فن "الوقوف" أمام الجماهير بطريقة تظهر القوة والهيمنة

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يسعى كثير من القادة والسياسيين إلى فرض سيطرتهم على من حولهم، وإظهار نفوذهم أمام الجماهير والمصورين، وذلك من خلال الطريقة التي يقفون بها.

يقول روبرت وَيسون المسؤول عن الشؤون الأكاديمية في شركة "ديبرَتس" للتدريب المهني إنه يتعين على المرء أن يجعل ملامحه تبدو مسترخية تماماً إذا أراد أن يتخذ وضعاً جسدياً يوحي بالسلطة والنفوذ.

ويقول ويسون إن اتخاذك لهذا الوضع سيفقد تأثيره بشكل تلقائي، بمجرد أن يشعر الناظر إليك بأنه مُصطنع.

كيف تتجنب هذا الخطأ؟

عندما اختير السياسي البريطاني ساجِد جافيد قبل نحو شهرين وزيراً للداخلية، كان من المتوقع أن يصبح محطاً لاهتمامات وسائل الإعلام، ولكن ذلك حدث - في المرة الأولى على الأقل - لأسبابٍ لا علاقة لها بسياساته. فعندما وصل إلى مكتبه الجديد كانت الوضعية التي وقف بها أمام عدسات التصوير، هي ما استرعى الاهتمام.

فأمام مبنى وزارته في منطقة ويستمِنستر بقلب لندن، وقف جافيد مُواجهاً للصحفيين وهو يُباعد بين ساقيه على نحوٍ غير معتاد. وبالنسبة لرؤساء تحرير الصحف البريطانية بدت هذه الوضعية وكأنها تبنٍ من جانب الوزير للوضع الكلاسيكي للوقوف أمام عدسات التصوير بشكلٍ يوحي بالقوة والنفوذ.

لكن ذلك لم يحل دون اتخاذ الصحفيين من هذا الأمر موضوعاً للمرح والفكاهة والسخرية قليلاً، إذ نشروا صوراً لساسة بريطانيين آخرين وهم يتخذون وضعياتٍ جسديةً مماثلةً، وكتبوا تحليلات تتناول الأسباب التي يُحتمل أن تكون قد حدت بجافيد للوقوف بهذه الوضعية أمام الكاميرات.

في واقع الأمر، اتضح لاحقاً أن الوزير البريطاني ربما لم يكن يقصد اتخاذ تلك الوضعية من الأصل، فلقطات الفيديو بدا أنها تُظهر أنه صُوِّرَ في منتصفٍ حركةٍ ما؛ تحديداً خلال تغييره لوضعه تلبيةً لطلبات المصورين الصحفيين. لكن ما حدث أثار تساؤلاتٍ مثيرةَ للاهتمام، حول فوائد اتخاذ المرء مثل هذا الوضع أمام عدسات المصورين، وما إذا كان ذلك يُحْدِثُ التأثير الذي يحسبه من يُقْدِمون عليه أم لا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أثارت صورة حديثة للطريقة التي وقف بها ساجِد جافيد عقب توليه منصب وزير الداخلية في بريطانيا تساؤلات حول الطريقة التي يقف بها الساسة بشكل عام

تجسيد القوة

تتمثل الهيئة التقليدية لوضعية التصوير التي تنطوي على إيحاء بأن لدى المرء قوةً وسلطة، في وقوفه مُباعداً بين ساقيه وواضعاً يديه في الأغلب على جانبيه، وهو ينظر مباشرة لجمهوره. ويُقال إن هذه الوضعية تجعل من يتخذها يشعر بأنه أكثر ثقة، بل ويبدو ذلك على ملامحه أيضاً.

لكن الأمر ليس باليسير كما يبدو في الظاهر. فقد تعرض العديد من الساسة للسخرية بسبب وقوفهم مُباعدين بين سيقانهم لمسافةٍ أكبر من اللازم. وتبرز الصعوبات التي تكتنف هذا الأمر، قاعدةً مهمة تَصْدُقْ على عمليات التجميل كذلك، ومفادها بأن اتخاذ وضعية مثل هذه لن يفيدك، إلا عندما تفعله بشكل حكيم ومتحفظ للغاية، بحيث لا يلاحظ الآخرون أنك تقوم به.

وفي هذا الصدد، يقول روبرت وَيسون المسؤول عن الشؤون الأكاديمية في شركة "ديبرَتس" للتدريب المهني إن المرء بحاجة إلى أن يبدو مسترخياً تماماً، إذا ما أراد أن يؤتي اتخاذه لتلك الوضعية ثماره، قائلاً إن هذا الأمر يفقد تأثيره على الفور وبشكل تلقائي، إذا ما شعر المحيطون بك أنه يحدث على نحوٍ مصطنع.

