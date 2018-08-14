من طاه صغير إلى صاحب شركة رائدة في لندن "رغم التهديدات"

مصدر الصورة FANTASTIC SERVICES Image caption روني سوفندال شارك في تأسيس فانتاستيك سيرفسيز قبل حوالي عشر سنوات

"بي بي سي" تتحدث إلى روني سوفندال الذي شارك في تأسيس شركة "فانتاستيك سيرفسيز" للخدمات المنزلية.

كل ريادي في مجال الشركات يتوقع أن تواجهه بعض التحديات في بداية مشواره، لكن قلة من رواد الأعمال يتوقعون التعرض لتهديدات أو حتى لتخريب متعمد لممتلكاتهم.

بعد عامين من تأسيس الشريكين روني سوفندال وأنطون سكارلاتوف شركة "فانتاستيك سيرفسيز" للخدمات في بريطانيا عام 2009، تعرضت إطارات 10 سيارات تابعة للشركة للتخريب خلال فترة شهرين.

ويشك سوفندال أن أحد المنافسين يقف وراء هذا العمل.

يقول سوفندال: "كنا نتلقى رسائل سيئة عبر فيسبوك تقول إنهم 'سيعطلون موقعنا على الإنترنت'، ومن ثم حدث ذلك للسيارات في نفس الوقت".

ويضيف رجل الأعمال ذو الأصل الدنماركي: "أعتقد أنهم أدركوا أننا أصبحنا فجأة نملك سيارات تسير على الطرق أكثر مما لديهم وبالتالي شعروا بالغيرة. كان لدينا حوالي 100 سيارة، ورأوا أننا عصاميين وأثبتنا جدارة غير متوقعة".

ورغم أن التهديد ما لبث أن تلاشى، فإن سوفندال، البالغ من العمر 43 عاماً، يقول إنه تعلم درساً من ذلك، ويضيف: "أعتقد أنك كرجل أعمال ريادي عليك أن تعلم أنك إذا توسعت وكنت طموحاً جداً في مجال عملك فإنك ستثير غيرة البعض".

وكانت بداية شركة "فانتاستيك سيرفسيز" عندما التقى الرجلان خلال حفل جمعهما قبل حوالي عشر سنوات، والآن تقدم الشركة أكثر من 25 خدمة منزلية مختلفة مثل التنظيف والعناية بالحدائق.

مصدر الصورة FANTASTIC SERVICES Image caption بدأت شركة فانتاستيك سيرفسيز كشركة متخصصة في أعمال التنظيف

احتاج سوفندال يوما إلى عامل نظافة، وقال له سكارلاتوف أن بإمكانه المساعدة، إذ كان الأخير يدير شركة نظافة يملكها أحد أصدقائه. يقول سوفندال: "طالعت موقع الشركة (التي يديرها سكارلاتوف) على الإنترنت وخالجني شعور بأنه يمكن أن تكون لدينا شركة كبيرة".

ويتابع: "لم يتعامل أحد بجدية مع هذا النوع من العمل. الكثير من المنافسين لم يكونوا على قدر من التنظيم، على سبيل المثال، لم يعرفوا كيف يستقبلوا الدفع عن طريق بطاقات الائتمان. كان ذلك نوع من الخدمة غريباً وغير مألوف بالنسبة لهم".

وقد قدم الشريكان 30 ألف جنيه استرليني لكل منهما من مدخراتهما، مدفوعان بحماس ورغبة قوية في اقتحام ما رأوا أنه سوق ذو مستقبل كبير، وهكذا أطلقا شركتهما بعد عدة شهور.

كانت البداية "مرتبكة ومضطربة" بعض الشيء، كما يعترف سوفندال الذي كان يعمل مديراً في موقع "لاست مينيت دوت كوم" في مجال تحسين عمليات البحث الإلكتروني.

ويتابع: "في البداية كان لدينا عدد كبير من عمال النظافة الذين لم يكونوا على دراية بالعمل الذي يقومون به، ومن ثم تلقينا الكثير جداً من الاتصالات. كان الطلب مرتفعاً للغاية لدرجة دفعتنا إلى التوسع باستمرار والاستعانة بمركز اتصالات في بلغاريا، لكننا قمنا بشراء ذلك المركز وبدأنا في إدارته بأنفسنا".

وعلى النقيض من كثير من منافسي الشركة، تعمل "فانتاستيك سيرفسيز" كشركة صاحبة امتياز.

ويقول سوفندال: "لدينا عدد من الشركات صاحبة الامتياز في هذا المجال، وجميعهم لديهم موظفون مدربون ومهرة. ونحن رغبنا في أن نقدم خدمة ذات جودة مميزة".

شركة فانتاستيك المتوفرة في مدن بالمملكة المتحدة، بما فيها لندن وليفربول وأكسفورد، توسعت في مجال نشاطها ليشمل أعمالاً مثل توفير أماكن للتخزين، والمساعدة في أعمال الصيانة المنزلية العامة.

مصدر الصورة FANTASTIC SERVICES Image caption قابل سوفندال (يمينا) شريكه أنطون سكارلاتوف في إحدى الحفلات

وتتفاوت تكلفة تقديم الخدمات من 12 جنيها استرلينيا مقابل عامل النظافة، إلى ما يزيد على 150 جنيه لمكافحة الحشرات. ومع ذلك، لم تمض الأمور دائماً وفقاً لما خطط لها. فقد تخلت الشركة عن توفير خدمة "مرافقات الأطفال" بعد ستة أشهر من تدشينها، بعد أن اعترف سوفندال أنها "لا تناسب عمل الشركة".

