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الساعة الثانية من اكسترا في اسبوع

  • 18 أبريل/ نيسان 2015

يستضيف إكسترا في أسبوع في هذه الحلقة الفنان الفلسطيني الشاب تامر أبو غزالة.