ويضيف وَيسون بالقول إنه من الصعب بوجهٍ عامٍ الإشارة إلى سياسيٍ بعينه والقول إنه أتقن اتخاذ هذه الوضعية، نظراً إلى أن من أجادوها فعلوا ذلك بتكتم. ويحث وَيسون من يفتقرون إلى الثقة في أنفسهم، على محاكاة لغة الجسد التي يستخدمها من يبدو أنهم يحظون بثقة طبيعية في النفس، ولكن دون مبالغة في هذه المحاكاة.

ويمكن القول إن اتخاذ تلك الوضعية أمام كاميرات التصوير، التي يمكن أن نُطلق عليها اسم "وضعية المُهيمن أو المسيطر"، قد باتت ظاهرةً بعد دراسة أُجريت في هذا الشأن عام 2010 على يد ثلاثة باحثين أمريكيين، واجتذبت الاهتمام على مستوى العالم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقول خبراء إن الرئيس الأمريكي ترامب ينقصه أن يظهر خلال وقوفه بوجه أكثر استرخاء وأقل تجهما

ففي إطار هذه الدراسة، طلب الباحثون من أفراد العينة الاختيار بين إحدى وضعيتين، إحداهما تعبر عن التمتع بقدر كبير من السلطة بينما تشير الأخرى إلى العكس، والوقوف على الهيئة التي وقع عليها اختيار كل منهم لمدة دقيقتين.

وقال الباحثون إن التجربة التي أجروها كشفت عن أن معدلات هرمون التستوستيرون زادت لدى من اختاروا الوضعية الأولى وقل كذلك مستوى هرمون الكورتيزول، الذي يُعرف بهرمون التوتر، لديهم.

كما أظهر الأشخاص أنفسهم شعوراً أكبر بالقوة واستعداداً أوفر للمجازفة والمخاطرة، حينما كُلِفوا بمهمةٍ تنطوي على مقامرة.

وهكذا خَلُصَ القائمون على تلك الدراسة إلى أن اتخاذ المرء وضعية "المُهيمن" هذه، تغير الطريقة التي يشعر بها، وكذلك سلوكه وكيمياء جسده. وأشاروا إلى أن بمقدور من يقومون بذلك التعبير - عبر وقفتهم تلك - عن القوة والسلطة، "وأن يصبحوا أكثر قوة على الفور" أيضاً.

أهمية الاسترخاء

وبينما تلجأ بعض النساء إلى الوقوف على هذه الشاكلة، كإعلانٍ من جانبهن عن قوتهن وقوة الحركة النسوية، فإن هناك من الساسة الرجال من يستخدمون الأسلوب نفسه لإظهار الرجولة والفحولة.

ومن بين هؤلاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحذر وَيسون ومعه الكاتبة والخبيرة في لغة الجسد باتي وود من أنه لا يقوم بذلك على الوجه الصحيح تماماً.

ويوضح وَيسون بالقول: "يشكل ترامب مثالاً على كيف يمكن ألا تفيدك هذه الوضعية بأي شكل من الأشكال، إذا بدوت جافاً أو غاضباً أو جامداً وأنت تتخذها. سيصبح وقوفه (ترامب) على تلك الهيئة أكثر فاعلية بكثير، إذا ما تسنى له جعل وجهه مسترخياً" بدلاً من أن يظهر غاضباً كما يبدو عادةً.

أما وود فتشير إلى أن وقوف ترامب أمام الكاميرات في تلك الوضعية، يشكل أحد الأمثلة على كيف يمكن أن تقود محاولتك لأن تبدو مُسيطراً إلى إظهارك ضعيفاً في واقع الأمر، قائلةً إن رغبة الرئيس الأمريكي في أن يظهر أكثر قوة وأهمية من الجميع تأتي بنتائج عكسية.

ولا يقتصر الأمر على الساسة وحدهم. فمغنية البوب بيونسيه جعلت اتخاذ هذه الوضعية في الوقوف جزءاً لا يتجزأ من حفلاتها والمقاطع المصورة الخاصة بموسيقاها، والصورة الذهنية العامة المأخوذة عنها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعرف المغنية بيونسيه بطريقتها في الوقوف، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حفلاتها والمقاطع المصورة الخاصة بها

وأثار ذلك مقارنات بينها وبين شخصية "ووندر وومان" أو "المرأة العجيبة"؛ تلك الشخصية الخيالية الخارقة التي ظهرت للمرة الأولى على صفحات إحدى المجلات المصورة عام 1941.

