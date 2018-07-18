لماذا لا تزيد رواتبنا مقارنة بالارتفاع الفلكي في الأسعار؟

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ارتفعت معدلات التضخم في الكثير من بلدان العالم، ولكن رواتب الموظفين في الشركات لم تزد بما يتناسب مع الارتفاع الفلكي في الأسعار. فهل تعد المزايا التي توفرها الشركات لجذب الموظفين كافية لسد هذه الفجوة بين الأسعار والأجور؟

كانت لوسي كيركنيس في بداية حياتها المهنية تشعر أنها تتقاضى راتبا أقل مما تستحق، ولم تحصل على أي مكافآت إضافية تقديرا لأدائها المتميز، وتقول إنها شعرت بأن الشركة التي كانت تعمل لحسابها تبخسها حقها، وفاض بها الكيل.

ثم قررت أن تؤسس شركتها الخاصة. وتبذل كيركنيس التي تتولى منصب المديرة التنفيذية والخبيرة الاستراتيجية الرقمية بشركتها في لندن حاليا، قصارى جهدها لضمان رضا موظفيها وتحقيق تطلعاتهم.

وتقول كيركنيس: "يبدأ الراتب في الشركة من 30 ألف استرليني في السنة"، وتضيف أن الموظفين يحصلون أيضا على عمولات بنسبة 10 في المئة عن كل شركة جديد ينجح الموظفون في كسب ثقتها وجذبها للتعاقد مع الشركة، هذا بالإضافة إلى توزيع نسب من الأرباح على الموظفين بموجب نظام المشاركة في الأرباح.

وتقول كيركنيس إنها تحاول أن تتيح للموظفين أكبر قدر من الفرص للحصول على دخل شهري أعلى بالإضافة إلى راتبهم الأساسي.

وبعد مرور عقد على الأزمة المالية، ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من البلدان وزادت أيضا إيرادات الشركات، ولكن الثمار لم يجنها إلا الصفوة من الأثرياء.

وعلى العكس، ساءت في السنوات الأخيرة الأوضاع الاقتصادية لكثير من العاملين في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة الذي لم يواكبه زيادة في الرواتب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption موظفون يمارسون نشاطا ترفيهيا في مكتب العمل

يقول دانكان براون، رئيس قسم استشارات الموارد البشرية بمعهد دراسات التوظيف، بمدينة برايتون بالمملكة المتحدة: "يبدو أن العلاقة التلازمية بين النمو الاقتصادي وارتفاع الأجور قد انهارت في عدد لا بأس به من الاقتصادات الناضجة. وثمة شواهد تدل على تباطؤ وتيرة زيادة الأجور في بعض الدول رغم تعافي اقتصادها. وهذا يعني أن الدخل الحقيقي في بعض الحالات، إذا وضعنا في الاعتبار تأثير التضخم على القوة الشرائية، لم يشهد أي ارتفاع. وربما لم يصل الدخل الحقيقي إلى هذا المتسوى من الركود منذ الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر".

فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ على مدار الأعوام الثلاثين أو الأربعين الماضية، أخلت الحكومات في بعض الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا الساحة للقطاع الخاص في ظل سياسة التحرير الاقتصادي، وخففت في إطارها القيود على التوظيف وأضعفت اتحادات العمال، وقد مالت على إثر هذه الإجراءات كفة ميزان القوى في سوق العمل لصالح أرباب العمل.

وفي الوقت نفسه، زادت أعداد الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة أو الموظفين المستقلين، وهؤلاء الموظفون لا تكفل لهم عقودهم الحقوق التي تمكنهم من المطالبة بزيادة الأجور.

وقد اتجهت بعض الشركات إلى إرضاء موظفيها بإتاحة مزايا وعلاوات براقة بدلا من زيادة الرواتب. وقد أشارت آخر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن الأجور والرواتب تمثل الآن 68.2 في المئة من إجمالي التكاليف التي ينفقها صاحب العمل على تعويضات الموظفين (التي تنقسم إلى رواتب ومزايا)، بينما كانت الرواتب منذ 18 عاما تمثل 72.5 في المئة من هذه التكاليف.

وانخفض نصيب العامل من الدخل القومي في جميع بلدان مجموعة العشرين، وهذا يدل على أن الشركات أصبحت تستأثر بالأرباح بدلا من توزيعها على العمال.

يقول جون بوتشانان من كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني بأستراليا: "أطلقت السوق الحرة للشركات العنان لتجمع أكبر قدر من الأرباح دون أن تتعرض للمساءلة. إذ أقيمت الهيئات الحكومية وصيغت أنظمة الرواتب لتقييد أرباب العمل وإلزامهم بمراعاة حقوق العمال، ولهذا، فإن إضعاف هذه الأنظمة وتقويض سلطة الهيئات سيؤدي إلى إطلاق يد الشركات للتصرف كيفما تشاء".

لا ننكر أن بعض الشركات توفر بعض المزايا الإيجابية للموظفين، منها ساعات العمل المرنة. فقد أشارت دراسات عدة إلى أن نظام ساعات العمل المرنة يعود بالنفع على الموظف والشركة، إذ يساعد الموظف في التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة وفي الوقت نفسه يزيد من الانتاجية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ساءت في السنوات الأخيرة الأوضاع الاقتصادية لكثير من العاملين في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة

وتتيح شركات أخرى نظاما للمعاشات والتأمين الصحي، وهذه المزايا تساعد الموظفين على الادخار للمستقبل والحفاظ على صحتهم.

