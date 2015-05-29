القلق .. نرثه أم نكتسبه؟

"الشخصيات القلقة تتشكل منذ الطفولة" يقول مؤسس علم التحليل النفسي النمساوي سيغموند فرويد، لكن عالم النفس الأميركي جيروم كاغان Jerome Kagan وبعد حياة كاملة من البحث يقول إن القلق شيء جيني.

جاء ذلك في دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص العاديين، وخلصت إلى أن خمسة عشر في المائة منهم كانوا خجولين ومتهيبين في السنوات الثلاث من حياتهم ويتجنبون كل نشاط قد يتضمن مخاطر، بل ويترددون قبل مواجهة أي تحد.

وفي دراسة أجراها Jerome Kagan حول تأثير دور الحضانة على أطفال أميركيين ذوي أصول صينية و قوقازيين فوجئ بأن الأطفال من أصول صينية كانوا أكثر هدوءا وخجلا من القوقازيين سواء كانوا ممن يلتحقون بدور الحضانة أو الذين كانوا يربون في البيوت.

إذن هل القلق شيء جيني بالأساس؟

الزميلة بسمة كراشة تحدثت مع الدكتور محمد عبد الغني وهو استشاري في الأمراض النفسية في لندن، وسألته أولا عن تعريف القلق من منظور الطب النفسي :

تحدثنا أيضا مع شاب من مدينة أبيشي شرق تشاد يدعى محمد يحي جامبو، ويعيش حالة من القلق الشديد كما يقول بسبب ظروفه الاجتماعية .. لنستمع :