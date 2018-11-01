كيف تؤذي سلوكياتنا على الإنترنت الحيوانات البرية؟

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كثيرا ما يبحث عشاق الحيوانات عن مقاطع طريفة للحيوانات من أجل التسلية والترفيه، ولكن هل تساءلت يوما ما إن كان استمتاعنا بمشاهدة تلك المقاطع والصور يساعد الحياة البرية أم يؤذيها؟

تحظى الباندا الحمراء، على سبيل المثال، بشعبية واسعة على الإنترنت، ويقال إن اسم متصفح الإنترنت "موزيلا فايرفوكس" مستمد من لقب الباندا الحمراء التي تلقب بـ "الذئاب النارية" (فايرفوكس).

ولو كتبت اسم الباندا الحمراء في خانة البحث ستفاجأ بآلاف الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر هذه الحيوانات كثيفة الفراء تقفز على الجليد أو تقف مندهشة عند مواجهة الأحجار الضخمة أو تصدر ردود فعل طريفة، رغم أن معظم هذه المقاطع التقطت لها في الأسر، سواء في حدائق الحيوانات أو في المنازل.

واللافت أن المكان الوحيد الذي لم يلتقط فيه مقطع فيديو واحد لهذه الحيوانات هو الغابات الممتدة من نيبال إلى الصين، حيث تعيش هذه الحيوانات في البرية.

وقد تناقصت أعداد الباندا الحمراء، على مدى الأجيال الثلاثة الأخيرة، بنسبة 50 في المئة، ما حدا بالاتحاد الدوليللحفاظ على الطبيعة إلى تصنيفها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، وربما لم يتبق في البرية سوى 2.500 باندا حمراء على الأكثر.

ومنذ عام 2010، تنظم شبكة الباندا الحمراء، وهي مؤسسة خيرية هدفها رفع الوعي بالتناقص الحاد في أعداد هذه الحيوانات وتمويل البرامج الضرورية للحفاظ عليها من الانقراض، يوما عالميا سنويا للباندا الحمراء لإيصال رسالة للعالم مفادها أن هذه الحيوانات ليست مجرد وسيلة للتسلية وزيادة عدد المشاهدات على موقع يوتيوب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تحظى الباندا الحمراء بشعبية كبيرة بين مستخدمي الإنترنت، رغم أن أعدادها في الغابات تقدر بنحو 2.500 على الأكثر

لكن مع الأسف، بالرغم من كل الجهود التي بذلت لحماية هذه الحيوانات، أنقذت ستة منها في يناير/ كانون الثاني الماضي في لاوس من أيدي مهربي حيوانات كانوا يحاولون بيعها بوصفها حيوانات أليفة في السوق السوداء.

وربما تكون محاولات تهريب حيوانات الباندا الحمراء قد زادت بسبب ارتفاع شعبيتها عبر الإنترنت وزيادة الطلب على اقتنائها، لكن هذا الافتراض صعب الإثبات. لكن ثمة أدلة تثبت أن انتشار مقاطع الفيديو التي تفسر ردود فعل الحيوانات بطريقة خاطئة قد تغذي سلوكيات تهدد الحيوانات البرية.

وخير مثال على ذلك مقطع فيديو متداول لحيوان يعرف باسم "اللوريس البطيء"، وهو حيوان ليلي من الرئيسيات موطنه جنوب شرقي آسيا، وكان يبدو في المقطع رافعا ذراعيه وكأنه مستمتع بالدغدغة. وحقق هذا المقطع انتشارا واسعا على الإنترنت وتفاعل معه المستخدمون بآلاف إشارات الإعجاب والتعليقات.

إلا أن خبراء سلوكيات الحيوانات يقولون إن رفع اليدين هو سلوك دفاعي تلجأ إليه هذه الحيوانات عند الشعور بالخوف. فهذا اللوريس الذي عُرف باسم "سونيا" والذي حُبس في شقة في روسيا، لم يكن مستمتعا بلمسات صاحبة المنزل كما كنا نظن.

وفي عام 2013، نشرت الأستاذة الجامعية آنّا نيكاريس وزملاؤها دراسة عن كيفية تفاعل مستخدمي الإنترنت مع مقطع فيديو اللوريس البطيء "سونيا"، ولاحظوا أن ربع المعلقين في الشهور اللاحقة لنشر المقطع أبدوا رغبة في اقتناء هذه الحيوانات في منازلهم بوصفها حيوانات أليفة، رغم أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة صنف اللوريس البطيء ضمن قائمة الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

وواصلت نيكاريس أبحاثها عن هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على الحيوانات البرية، وتقول إن أوضاع الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض لم تتحسن بعد.

