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على بُعد خطوات من مدخل كاتدرائية "غود شبرد"، ذات الأبراج الغوطية التي تشق عنان السماء، والتي تعد إحدى المعالم البارزة في مدينة سان سباستيان في الجانب الإسباني من إقليم الباسك، يقبع حجر بسيط، نقش على جانب منه صليب أرمني وعلى الجانب الآخر كلمات كتبت بحروف أبجدية غير لاتينية.

ولم تكن هذه الكلمات مكتوبة باللغة الباسكية، التي تعرف باسم أوسكارا، وهي إحدى اللغات الأوروبية التي اشتهرت بأنها لا تمت بصلة لأي لغة حية أخرى. إذ وضعت الجمعية الأرمنية الحديثة بمدينة سان سباستيان، هذا الحجر الذي يسمى بالخاتشكار الأرمني، وهو نصب تذكاري يحمل صليبا ونقوشا، في قلب المدينة تخليدا للذكرى المئوية للمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن. وكان برلمان إقليم الباسك واحدا من البرلمانات الخمسة في إسبانيا التي اعترفت رسميا بهذه المجازر.

وثمة سبب مدهش يفسر هذا التقارب بين هاتين المجموعتين الإثنيتين الأوربيتين الصغيرتين رغم بُعد المسافة التي تفصل بينهما. إذ اكتشف علماء اللغة الأرمنية والباسكية وجود الكثير من الكلمات والقواعد اللغوية المشتركة بين اللغتين، رغم أنهما يختلفان كل الاختلاف ظاهريا، في الحروف وفي الكتابة.

مصدر الصورة Justin Calderón Image caption في مدينة سان سباستيان بإسبانيا، يرمز حجر خاتشكار إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الشعبين الباسكي والأرمني

ورأيت أيضا في متحف الباسك في مدينة بايون بالجانب الفرنسي من إقليم الباسك، حيث تربط الأرمن والباسكيين أواصر صداقة وثيقة، نصبا تذكارية باسكية تعود إلى العصور الوسطى وتحمل نقوشا تشبه بشكل لافت نقوش حجر الخاتشكار الذي رأيته في مدينة سان سباستيان.

ويرى الكثير من الأرمن أن هذا التشابه ليس من قبيل المصادفة. ويقول الباحثون في الأصول الأرمنية، إن الشعبين الأرمني والباسكي، تجمعهما روابط لغوية ووراثية، فضلا عن بعض التشابه بين الأسماء الجغرافية والأساطير التي يرددها كلا الشعبين.

وقد أعاد الخبير اللغوي الأرمني فاهان سارغسيان طرح هذه النظرية التي تعود لقرون، مؤخرا ونشر عدة كتب ودراسات حول هذا الموضوع، كان من بينها أول قاموس من اللغة الأرمنية إلى الباسكية في عام 2011.

غير أن هذا الرأي يتعارض مع رأي آخر تؤيده الغالبية العظمى من الباسكيين مفاده أن الباسكيين ينحدرون من أصول إثنية ولغوية منعزلة، أي أنهم لا يشبهون أحدا لغويا ولا وراثيا، بحسب تحليل البصمة الوراثية، ويقال إن لغة الباسكيين وجيناتهم ورثوها عن قبائل الصيادين وجامعي الثمار التي جاءت إلى المنطقة قبل العصر الحجري بسنوات طوال.

لكن في عام 2015، اكتشف ماتياس جاكوبسون، العالم المختص بعلم الوراثة من جامعة أبسالا بالسويد، وجود تشابه كبير بين الحمض النووي المستخرج من هياكل عظمية لمزارعين أيبيريين من العصر الحجري، ماتوا منذ ما يتراوح بين 3,500 إلى 5,500 سنة، وبين الحمض النووي للباسكيين في العصر الحديث.

مصدر الصورة David Kilpatrick/Alamy Image caption أيدت أبحاث لغوية عديدة التشابه اللغوي بين الباسكية والأرمنية

وأيدت أبحاث لغوية عديدة التشابه اللغوي بين الباسكية والأرمنية، إذ اكتشف العالم اللغوي الألماني جوزيف كارست في عام 1928 أكثر من 300 كلمة وصوت وقاعدة لغوية مشتركة بين اللغتين الباسكية والأرمنية.

