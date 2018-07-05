دروب سيناء الساحرة تعكس ثراء تاريخيا فريدا

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]يقال إن الارتحال بين دروب سيناء هو الأفضل في العالم، فرغم أنه ليس الأصعب، إلا أنه الأكثر ثراء من الناحية التاريخية.

بين دروب الصحراء لا يلحظ المار علامات للطريق، لكن مرشدنا فرج محمود يعلم تلك الدروب جيدا، فقد درج على اقتفاء أثر الجبال منذ أمد طويل، فهو من أبناء قبيلة الجبالية هناك، وكان في صحبتنا بسيارة دفع رباعي أقلتنا في مسالك وعرة باتجاه ما يعرف بالصحراء الزرقاء في جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

تجولنا بين تلك المسالك نحو البقعة المسماة بهذا اللون نسبة إلى صخور كان قد لونها عام 1980 الفنان البلجيكي جان فيرام بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قبل عام من ذاك التاريخ.

كنت ضمن مجموعة من الرواد خرجنا قبل ثمانية أيام منطلقين من بلدة نويبع بخليج العقبة واجتزنا مناطق يقطنها البدو من عشيرتي الترابين والمزينة الرئيسيتين، في درب طويل يعد من أطول دروب مصر، وكانت وجهتنا إلى ما يطلق عليه "سقف مصر" نسبة إلى المرتفعات الأبرز التي تحتضن دير سانت كاترين، المدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وبعد انتظار قصير تحت شمس النهار الحارقة، بدأت ظلال مرتادي الدرب تتهادى كسراب في الأفق.

تصف مجلة "واندرلاست" للرحلات درب سيناء الطويل بأنه أفضل الدروب الطبيعية في العالم، وقد حاز على جائرة "وايدر وورلد" التي منحتها الهيئة البريطانية لكتاب الرحلات عام 2016 باعتباره أفضل مبادرة سياحية جديدة.

ورغم أن بين دروب العالم ما هو أصعب وأعلى ارتفاعا، إلا أنه ليس كدرب سيناء في ثرائه التاريخي بما يحمله من أواصر جمعت أطرافا شتى.

مصدر الصورة Clodagh Kinsella Image caption طالما رافقت عشائر بدو سيناء الحجاج عبر الصحراء

ومنذ زمن بعيد، عمل بدو تلك المنطقة في مرافقة الحجاج عبر دروب سيناء إلى مكة، فضلا عن المسيحيين القاصدين دير سانت كاترين، أو القدس، وكانت عشائر البدو تتناوب على اصطحاب الزوار من منطقة لأخرى قبل أن تظهر السيارات والطائرات، "وقبل أن ينسى الناس سبيلا سلكوه في الماضي" - حسبما يقول محمود.

وحين لم يجد البدو عملا اضطروا للذهاب إلى المدينة؛ إلى أن جاء السائحون يقصدون درب سيناء مرة أخرى، وهو درب سلكه الناس ليس حجا فحسب، بل على سبيل التجارة والتهريب أيضا.

وعلى قمة الجبل الأشهر بهذا الدرب تلقى موسى النبي الوصايا العشر، حسبما ذكر سفر الخروج بالكتاب المقدس. ومنذ سنوات قليلة، التقى شاب إنجليزي متحمس لاستكشاف المنطقة بعد التخرج من دراسة الجغرافيا، يدعى بن هوفلر، بمساعد يكبره بعشرات السنين يعرف دروب سيناء عن ظهر قلب، وهو محمود، وقد استعانت به "بي بي سي" في إخراج بعض الأفلام الوثائقية. وسرعان ما جمع درب سيناء الاثنين على اختلافهما.

يقص محمود كيف التقى هوفلر عام 2008 قائلا: "يوما وأنا على قمة جبل موسى بانتظار شروق الشمس، وجدت شابا منهمكا في التقاط الصور وكأنه يبحث عن ضالته. أيقنت أن لديه ما يقدمه".

كان هوفلر قد عمل عاما في القاهرة بعد انتهاء دراسته بجامعة أوكسفورد، ولم يكن يسعى للاستقرار بل للمغامرة، وكانت ضالته تلك في جبل سيناء، إذ أخبرني قائلا: "ما إن رأيت بزوغ الشمس هناك إلا واستيقظ شيء ما داخلي".