وهنا تقول باتي وود إن مبتكر شخصية "المرأة العجيبة" أراد أن تكون للنساء "قدوةٌ قويةٌ يُحتذى بها، وأن يقر الرجال بقوة المرأة، ولذا جعل هذه الشخصية تقف بساقين متباعدتين، واضعةً يديها على جانبيها، وكلا الأمرين مؤشرٌ يفيد بأن المرء لا يشعر بالخوف من جهة وعلى أهبة الاستعداد للتحرك والتصرف من جهةٍ أخرى".

وبحسب وود، بدأت بيونسيه في الوقوف بهذه الوضعية منذ أن كُشِفَ النقاب عن التفاصيل الخاصة بخيانة زوجها لها. وتقول إن التسجيل المصور الخاص بأغنيتها عن الخيانة يعج بلقطاتٍ وقفت فيها على هذه الشاكلة، وذلك في مسعى منها للإشارة إلى أنها امرأةٌ قويةٌ، وليست ضعيفةً بقدرٍ يجعلها تسمح لزوجها بالعودة إلى حياتها مرةً أخرى.

وتسير على هذا الدرب أيضاً مغنيات بوب أخريات مثل ميا وكيتي بيري وتايلور سويفت، فمنهن من يتخذ تلك الوضعية على خشبة المسرح، فيما ظهرت سويفت على هذه الشاكلة على غلاف مجلة "آيه إس أو إس".

أن تكون حاضرا بقوة

وفي وقتٍ لاحق للدراسة التي تحدثنا عنها، ذاعت شهرة محاضرةٍ أُلقيت في هذا الموضوع من جانب إيمي كَدي - وهي واحدةٌ من مُعدي الدراسة وأستاذةٌ في علم النفس الاجتماعي بجامعة هارفارد - في إطار ما يُعرف بسلسلة مؤتمرات "تيد" العالمية، إلى حد أنها لا تزال تحتل المركز الثاني على قائمة أكثر المقاطع المصورة من حيث عدد المشاهدات على موقع "تيد" حتى الآن.

كما أصبح كتابٌ ألفته كَدي بشأن وضعية الوقوف تلك بعنوان "بريزنس" (أو حضور) أحد أكثر الكتب مبيعاً.

رغم ذلك ظهر من تحدى نتائج تلك الدراسة لاحقاً. ففي عام 2015، خَلُصتْ دراسةٌ شملت أفراد عينة يزيد عددهم بواقع أربعة أضعاف عن أولئك الذين خضعوا للدراسة الأولى، إلى أن اتخاذ المرء وضعية "المُهيمن أو المُسيطر" لا يؤثر البتة على مستوى الهرمونات لديه أو استعداده للإقدام على مجازفاتٍ.

وفي عام 2017، أشارت دراساتٌ أخرى إلى أنه على الرغم من أن اتخاذك تلك الوضعية ربما يُكسبك شعوراً أفضل، فإن ذلك لن يُترجم في صورة إقدامك على تصرفاتٍ قويةٍ أو فعالةٍ.

مصدر الصورة Getty Images Image caption إيمي كَدي خلال إحدى محاضراتها في سلسلة مؤتمرات "تيد" العالمية

وفي هذا الصدد، تقول باتي وود إن "زيف النتائج المتعلقة بهرمون التستوستيرون التي وردت في البحث الخاص بالباحثة إيمي كَدي قد افتضح. وأظهرت دراسةٌ أخرى أن (الوقوف في هذه الوضعية) لا يفيد سوى في جعل المرء يشعر بأنه أكثر ثقة، دون أن يُخلّف أي تأثير على سلوكه اللاحق" لذلك الشعور.

غير أن كَدي ردت على ذلك بإجراء دراسة جديدة في وقت سابق من العام الجاري، أعادت في إطارها التأكيد على وجود تأثيرات لتلك الوضعية على مشاعر من يتخذها، وذلك عبر صياغة النتائج على نحوٍ رأت أنه سيكون أكثر إقناعاً.

وبينما يبدو أن النقاش الدائر في هذا الشأن سيستمر، يمكن القول إن هناك شيئاً واحداً واضحاً على ذلك الصعيد، ألا وهو أن هناك اهتماماً كبيراً بفهم طبيعة الدور الذي قد تلعبه وضعيتنا في الوقوف في إشعارنا بالثقة وقدرتنا على إظهار ذلك الشعور أيضاً.

ويخضع الساسة - وعلى نحوٍ متزايد - لتدريبات على كيفية استخدام لغة الجسد بكفاءة. ويقول وَيسون إن وضعية الوقوف تشكل هنا العنصر الأكثر أهمية.

ويضيف الرجل بالقول إنه غالباً ما يتعلم السياسيون أن التنقل من جانب إلى آخر خلال الحديث يمكن أن يجعل الأمر يبدو كما لو كانوا يغيرون مواقفهم على الصعيد السياسي كذلك "لذا يتلقون توجيهات بالوقوف بثبات، وأن يظهروا بشكل متوازن للغاية، عبر وضع الساقين مُتباعدين".