وتقول الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها إنها نفذت ما يزيد في معدله عن 40 ألف خدمة في كل شهر في المملكة المتحدة. وبينما كانت عائدات الشركة خلال الـ 12 شهراً الأخيرة حوالي 10 مليون جنيه، فإن أرباحها لم تتجاوز 44 ألف جنيه.

يقول سوفندال: "عندما تستثمر العائدات أو جزءاً منها في الشركة، تقل الأرباح. لقد شيدنا نظام إدارة علاقات الزبائن من الصفر، مستخدمين تطبيقين للكمبيوتر. وهذا يكلف أموالاً".

وفي إطار انتهازها للفرص كما يقول، وسعت الشركة أعمالها في السنوات الأخيرة إلى أسواق أخرى مثل أستراليا والولايات المتحدة، حيث تدير خدمة تنظيف السجاد في كل من أتلانتا ولاس فيغاس. ومع ذلك، خفضت الشركة عدد موظفيها من 600 إلى 350، في وقت يتزايد فيه عدد الزبائن الذين يطلبون خدماتها عبر الإنترنت.

ومع أن التوسع جاء على حساب الأرباح، إلا أن فانتاستيك تتفاوض حالياً مع مستثمرين محتملين. يقول سوفندال: "نريد أن نتوسع أكثر بنفس النمط المتميز، وندرس أماكن وخدمات أكثر".

ويقول ثوماس سلايد، المحلل التجاري في مؤسسة "مينل" إن سوق الطلب عبر الإنترنت أقلع ونجح، لأن المزيد من الزبائن والمستهلكين لا يجدون الوقت ولا القدرة على القيام بأعمال الإصلاح والتنظيف بأنفسهم.

ويضيف سلايد: "شركات مثل فانتاستيك سيرفسيز تجعل الأمور سهلة حقاً، للعثور على جهة أو شخص آخر للقيام بالعمل بدلاً من أن يقوم به المستهلك بنفسه، فضلاً عن إضافة مستوى من الثقة بتوفير ضمان للعمل المقدم".

ويتابع: "وهذا الارتفاع في الطلب على هذا النوع من الخدمات ناتج كذلك عن تطور وسائل التكنولوجيا، إذ تستخدم شركة فانتاستيك ومثيلاتها الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية لتسهيل العثور على من يوفر الخدمة التجارية، وهي مهمة من شأنها إثارة الخوف لدى أولئك الذين لم يعتادوا استخدام هذه التكنولوجيا".

مع ذلك يحذر سلايد من ارتفاع حمى المنافسة في وقت دخلت فيه إلى السوق شركات مثل أمازون و جون لويس.

مصدر الصورة KOOX ADVENTURE Image caption يستمتع روني سوفندال بالغوص في الكهوف المائية في أوقات فراغه لدرجة أنه استثمر في افتتاح متجر للغطس

يقول سلايد: "اكتسبت شركة فانتاستيك سيرفسيز ميزة الدخول المبكر إلى هذا المجال، لكن مع دخول بعض الشركات الكبرى والأكثر ثقة في المملكة المتحدة إلى هذا السوق، تبدو آفاق النمو والتطور محفوفة بالتحديات".

قبل تأسيس فانتاستيك، كان سوفندال طاهياً في أحد أفضل المطاعم في الدنمارك، إلى أن أرغمته الإصابة بنوع من الحساسية من سمك المحار على ترك عمله هذا في عام 2002.

لكن هذا الدنماركي الذي يعيش الآن وسط لندن مع زوجته وطفله الرضيع، واصل طريقه لإطلاق سلسلة من الشركات، ومنها شركة للأزياء، وشركة اتصالات تقدم اتصالات هاتفية زهيدة الثمن، ومواقع على الإنترنت متخصصة في تعليم الموسيقى والرقص، كل ذلك في وقت يمارس فيه أدواره الإدارية في شركات مثل "بي تي" (شركة الاتصالات البريطانية) وشركة "لاست مينيت" لبيع تذاكر السفر عبر الإنترنت.

ويعترف سوفندال أنه حتى أثناء العطلة لا يحسن "مجرد الجلوس على الشاطيء، فأنا بحاجة إلى أن أفعل شيئاً". ولدى زيارته للمكسيك قبل خمس سنوات، قرر أن يتعلم الغوص.

ويضيف: "ومن ثم حصلت على شهادة في الغوص، ثم انتقلت إلى الغوص في الكهوف عميقاً في المحيط، ورؤية بعض الأماكن التي يندر أن يراها الناس. إنها فضاءات وأماكن في غاية الجمال والروعة، وأنا أعود كثيراً إليها لممارسة الغوص".

ولأنه ريادي في تفكيره، فقد قاده هذا الشغف بالغوص إلى فكرة جديدة ماكرة. يقول سوفندال: "شغفي بالغوص دفعني إلى الاستثمار في متجر متخصص في بيع أدوات وتجهيزات الغوص لأن التكاليف كانت في ازدياد. لهذا عقدت صفقة ناجحة مع مالك المتجر".

والآن، مع وجود صفقة استثمار كبيرة تلوح في الأفق كما يقول، ربما يكون سوفندال على موعد مع جني أرباح أكبر.

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على صفحة BBC Entrepreneurship.