ولم تنخفض معدلات الإتجار في الحيوانات في بعض المناطق إلا بسبب انقراض بعض الحيوانات فيها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لحيوان اللوريس البطيء يرفع ذراعيه وكأنه مستمتع بدغدغة صاحبته له، ولكن هذا الحيوان الليلي كان في الحقيقة خائفا

وتقول نيكاريس: "المخاطر التي يواجهها اللوريس البطيء الآن زادت عن أي وقت مضى بسبب الإتجار غير المشروع في الحيوانات البرية".

إذ تُصطاد هذه الحيوانات بشكل غير قانوني لتباع كحيوانات أليفة أو لتستخدم أجزاؤها فيما يسمى بالعلاج الشعبي.

وأفاد تقرير لشبكة مراقبة الإتجار في الحيوانات البرية "ترافيك"، بأن الإعلانات عن المنتجات المصنوعة من أجزاء الحيوانات البرية التي اصطيدت بطرق غير قانونية انحسرت في مواقع التجارة الإلكترونية بنسبة 50 في المئة من 2012 إلى 2016.

لكن نفس التقرير حذر من أن هذه التجارة غير المشروعة في المنتجات المصنوعة من أجزاء الحيوانات البرية قد انتقلت من مواقع التجارة الإلكترونية إلى المجتمعات الافتراضية التي يقتصر الاشتراك فيها على بعض الأعضاء عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

إذ أن هذه التجارة غير المشروعة أصبحت تدار بطرق سرية عبر منصات تعجز السلطات الرقابية عن السيطرة عليها. فقد أصبح الآن كل من يكتب عبارة "أريد أن أقتني واحدا" أسفل مقطع الفيديو أو الصورة مشاركا في تهريب الحيوانات البرية.

إلا أن بعض الشركات الكبرى بدأت في مواجهة هذه الظاهرة. ففي عام 2018، تضافرت جهود 20 شركة تكنولوجية كبرى في العالم مع جهود الصندوق العالمي لحفظ الحياة البرية للتصدي للإتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات البرية بلا هوادة.

ويتطلع الائتلاف العالمي للقضاء على تهريب الأحياء البرية إلى الحد من الاتجار في الحيوانات والنباتات البرية بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2020.

وأطلق موقع "إنستغرام" مبادرة جديدة بغية رفع الوعي بسبل حفظ الحياة البرية. وفي إطار هذه المبادرة سيظهر لكل شخص يبحث عن وسم قد يؤدي إلى وقوع سلوكيات تضر بالحياة البرية، إعلانا تحذيريا يؤكد على ضرورة حماية الحياة البرية والبيئة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption على الرغم من أن الكثير من الحيوانات صنفت ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، فإن عددا كبيرا من مستخدمي الإنترنت أبدوا رغبة في اقتنائها بوصفها حيوانات أليفة

وفي أبريل/ نيسان الماضي، تعاون موقع "بي بي سي إيرث" مع إنستغرام لإضافة تحذيرات جديدة لمن يبحث عن وسم قرود الأورانغوتان والبنغولين أو آكل النمل الحرشفي.

وتوصي نيكاريس بتوخي الحذر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكلما زاد تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر حيوانات برية طريفة، زادت احتمالات تعرضها للخطر.

ولهذا يجدر بك أن تمعن النظر في محتويات هذه المقاطع، فإذا شعرت أن هذه الصور والمقاطع تدق ناقوس الخطر بشأن الحياة البرية، أرسل بلاغا إلى المنصة التي نشرت هذا المحتوى.

وقد تقوم أيضا بدور إيجابي في حماية الحياة البرية من خلال نشر صور ومقاطع فيديو تحمل رسالة إيجابية للتوعية بحفظ الحياة البرية ومناقشتها مع غيرك.

فإن الكثير من المؤسسات الخيرية التي تسعى لتحسين أوضاع الأنواع المهددة بخطر الانقراض ما كانت لتستمر لولا مساندة مستخدمي الانترنت من جميع دول العالم، سواء بالدعم المالي أو بالاهتمام ونشر الرسالة.

وربما نستطيع معا أن نحول هذا الإعجاب بالحيوانات البرية إلى وعي بسبل حمايتها حتى نمنحها الفرصة لتحيا في مواطنها الأصلية التي انتزعت منها.

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Earth

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