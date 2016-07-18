إغلاق حدائق الحيوان!

أعلن عمدة مدينة بيونس آيرس في الأرجنتين إغلاق حديقة الحيوان التي مر على إنشائها مائة وأربعون عاماً وتحويلها إلى حديقة بيئية. يرى العمدة أن احتجاز الحيوانات ليس الطريقة المناسبة للعناية بها وأنه أمرٌ مهين لها. ومنها سيطلق سراح نحوِ ألفين وخمسِمائة حيوان بمحميات عدة في الأرجنتين إضافة إلى الحديقة البيئية الجديدة.

والأرجنتين ليست الأولى في هذا الإطار، فقد سبقتها كوستاريكا معلنة عام 2013 إغلاق جميع حدائق الحيوان في غضون عشر سنوات. والهدف منح فرصة لقاء الحيوانات دون حواجز للاستمتاع باطعامهم ومداعباتهم ولمنح الحيوانات بيئة تقارب بيئتهم الاصلية.

ولكن مازالت دول أخرى منها مصر، التى تمتلك واحدة من أكبر حدائق الحيوان حول العالم ، تتمسك بالأقفاص موضحة أنها تحاول توفير البيئة الملائمة للحيوان داخل القفص.

إيمان خطاب مراسلة إكسترا بالقاهرة تجولت في حديقة الحيوان بالجيزة وأعدت هذا التقرير.

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حدائق الحيوان تعد مقصداً سياحياً مهماً فمن أين أتت فكرة إنشائها؟ محمود الشيخ طرح هذا السؤال على الدكتور دارم الطـبـّاع الباحث المتخصص في الحياة الطبيعية وأستاذ الصحة الحيوانية