وتقول وود - التي أجرت دراسات تحليلية بشأن الكيفية التي يستخدم من خلالها العديد من الساسة الوقوف في وضعية "المُسيطر" إنه يتعين على المرء اتباع قاعدة بسيطة، ألا وهي أن يُدرك طبيعة الموقف الذي يمر به قبل اختياره وقفةً بعينها.

وتستطرد بالقول "يتعين أن تكون (هيئة وقفتك) مدفوعةً بما يجري حولك؛ وبما تقوله ومن يوجد معك. من الممكن أن يُنظر إلى ما تفعله بشكلٍ سلبيٍ للغاية، إذا حاولت أن تُظهر القوة وأنت تفتقر إليها، أو أن تبديها في وقت يتوجب عليك فيه إظهار مشاعر الصداقة بدلاً منها".

وتشكل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نموذجاً آخر للسياسيين الذين ضُبِطوا وهم يتخذون وضعية "المُهيمن أو المُسيطر" أمام العدسات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تشكل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نموذجاً آخر للسياسيين الذين التقطت لهم صور وهم يتخذون وضعية "المُهيمن أو المُسيطر" أمام العدسات

فهي تُشاهد - مثلها مثل باقي ساسة حزب المحافظين الذي تنتمي إليه - وهي تقف مُباعدةً بشكلٍ كبيرٍ بين الساقين، بينما تضع يديها مبسوطتين إلى جانبيها. وقد أدى اعتياد أعضاء الحزب الوقوف على هذه الشاكلة إلى نحت عبارة "وقفة المُهيمن على طريقة المحافظين".

وتقول باتي وود "إنه وضعٌ ينطوي على هيمنة وسيطرة، ولكن ما تراه فيها (أي تيريزا ماي) عبارةً عن استعراضٍ لانتصارٍ متواضعٍ. بجانب ذلك، تُرى هذه السيدة، وهي تميل إلى الوراء، وهو ما يجعل وضعيتها أكثر توازناً قليلاً".

استمتع بإحساسك المتزايد بالقوة

لكن ثمة مشكلةً أخرى يمكن أن يواجهها القادة السياسيون على وجه الخصوص، الذين يتعاملون مع أُناسٍ من مختلف أنحاء المعمورة. ويتمثل ذلك، كما يقول وَيسون، في أن اتخاذ تلك الوضعية التي تنطوي على هيمنةٍ وسيطرةٍ هو أمرٌ غير مجدٍ تماماً إذا ما جُرِّبَ مع ثقافات بعينها.

ويمضي الرجل قائلاً "هناك اعتقادٌ مفاده أن تلك الوضعية ستجعلك تبدو مُهيمناً (على من حولك)، ولكن فيما قد يَصْدُقْ ذلك في دولٍ قائمة على (النزعة) الفردية، تلك التي يسودها ما نُطلق عليه اسم 'ثقافة الأنا'، فإن الوضعية نفسها تُترجم على نحو شديد السوء في البلدان التي تُعد من بين الدول التي تسودها 'ثقافة المجموع' وذلك لتركيزها على العمل الجماعي أكثر من النزعة الفردية".

ويضيف وَيسون بالقول إن الوقوف على هذه الشاكلة لن يُجدي بشكل خاص في بعض الدول الآسيوية التي يحتقر مواطنوها في أغلب الأحيان فكرة أن يظهر الآخرون على أنهم أصحاب هيمنةٍ وسيطرةٍ من الوجهة المادية والجسدية.

وبوجه عام، يذهب وَيسون ووود للقول إن تبني هذه الوضعية للوقوف يمثل - رغم وجود تحديات - وسيلةً مثيرةً للاهتمام، يجدر بالمرء العمل على الاستفادة منها، سواء كان شخصيةً عامةً تظهر أمام الجمهور أم لا.

ويوصي الاثنان بأن ينتفع الإنسان من هذا الأمر بشكل فردي ودون وجود أحد حوله، من أجل الحصول على "فائدته المؤكدة والمتمثلة في زيادة الشعور بالقوة"، بدلاً من استخدامه بهدف محاولة فرض الهيمنة على موقفٍ ما يوجد به آخرون، وبسط السيطرة على هؤلاء كذلك.

ويلخص وَيسون نصيحته هذه بالقول "قم بذلك بعيداً عن الأنظار، أو فلتفعله بذكاء إذا قررت أن تُقْدِمَ عليه على رؤوس الأشهاد. ولا تُبالغ في ما تفعله مهما كان الأمر الذي تقوم به".

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Capital

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