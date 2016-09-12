عالم الكتب: الأدب الكردي وتصاعد الإحساس بالهوية

تصحبكم الحلقة المقبلة من عالم الكتب إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ونناقش فيها آفاق الأدب الكردي في ظل تجذر مقومات الهوية لدى أكراد العراق.

ونتساءل مع ضيفي النقاش، الروائي والرسام فرهاد بيربال ، والدكتور نجم ألوني الناقد المتخصص في الأدب الكردي، عن ماهية الأدب الكردي في السنوات الأخيرة: هل ينبغي كتابته باللغة الكردية أم بلغات مختلفة تعكس حالة الهجرة والشتات في منطقة كردستان المقسمة بين أربع دول؟

عالم الكتب يأتيكم عبر راديو بي بي سي وموقع BBC.com/Arabic في الأوقات التالية السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.

البرنامج من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر عنوانه Kutub@bbc.co.uk