ولم يقو هوفلر على مقاومة سحر العودة إلى سيناء لاستكشاف منطقة أخرى، وفي كل مرة صعد إلى جبل أراد اكتشاف ثلاثة غيره!

وحين تطوع محمود يوم لقائهما الأول بالرد على أسئلة هوفلر العديدة عن المنطقة المحيطة بجبل موسى، شجع ذلك الشاب الإنجليزي على التواصل معه، وكان هوفلر في كل مرة يأتى فيها من القاهرة يلتقي صديقه محمود، حتى انتقل هوفلر أخيرا إلى بلدة سانت كاترين على مقربة من الدير فتعززت الصداقة بينهما.

مصدر الصورة Clodagh Kinsella Image caption يصنف "درب سيناء" الذي يسلكه بدو المنطقة، بأنه بين أفضل الدروب التي ذاع صيتها في العالم مؤخرا

ومن الاهتمام بالجبال أخذ هوفلر في الافتتان بحياة البدو دائمة الترحال، حتى أمضى عقدا من الزمان بين دروب سيناء جاب خلالها مسافة عشرة آلاف كيلومتر إجمالا (مضمنا خبرته في كتاب ألفه بعنوان "سيناء - اقتفاء المسالك والدروب"). ورافق محمود هوفلر طيلة تلك المدة في رحلاته العديدة أو التقاه بين محطة وأخرى حين لم يتمكن من مصاحبته.

ويبدي هوفلر دهشته للسبب الذي جعل محمود يقدم له كل هذا العون، ويقول لابد أن اهتماما مشتركا جمع بينهما.

وبعد الربيع العربي عام 2011، انهارت السياحة في سيناء وكان هذا ما يشغل بال الصديقين. فمحمود رأى ضرورة أن يوحد المرشدون البدو جهودهم لتجاوز الأزمة بدلا من مصاحبة الزوار في رحلات متفرقة، فيما أشار هوفلر إلى نجاح تجربة الدروب الطويلة في مناطق مشابهة كما في الأردن. واقتنعا بضرورة التركيز على درب واحد يعمل به مرشدو البدو ويعود على مجتمعهم بأسره بالفائدة.

التقى محمود بشيوخ العشائر الأخرى المسؤولة عن درب سيناء باعتباره من وجهاء عشيرة الجبالية وعمل على إنجاز المهمة بمساعدة ممثلين عنهم.

ويصف هوفلر محمود بأنه "الجندي المجهول وراء انتعاش درب سيناء"، فرغم إسهامه الرئيسي في خروج الدرب بشكله الحالي إلا أن موقع "درب سيناء" لم يأت على ذكره بما يستحق. وكان دوري أن أخرج للعيان هذا الجهد باستخلاص قصتيهما.

لقد ظهر الدرب بصورته الحالية عام 2015، قبل أسابيع من إسقاط إرهابيين طائرة روسية فوق سيناء، ما زاد الأمور تعقيدا، إذ مازالت أغلب حكومات العالم تحذر من زيارة سيناء. لكن مع ما حازه الدرب الجديد من جوائز، بدأ الأمل يدب في نفوس القائمين عليه وتوافدت أفواج السياحة الداخلية من القاهرة لتسلك ذلك الدرب وللتعريف به.

أما أنا فكنت ضمن 16 زائرا، وقد تورمت قدماي لكثره المشي بين الصخور. أمضينا ليلتنا الأولى بعد أن مشينا ألفا و670 مترا حول النار بأحد الأودية العارية، لا تظللنا إلا سماء من نجوم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جبل سيناء حيث تلقى موسى الوصايا العشر يمثل غاية درب السالكين للمنطقة

وخلال الأيام الثلاثة التالية استيقظنا مع شروق الشمس ثم مشينا أربع ساعات أو أكثر ثم جلسنا تحت ما وجدناه من ظل لتناول الغداء والقيلولة بين صخور حارقة، ومن ثم مواصلة ساعات أخرى من المشي حتى التقتنا الجمال تحمل أمتعة المخيم حيث تناولنا العشاء على نار المخيم بينما قص ناصر منصور، وهو من شيوخ عشيرة الجبالية، قصصا بدوية قبل أن نطوي صفحة اليوم في الخيام بتمام الثامنة مساء.

لقد دأب منصور على تعريف الزوار بحياة عشيرة الجبالية طيلة عشرين عاما، ويقول إن أسلافه وفدوا إلى المنطقة في القرن السادس لحماية الدير. ويضيف أنه أصبح أكثر تفرغا الآن لمصاحبة الزوار.