وأجرى سارغسيان بحثا في عام 1998 مع مجموعة من علماء اللغة الباسكية والأرمنية، واكتشفوا نحو 600 كلمة مشتركة بين اللغتين، ويرى سارغسيان أنها استعيرت من اللغة الأرمنية في أعقاب انتقال العمال والمزارعين الأرمن إلى المنطقة.

ويقول سارغسيان: "إن اللغتين الأرمنية والباسكية تزخران بالكلمات المتطابقة التي تتعلق بالزراعة".

وقد دفعني الفضول لمعرفة مدى شيوع هذه الكلمات المشتركة بين اللغتين في إقليم الباسك، إلى استطلاع أراء متحدثي اللغة الباسكية على الجانب الفرنسي والإسباني من الإقليم.

وبدت من نافذة القطار أراضي إقليم الباسك الخضراء مترامية الأطراف التي تتخللها جبال يكسوها العشب الكثيف ويغشاها الضباب. هذه الأراضي وفرت مراع مثالية لرعاة الغنم الذين جاؤوا للاستقرار منذ القدم في إقليم الباسك.

وبينما يعيش 90 في المئة من الإسبان في المدن الكبرى، فإن الغالبية العظمى من سكان الجانب الإسباني من إقليم الباسك يتمسكون بنمط الحياة الريفي أو شبه الحضري.

وأسفر هذا الارتباط القوي بالحياة الريفية عن ظهور لهجات عديدة بين سكان الإقليم.

وعندما عرضت على مانيكس أوتيغي، أحد سكان مدينة سان سباستيان 26 كلمة من قائمة الكلمات المشتركة بين اللغتين الأرمنية والباسكية التي جمعها سارغسيان، لم يميز منها إلا ست كلمات فقط. ويقول أوتيغي: "لا أعرف من أين جاءت هذه الكلمات، وأظن أنها قديمة للغاية وقد طواها النسيان بسبب قلة الاستخدام على مدى سنوات".

وكررت نفس السؤال على بعض الأصدقاء الأرمن في مدينة بايون على الجانب الفرنسي من إقليم الباسك، ولم يتعرفوا منها إلا على كلمة واحدة.

مصدر الصورة Hemis/Alamy Image caption يعيش 90 في المئة من الإسبان في المدن الكبرى، بينما لا يزال أغلب سكان الجانب الإسباني من إقليم الباسك يتبعون نمط حياة ريفي أو شبه حضري

وبعد أن تحدثت مع الكثيرين في القطارات والحانات والباحثين، تبين لي أن معظم الكلمات المشتركة بين اللغتين الأرمنية والباسكية أصبحت مهجورة ولم تعد جزءا من أي من اللغتين المعاصرتين.

وعندما توجهت إلى الأكاديمية الملكية للغة الباسكية في مدينة بلباو الإسبانية، للتحدث مع علماء تاريخ اللغة الباسكية، نفى جميع الباحثين وجود أي علاقة بين الباسكيين وشعوب القوقاز، ومنهم الأرمن.

وأشار زابيير كينتانا، كبير المديرين بالأكاديمية، إلى أن هذه القائمة من الكلمات المشتركة قد جمعها سارغسيان من اللهجات المعاصرة في الإقليم وقد استعيرت بالتأكيد من اللاتينية والكلتية وغيرها من اللغات القديمة، التي كانت سائدة في البلدان المجاورة للإقليم.

ويشترط كينتانا لنجاح الدراسة أن تعقد المقارنة بين اللغتين القديمتين بعد التخلص من الكلمات المستعارة من اللغات الأخرى، سواء اللاتينية أو الأيبيرية أو الكلتية في حالة اللغة الباسكية، أو اللغات العربية والتركية والسريانية في حالة اللغة الأرمنية.

ويقول ميرتيكس أورتياغا، عالم الآثار الباسكي: "لا يوجد أي دليل أثري يثبت مجيء الأرمن إلى إقليم الباسك، بخلاف بعض الكلمات المشتركة بين اللغتين".

ورغم أنني لم أعثر على أي دليل يثبت وجود روابط بين هاتين المجموعتين الإثنيتين، فإنني ما زلت غير مقتنع بأن هذا التشابه الكبير بين اللغتين محض مصادفة.

وحتى الآن، لا تزال أصول لغة الباسك من أكبر الألغاز الأوروبية التي تنتظر من يكشف أسرارها.

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