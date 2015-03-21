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اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الثانية

  • 21 مارس/ آذار 2015

حلقة هذا الاسبوع من أكسترا في أسبوع تستضيف الفنان الفلسطيني طارق أبو كويك وهو عازف قيثار و كاتب كلمات و مغني راب و روك .