وتشهد حكايات منصور عن ثقافة البدو الآخذة في الاندثار، ويقول: "أتمنى أن يطلع الناس على تاريخنا. رؤية العين ليست بكافية بل عليك الاستماع لما يروى". يقول منصور إن مصاحبة السالكين للدرب الجديد جمع بين أبناء العشائر المختلفة.

حثنا منصور على التحرك بنشاط صباح اليوم التالي، وبحلول وقت الغداء خيمنا قرب "حوض إيليا" واغتسلنا بمياه بئر نادر بالاستعانة بعلبة صفيح ليس إلا.

ليلتها صادفت كائنا لمعت عيناه في الظلام بانعكاس نور البطارية المضيئة من خوذتي. هلعت حين رأيت تلك الرموش الطويلة قبل أن يهدئ روعي سكون الجمل الذي لم يعبأ كثيرا بإنسان بين عديدين كثيرا ما صادفهم خلال رحلاته.

أما البشر فقد كانوا مشدوهين لرؤية ثلاثة وعول جبلية قبل ساعات قرب مدرج الجبل عند مرحلة الصعود الأخيرة حيث تعلو درجات عددها 750 درجة بعد أن يكون التعب قد استبد بالصاعد، وقد سميت بعتبات التائب نسبة لراهب من القرن السادس صعدها تكفيرا عن ذنوبه. وبعد أن أُنهكنا تماما، طالعتنا القمة بظلها المدبب وقد استلقى ظلها على سفح سلكناه للتو.

وقرب الدير شاهدنا دروبا سلكها البيزنطيون الذين سبقوا برعاية المنطقة وسموا الدير "دير جبل سيناء المقدس الذي مسه الرب"، ويقال إن دير سانت كاترين يحوي العليقة المشتعلة التي أعلن فيها الله عن نفسه لموسى دون أن تحترق.

"يقول الناس إن العالم لم يعد به أماكن كتلك"، هكذا يضيف منصور ونحن نهم بالنزول وراء الجمال ببقعة تربو على مصر كلها ارتفاعا!

مصدر الصورة Clodagh Kinsella Image caption يقول منصور إن مصاحبة السالكين لدرب سيناء الجديد وحَّد أبناء العشائر

وفي مكان بسيط من حجارة يعلوها سقف معدني يكشف سماء مرصعة بالنجوم تناولنا عشاءنا الأخير، وكان حساء العدس الساخن ومعكرونة بالخضروات والجبن الأصفر.

وبعد رواية عن القديسة كاثرين التي يحمل الدير اسمها (والتي وجد الرهبان جسدها بعد رؤية) تجاسر أحد أفراد المجموعة على سؤال منصور ما إذا كان هو أيضا قد رأى "رؤية" خلال رحلاته، فأجاب: "بلى" دون أن يتبع ذلك بتفاصيل سوى القول بعد برهة: "رؤيتي أن أواصل العيش بالجبال كما اليوم".

ورؤية منصور قابلة للتحقيق، فبعد ثلاثة أسابيع وفي مطلع مايو/أيار 2018، تمدد درب سيناء من 220 كيلومترا إلى 550 كيلومترا، وانضمت خمس عشائر بدوية أخرى للجهد المشترك ليعود نفعه على المرشدين والزائرين على حد سواء.

لقد أتاح اتفاق بين قبائل الطوارة والترابين وعشائر أخرى مسلكا لم يسلكه زائر طيلة أكثر من قرن. ويقول هوفلر إن ذلك يبرز الإرث البدوي للمنطقة.

كنا آخر من سلك الدرب الأصلي، والآن بدا بالإمكان اجتياز سيناء بأسرها من خليج العقبة إلى السويس في 42 يوما، ومن المقرر أن تبدأ أول رحلة للدرب الجديد في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتستمر 24 يوما، بينما يسلك الزوار الدرب الكامل عام 2019.

يقول هوفلر إن خبرة اجتياز الصحراء تغير المرء، وكثيرا ما فكرت في ماهية هذا التغير. ومازالت أذكر قول محمود "سيناء دواء للبعض يطيبون له". إن اجتياز الصحراء لاثنين وأربعين يوما ليس بالأمر الهين، ولكن البعض يقبل عليه.

حقا لم تكفني أربعة أيام، ومن ثم أود العودة لمتابعة السير كاملا المرة القادمة.

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Travel

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