عالم الكتب: لقاء مع الروائية العراقية إنعام كجه جي

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب ، يستضيف البرنامج الكاتبة العراقية المقيمة في فرنسا إنعام كجه جي، التي فازت بجائزة لاغاردير للأدب العربي هذا العام. نتحدث معها عن رواياتها التي تتعرض فيها لماضي العراق وحاضره، وشخصية المرأة والمسيحيين في روايتيها " الحفيدة الأميركية" و"طشاري" . كما يتضمن البرنامج تقريرا مطولا عن التراث الموسيقي للراحل سيد درويش في مناسبة مرور ثلاثة وتسعين عاما على وفاته.

عالم الكتب يأتيكم عبر راديو بي بي سي وموقع

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في الأوقات التالية :السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.

البرنامج من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر عنوانه

Kutub@bbc.co.uk