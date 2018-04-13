ارتباط وثيق بين قناعاتنا وحالتنا الصحية

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تتوقف صحة البدن ليس فقط على ما يمارسه المرء من تمارين رياضية، بل أيضا على الكيفية التي ينظر بها لنفسه مقارنة بالآخرين.

ربما عاهدت نفسك في مستهل عام جديد على الهم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قبل أن تخفق في الالتزام بأهدافك، فإذا كان الأمر كذلك، فلا تركز كثيرا على إخفاقاتك، فقد كشفت بحوث حديثة ارتباطا مفاجئا بين قناعات الأفراد وصحتهم العامة، فالبعض يفترض دائما الأسوأ فيما يتعلق بصحته البدنية، ما يضر فعلا بالصحة.

فقد أطلع العلماء بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة على بيانات تتعلق بـ 61 ألف شخص بالغ، مسجلين على مدار21 عاما عشرات القياسات، بما في ذلك التمارين التي زاولها الأشخاص، والأهم من ذلك كيف قارنوا ما زاولوه من تمارين بما زاوله أقرانهم من نفس العمر. وخلال تلك الفترة، توفي بعض المشاركين في الدراسة جراء أمراض عدة.

وبتحليل العناصر المختلفة التي ربما أسهمت في الحالة الصحية للمشاركين، كشف الباحثون أمرا غير متوقع، وهو أن الذين اعتقدوا بقلة ما مارسوه من تمارين مقارنة بأقرانهم، توفوا قبل الذين اعتقدوا بتفوقهم في التمرين، حتى وإن كان مقدار التمرين في الحالتين متساويا.

ولم تتغير النتيجة بعد أخذ الحالة الصحية السابقة للمشاركين في الاعتبار، وكذلك العوامل من قبيل التدخين وخلافه.

ورغم دور الرياضة في العمل على إطالة العمر، ألمحت الدراسة إلى أن التقييم الذاتي أمر لا يمكن إغفاله.

وقالت أوكتافيا تسارت، الباحثة صاحبة الدراسة بجامعة ستانفورد، إن خبرتها الشخصية كانت وراء إجرائها هذا البحث، فبانتقالها إلى سنوات الدراسة في كاليفورنيا، وجدت تسارت نفسها محاطة بأشخاص مولعين بالرياضة، وبدا عليهم أنهم يمضون جل أوقاتهم في صالة التمرين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مقارنة مقدار لياقتنا بآخرين ربما يؤدي لنتائج سلبية

وحين كانت "تسارت" تعيش في لندن كانت تظن نفسها ممن يتمتعون بلياقة عالية، إذ كثيرا ما كانت تتنقل على دراجتها فضلا عن رياضات أخرى. أما بمقارنة نفسها بأقرانها الجدد، فقد رأت أن لياقتها متدنية بشدة.

وعندها تساءلت عما إذا كان مجرد الاعتقاد بتدني المستوى البدني مقارنة بآخرين قد يؤثر سلبا على الصحة، وهو ما أثبته البحث لاحقا.

فقد توصلت "تسارت" إلى أن احتمالات الوفاة زادت بما يصل إلى 71 في المئة في من ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم أقل نشاطا، مقارنة بالذين اعتقدوا بتفوقهم على الآخرين رياضيا.

وربما لا يصدق البعض النتيجة التي توصلت إليها "تسارت" حتى يعرف أن هناك على الأقل ثلاثة أسباب قد تجعل مجرد الظن يؤثر على الصحة.

أول تلك الأسباب هو أننا ببساطة نقلق أكثر إذا ما اعتقدنا أننا لا نبذل ما يكفي من نشاط. ومع سيل التنويهات الصحية، ورؤية الجميع من حولنا معنيين بمواصلة التمارين، قد يستبد بنا القلق أكثر، مما يضر بصحتنا.

كذلك يتحمس المرء أكثر للمران إذا رأي في نفسه أنه ذو جسد رياضي موفور النشاط، فيدفعه ذلك لمزيد من التمارين، للحفاظ على تلك الصورة. هذا الافتراض تدعمه دراسة أُجريت عام 2015 أظهرت أن اعتقاد المرء بتدني لياقته أسوة بأقرانه يجعل توقفه كلية عن الرياضة بعد عام أمرا أكثر ترجيحا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يزداد لدينا الشعور بالقلق إن رأينا أننا لا نتريض بما يكفي

وبدلا من أن تحفز الرغبة في منافسة الآخرين المرء على مزيد من التمرين، يدفعه الشعور بخيبة الأمل إلى التوقف إذا رأى أنه لا يطيق مجاراة أقرانه.

