قصة شركة نسيج يابانية متواضعة تحقق ملايين الدولارات سنويا

هناك مصنع داخل بناء أبيض اللون غير معروف في منطقة في الريف الياباني يبدو بعيداً جداً عن دور الأزياء المتألقة في أوروبا، لكنه ليس كذلك على الإطلاق.

رغم بُعد المبنى المتواضع للشركة اليابانية "دايشي أوريمونو" آلاف الأميال عن فرنسا وإيطاليا، فإن ممثلين عن شركات كبرى مثل "لوي فيتون" و"غوتشي" هم زوّار دائمون لهذه الشركة اليابانية، ومتحمسون دوما للتعامل معها.

وذلك لأن هذا المبنى يضم داخله 100 نول نسيج يمكنك أن تسمع صوتها المرتفع وهي تحيك منسوجات من أقمشة صناعية، تشهد طلباً كبيراً في الفترة الحالية، وهي تبدو وكأنها منسوجات من القطن أو الكتّان.

قد يكون لملابس البوليستر والنايلون سمعة سيئة منذ القدم بأنها رخيصة وغير مريحة، لكن النوعية التي يقدمها مصنع "دايشي أوريمونو" تُستخدم بشكل واسع من قبل أكثر الأسماء التجارية شهرة وغلاء.

أغلب الأنسجة المستخدمة في الكثير من الأزياء من معاطف مونكلير الإيطالية إلى سُترات برادا وسيلين صنعت في معمل دايشي أوريمونو على الساحل الياباني الشمالي من منطقة فوكوي على جزيرة هونشو.

لكن كيف استطاعت شركة صغيرة عمرها 70 عاماً وبدأت حياتها بصناعة أقمشة المراكب الشراعية أن تحول نفسها إلى مصدر أساسي للعديد من أغلى وأرقى العلامات التجارية في عالم الأزياء حول العالم؟

Image caption إحدى العاملات في دايشي أوريمونو وهي تتفحص النسيج عن كثب

وكيف وصلت مبيعاتها السنوية إلى 23 مليار ين (210 مليون دولار أمريكي) رغم أن عدد موظفيها ما زال 60 شخصاً؟

إنها قصة نجاح تعتمد على الانتباه إلى أدق التفاصيل، وعلى أصول الضيافة اليابانية أو ما يسمى "أوموتيناشي"، ومدير لديه شغف وتصميم قوي.

استلم ريوجي يوشيوكا المدير التنفيذي لشركة دايشي أوريمونو الأعمال عن والده منذ 35 عاماً عندما كان مجرد مُصنّع ملابس رياضية متواضع.

في أوائل التسعينيات بنى يوشيوكا ما كان وقتها مصنعاً جديداً في فوكوي، وهي منطقة في اليابان مشهورة بصناعة النسيج الصناعي واستثمر بشكل كبير في أول آلة غزل من الطراز الأول، لكنه كان أسوأ توقيت للسيد يوشيوكا.

وقال موضحاً: "عندما بنيت المصنع، انفجرت الفقاعة (الكساد الاقتصادي)، وخسرنا زبائن في اليابان، كان علي أن أكون شجاعاً لأن لدي مسؤولية كبرى أمام الموظفين".

عرف السيد يوشيوكا أن الشركة قد تفشل إذا اعتمدت على السوق الياباني المضطرب في ذلك الوقت، فكان هناك شيء واحد يمكن عمله، وهو جذب المشترين من أنحاء أخرى من العالم.

ويضيف: "لم يكن هناك من يتحدث بلغة أجنبية آنذاك في الشركة، ولم يكن للموظفين خبرة في المبيعات الخارجية، لذلك من موقعي كمدير للشركة كان يجب أن أذهب بنفسي، كنت تحت ضغط كبير لكن حس المسؤولية والواجب دفعني قُدماً".

بدأ يوشيوكا باستهداف كوريا الجنوبية وإيطاليا، لأن ليس لديهما انطباع سلبي حول المواد الصناعية، ولم يكن في ذاك الوقت يبحث أحد من مصنعي النسيج اليابانيين عن سوق خارجي، والقطاعات التي كانت تصدّر إنتاجها استخدمت شركات تجارية تقوم بذلك بالنيابة عنها.

Image caption تقع شركة دايشي أوريمونو في مكان معزول في اليابان

وقرر يوشيوكا أن يتخطى الوساطة وأن يقوم بالبيع بنفسه للزبائن، وقال إن هذا كان ضرورياً لإنه كان من الأفضل أن يشرح بنفسه التفاصيل المتعلقة بالقماش الذي تنتجه شركته.

وقرر أن يطبّق طريقة الضيافة اليابانية التقليدية مع الزبائن، ويدعوهم للعشاء: "أنا أحب الطعام، وليس هناك ما لا أستطيع أكله، كما أحب الشرب، وحيثما أذهب لا أتوقف عن الشرب قبل أن يتوقف الزبون عن ذلك".

وسرعان ما بدأت شركة دايشي أوريمونو تحصل على الطلبات الخارجية ولم تنظر إلى الخلف من يومها. واليوم هناك 70 في المئة من مبيعات الشركات تذهب إلى الزبائن خارج اليابان: 30 في المئة إلى أوروبا، و30 في المئة إلى آسيا، وعشرة في المئة إلى أمريكا الشمالية. وتسلّم الشركة أقمشتها على شكل أسطوانات عملاقة.

ولكن ما الذي يجعل من قماش دايشي أوريمونو الصناعي مميزاً؟

هناك العديد من العوامل، بما فيها أن الشركة تحيك البوليستر والنايلون بطريقة تجعله أكثر سمكا من باقي الأسواق الأخرى.

وهناك عامل جوهري أيضاً هو اهتمام اليابانين لأدق التفاصيل، ومراقبة الجودة، فالموظفون في "دايشي أوريمونو" يتفقدون الغزل باليد والعين للتأكد من أن تفاصيل حياكة النسيج صحيحة تماماً.

Image caption تصدّر دايشي أوريمونو قماشها على شكل أسطوانات كبيرة

ويقول يوشيوكا إنه يتذكر بوضوح أول يوم تلقى فيه طلبات بالجملة من شركات كبرى مثل "لوي فيتون" و"مونكلير": "كان من المفاجئ لهم عندما زرت تلك الشركات، وسألت هل فعلاً هذا هو القماش الذي ترغبون في استخدامه، وأتذكر أنني كنت أفكر طوال الوقت أنهم يتحدثون عن مدير تنفيذي من شركة أخرى"، لكن بيوت الأزياء تلك كانت تعرف تماماً مع من تتحدث.

وحسبما يقول يوشيوكا إنه رغم أن الشركة تعقد صفقاتها وجهاً لوجه، فإن تحولها إلى التجارة الإلكترونية حتمي في المستقبل، لذلك ستقوم الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني باستمرار.

أما لويك بيزال، وهو مستشار أزياء من فرنسا وعاش في اليابان لأكثر من 20 عاماً، فيقول إن "دايشي أوريمونو" استطاعت أن تنجح لأنها "متفردة ودقيقة فيما تستخدم من مواد".

ورغم أن يوشيوكا ورث الشركة عن والده، لكن ليس لديه حاليا من يورث له الأعمال، وهو يعتبر موظفي الشركة أولاده، ويقول موضحاً: "لدي موظفون موهوبون، وأعتقد أنهم سيدعمون ويطورون الشركة لتكون حتى أفضل مما أسستها".

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على صفحة BBC Entrepreneurship.