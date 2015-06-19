قصر الحال يحد المتع

تمنع التكاليف المادية كثيرا من الأفراد والأسر في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من الاستمتاع بمظاهر بسيطة للحياة مثل الاستجمام.هذه المظاهر قد لا تبدو مكلفة ولكنها بعيدة عن متناول الأفراد والأسر.

في المغرب مثلا يبقى ارتياد الغابات، الموجودة على بعد كيلومترات من التجمعات السكانية في الغالب، مستعصيا في نظر البعض بسبب مشاكل النقل، وقلة الوسائل، ما يجعلها حكرا على أسر دون غيرها.

فهل ضَعف الإمكانيات فقط هو ما يمنع الناس من ارتياد أماكن الاستجمام والراحة، أم أن الأمر قد يتعداه إلى طبيعة الأفراد أنفسهم بين من يجد سبيلا لها على الرغم من نقص المال، ومن لا يرتادها برغم توفر الإمكانيات.