أما التفسير الثالث، فيتعلق بعكس أثر الإيحاء المعروف؛ فإذا كان الجسم مثلا يتجاوب بشكل أفضل مع دواء إذا توهم المريض نجاعته، فإن التوقع السلبي يحد في المقابل من الأثر الفسيولوجي للعلاج.

وفي حالة الرياضة، ربما كان المرء نشطا كالآخرين، غير أن اعتقاده بخلاف ذلك يحول دون تمتعه بالفائدة الكاملة لما يمارسه من نشاط.

وإذا نظرنا لعمال النظافة بالفنادق، نجدهم يزاولون يوميا نشاطا بالغا، إذ يتطلب عملهم الكثير من المشي في ردهات الفندق، ودفع الأشياء وحملها، ناهيك عن الجهد المبذول في تنظيف الأرضيات، والحمامات، والكنس، وتغيير أغطية الفراش، إلى آخره.

ومع ذلك، توصلت دراسة في عام 2007 إلى أن هؤلاء العمال لم يعتبروا ذلك رياضة، حتى جاءت آليا كرام، من جامعة ستانفورد، لتطلع نصف هؤلاء الموظفين على القدر الهائل من الرياضة التي يمارسونها دون أن يعوا ذلك!

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وبعد أربعة أسابيع، وُجِد أن هؤلاء العمال فقدوا وزنا، وتراجع ضغط الدم المرتفع لديهم في بادرة على تحسن صحتهم؛ أي أن إدراكهم لما انطوى عليه عملهم من ممارسة للرياضة ترك أثرا إيجابيا على أجسادهم، ربما لأنهم عملوا بحماسة أكثر، أو بفعل الإيحاء السالف ذكره.

يشبه ذلك دراسة أُجريت عام 2003، حول الارتباط بين إدراك السن والحالة الصحية عموما، فقد سُئل سبعة آلاف موظف بريطاني عن السن الذي باعتقادهم ينتصف العمر عنده، وبعده تبدأ الشيخوخة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قد يعزز مجرد الاعتقاد بأن الشيخوخة تبدأ في سن متأخر من صحة الفرد

وبتحليل الباحثان هانا كوبر ومايكل مارموت للبيانات، توصلا إلى أن من اعتقدوا أن الشيخوخة تبدأ في سن الستين أو أقل، زادت احتمالات إصابتهم لاحقا باعتلالات خطيرة بالقلب، عمن اعتقدوا أن الشيخوخة تبدأ في السبعين أو بعدها.

وربما كان المجيبون بأن الشيخوخة تبدأ في الستين قد قالوا ذلك لشعورهم بأنهم شاخوا فعلا، ووهنت صحتهم، وربما لظنهم أن زمنهم ولى وفات، فيأسوا من التمرين، وهو ما أثر تباعا على صحتهم، وربما كانوا أكثر توجسا وقلقا من الشيخوخة فتضررت صحتهم جراء القلق.

وربما التقت تلك التفسيرات مع الآليات المحتملة في الدراسة الأولى عن مقارنة النفس بالآخرين. ومازال ينقصنا من الإجابات الكثير، لكن هناك شيئا آخذ في الاتضاح، وهو ضرورة الانتباه لما نتصوره عن صحتنا عموما.

ولا يخلو الأمر من معضلة بالنسبة للعاملين في المجال الطبي، فهم عليهم من ناحية أن ينبهونا لضرورة النشاط وعدم الامتناع عن الرياضة، ومن ناحية أخرى تشير الدراسات إلى أن الإحباط جراء عدم إحراز الأهداف الصعبة ينعكس سلبا على الصحة! وحاليا لا نعرف يقينا ما يجب اتباعه لتحقيق أفضل النتائج.

وحتى يتسنى لنا معرفة المزيد، يُنصَح الآن بعدم التهوين مما يمارسه المرء من نشاط، وبالكف عن تثبيط الهمم، وألا يعير المرء التفاتا للمتباهين باجتياز الأميال عدوا، والركض لمسافات طويلة!

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future