إلا أن بعض الشركات لجأت إلى إغراء موظفيها بمزايا قد تبدو معدومة القيمة، مثل إتاحة المشروبات الروحية مجانا أو توفير خصومات للمتاجر أو المقاهي التابعة للشركة، وهذه المزايا قد تروق للموظف عندما يتقلد منصبا جديدا أو إذا كانت أعباؤه أقل نسبيا، ولكن عندما يبحث الموظف عن مسكن يؤويه، في ظل الارتفاع الفلكي في أسعار الشقق والمنازل، تأجيرا وشراء، في المدن الكبرى في العالم، سيجد أن هذه المزايا لا طائل منها.

يقول فرانسيز أوغرادي، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في إنجلترا وويلز: "لا مانع من أن تهتم الشركة بالجانب الاجتماعي لبيئة العمل لتشجيع الموظف على العمل، وقد يسهم ذلك في زيادة الإنتاجية، ولكن هذه المزايا الإضافية لا تغني عن الراتب الجيد الذي يضمن للموظف حياة كريمة. وينبغي ألا يحاول الرؤساء خداع الشباب بمزايا براقة لا قيمة لها. فالموظفون في حاجة إلى دخل مناسب وبرامج لتنمية مهاراتهم المهنية وأنظمة تقاعد ملائمة".

أفكار عملية

اتخذت مجموعة من الشركات إجراءات إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين. إذ أعلنت شركة "غرافيتي بايمنتس" في مدينة سياتل في الولايات المتحدة، وهي شركة لمعالجة معاملات بطاقات الائتمان، عن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 70 ألف دولار سنويا لجميع موظفيها البالغ عددهم 120 موظفا في عام 2015. وهذا الإجراء من شأنه على حد قول الشركة "تحسين حياة الموظفين وتخفيف أعبائهم المالية التي قد تؤثر على تركيزهم في العمل".

وكان متوسط الرواتب في الشركة قبل هذا الإعلان 48 ألف دولار سنويا. واضطر رئيسها ومؤسسها دان برايس أن يقلل راتبه ليتماشى مع متوسط الرواتب في المؤسسة.

وتقول الشركة إن زيادة الرواتب ساعدت بعض الموظفين في الانتقال إلى مساكن أفضل، كما زادت أيضا معدلات الإنجاب بين الموظفين، بينما آثر أخرون الادخار بزيادة مساهماتهم الشهرية في نظام التقاعد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يزخر التاريخ بنماذج عديدة لشركات كانت أحرص ما يكون على تأمين مستوى لائق من المعيشة لموظفيها

ومن جهة أخرى، ساعدت هذه السياسة الجديدة الشركة في الحفاظ على موظفيها، إذ انخفض معدل دوران العمالة في العام اللاحق إلى أدنى مستوياته، وتلقت الشركة عددا غير مسبوق من السير الذاتية، كما تقلصت نسبة فقدان العملاء.

ويقول سي واي تشان، رئيس قسم استقطاب المواهب وتحفيز الموظفين والاستثمار الاجتماعي بشركة "اتش كيه برودباند"، التي توفر خدمات الاتصالات والانترنت عالي السرعة للمنازل في هونغ كونغ: "الشباب اليوم يحتاجون للمال بعد التخرج". ويضيف أن الشركة تسعى لجذب الموظفين بتقديم رواتب أعلى مقارنة بالشركات المنافسة في هذا المجال.

وتتيح شركته بعض المزايا للموظفين مثل دعم العاملين، في قطاعي التوصيل والتسويق، ماليا للحصول على درجات علمية، ولكن تشان ليس من أنصار المزايا الأخرى مثل توفير الطعام مجانا. ويقول: "نحن نركز على المزايا التي من شأنها أن تحفز الموظفين وترفع كفاءاتهم".

لكن شركته طرحت برنامجا في عام 2012، في إطار خطة للتخارج من مؤسسة خاصة كانت قد اشترت الشركة في وقت سابق، يحق بموجبه للموظفين استثمار مدخراتهم في شراء أسهم الشركة، وتتيح الشركة في المقابل للموظف، وفقا لعدد الأسهم التي اشتراها، أسهم إضافية مجانية.

وفي الوقت الحالي يمتلك أكثر من عُشر موظفي "اتش كيه برودباند"، البالغ عددهم 3.000 موظف، حصصا في الشركة، ومن بينهم تشان الذي يعمل في الشركة منذ سبع سنوات.

ويزخر التاريخ بنماذج عديدة لشركات كانت أحرص ما يكون على تأمين مستوى لائق من المعيشة لموظفيها، منها "جون لويس"، التي يتقاضى فيها الجميع من الرئيس إلى العامل بالمتاجر نفس العلاوة السنوية، وشركة كادبوري وغيرها من الشركات التي أسسها المنتمون إلى طائفة "كويكرز" الدينية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إذ حرصوا من البداية على أن يحصل العامل على أجر مناسب يلبي احتياجاته المعيشية، بالإضافة إلى إجازات ثابتة كما أتاحت لموظفيها المشاركة في إدارة الشركة من خلال مجالس يُختار أعضاؤها بالانتخاب.

ويقول براون: "هذه الشركات أدركت أن الاهتمام بالموظفين وإرضاءهم هما السبيل لكسب ولائهم. وأرى أن الشركات في الوقت الحالي لم تعد تهتم بتحقيق تطلعات الموظفين. ولكن خلاصة القول، إذا لم يكن لديك المال الكافي لدفع رواتب مجزية للموظفين تكفل لهم مستوى معيشي لائق، فلماذا تفكر في تأسيس شركة؟"

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Capital

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