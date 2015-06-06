الساعة الاولى من اكسترا في اسبوع

حلقة هذا الأسبوع من إكسترا الاذاعي يستضيف فيها عبد الصمد بن جودة الفنان التشكيلي والعالم المتخصص في علم الحروف العربية الدكتور أحمد مصطفى . نسأله : هل الخط العربي .. فن أم علم؟! وهل هو مجال مخصص للنخبويين فقط؟ وكيف أثرت التكنولوجيا سلبا أو إيجابا عليه؟ كما نناقش معكم مستمعينا مواضيع مختلفة .. احتفالات الحصاد .. أي ذكريات لكم معها؟ بكاء الأطفال .. ما السبيل للتعايش معه؟ وسلامة المستهلك .. هل المستهلك هو نفسه المسؤول عنها؟