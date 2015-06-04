.. بحاجة الى البكاء

يسود اعتقاد لدى الكثيرين أن بكاء الأطفال الرضع مرتبط عادة بأسباب محددة تتعلق بالجوع أو الشعور بالألم، غير أن القلّة يتمكّنون من إدراك أو تحديد السبب الحقيقي وراء بكاء الرضيع . وقد قام خبراء من جامعة تشارلز، في العاصمة التشيكية براغ، بدراسة لمعرفة مدى إدراك الأهل مغزى بكاء أطفالهم الرضع وحاجتهم الكامنة خلفه. الدراسة اعتمدت على اختبار قدرة بعض البالغين على تحليل سبب بكاء الأطفال، عن طريق جعلهم يستمعون إلى تسجيل لأصوات أطفال تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وعشرة أشهر.

وقد استطاع أغلب من خضعوا للدراسة تمييز الطفل المتألم عن البقية، في معظم الأحوال. الأمر الذي يعد، حسب القائمين على هذه الدراسة، أمرا في غاية الأهمية، إذ يبيّن قدرة الطفل على نقل مشاعر الاستياء التي يختبرها إلى الآخرين، ليتمكّنوا بالتالي من مساعدته.

غير أن من خضعوا لهذا الاختبار عجزوا عن التمييز من خلال الاستماع لأصوات البكاء ما بين حاجات الرضع وحالاتهم النفسية..

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