جولة داخل أهم غرفة في سباق الفضاء

مصدر الصورة NASA

لا شيء يميز مدخل غرفة العمليات بمركز مراقبة البعثات الفضائية التابع لوكالة ناسا في مدينة هيوستن الأمريكية، سوى لافتة قديمة على الجدار المطلي باللون الرمادي، تضم قائمة بأسماء 42 بعثة فضائية أطلقتها وكالة ناسا على مدار 25 عاما.

تبدأ القائمة ببعثة "جيميني 4" في عام 1965 التي سُجلت فيها أولى الخطوات البشرية على سطح القمر ويليها بعثات برنامج "أبولو" إلى القمر، وآخرها البعثات الأولى لبرنامج "سبيس شاتل".

أشرف فريق المراقبين من هذه الغرفة على أكثر اللحظات إثارة في التاريخ المعاصر، مثل أول هبوط لمركبة أمريكية مأهولة على سطح القمر، وإنقاذ بعثة أبولو 13 وكارثة المكوك الفضائي "تشالنجر".

ويقول جيري غريفين، أحد أعضاء فريق مراقبي بعثات أبولو الفضائية: "عندما أعود للغرفة أشعر بالمهابة والسكون كما لو أنني دخلت كاتدرائية".

لكن ما إن تطأ قدمك الغرفة حتى تلحظ أنها لم تعد كسابق عهدها، إذ تدهورت حالة الغرفة ونال منها التلف منذ آخر مرة استخدمت فيها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بالرغم من أنها سُجلت ضمن برنامج المعالم التاريخية البارزة في الولايات المتحدة. وقد تعطلت أجهزة المراقبة وأصبحت الغرفة متهالكة، إلى حد أنها صنفت مؤخرا ضمن المعالم المعرضة للخطر.

مصدر الصورة Richard Hollingham Image caption ستعيد أعمال الترميم غرفة العمليات إلى حالتها الأولى التي كانت عليها في عصر سباق الفضاء

ومع اقتراب الذكرى الخمسين لأول هبوط لمركبة مأهولة على سطح القمر، دشنت وكالة ناسا أعمال ترميم مركز مراقبة بعثات أبولو الفضائية ليستعيد أمجاده السابقة. لكن في هذه المرحلة تبدو غرفة العمليات في أسوأ حالاتها.

وتقول ساندرا تيتلي، مديرة برنامج حفظ المراكز التاريخية بوكالة ناسا: "بالرغم من أن الغرفة الآن أزيل طلاؤها وفرغت من محتوياتها، إلا أنك لا تزال تشعر أنها مختلفة، فقد تشعر أن هذه الغرفة صنعت تاريخا".

وتشرف تيتلي على مشروع الترميم، ورغم أنه لم يتبق على موعد التسليم سوى ستة أشهر، لا يزال أمامها الكثير من المهام.

وتقول تيتلي: "نحن نخطط لتطوير المركز، بحيث تشعر عند دخول الركن المخصص للزوار في مؤخرة المركز، أنك عدت بالزمن إلى الوراء، كما لو كان مراقبو البعثات الفضائية غادروا مقاعدهم للتو. إذ ستومض الأنوار وتدق الساعات كالمعتاد وستظهر الأرقام والمخططات على الشاشات، وستتناثر على مكاتب المراقبة أدلة إرشادية وأكواب قهوة وأعقاب سجائر".

وقد لعبت القهوة والسجائر دورا رئيسيا في مركز مراقبة البعثات الفضائية عندما اشتدت الضغوط وتزايدت المخاطر في الستينيات من القرن الماضي. ويقول غريفين: "كان الجميع في المركز يدخن ويشرب القهوة، إلى حد أن الغرفة كان يملؤها الدخان، لكننا لم نلحظ ذلك لأننا كنا نجلس فيها طوال اليوم".

مصدر الصورة Richard Hollingham Image caption تشرف ساندرا تيتلي على أعمال ترميم غرفة العمليات التي من المقرر اكتمالها في الذكرى الخمسين لهبوط أول مركبة فضائية مأهولة على القمر

وتقول تيتلي: "سنغطي الجدران بنفس أوراق الحائط الأصلية. وجدنا أجزاء من ورق الحائط الأصلي وراء طفاية الحريق، واستطعنا أن نصل إلى المصنع وتمكنا من إعادة تصنيعها".

وينطبق الأمر نفسه على البساط الذي يغطي أرضية الغرفة، بعد أن عثر العمال على قصاصات من البساط الأصلي أسفل المكاتب. واكتشف العمال أيضا شبكة من الأنابيب التي تعمل بالهواء المضغوط كان يستعملها فريق المراقبين لتبادل الرسائل مع أعضاء فريق الدعم الفني الموزعين في مختلف الأقسام بمبنى مركز مراقبة البعثات الفضائية.

وتقول تيتلي: "ذكر مراقبو الرحلات الفضائية أن صوت الرسائل الواردة والمرسلة عبر تلك الأنابيب كان من الأمور المثيرة في هذه الغرفة. ومع أنها توقفت عن العمل الآن، فإن المراقبين يقولون إنهم كانوا يرسلون أحيانا عبر هذه الأنابيب النقانق والفئران الصغيرة".

ويشبه تصميم هذه الغرفة إلى حد ما تصميم المسرح، ليتماشى مع الأحداث الجسام التي شهدتها الغرفة. إذ توجد مقصورة المتفرجين في المؤخرة، وأمامها صف من مكاتب المراقبة التي تطل على شاشات العرض العلوية.

مصدر الصورة NASA Image caption ساعد فريق مراقبة البعثات الفضائية في غرفة العمليات في إيصال طاقم بعثة أبولو 13 إلى بر الأمان

وسيعمل فريق ترميم وتجديد المركز على إصلاح الشاشات وساعات الحائط في الغرفة لتعمل مرة أخرى من جديد. وسيعاد إنشاء غرفة أخرى على يمين الشاشات، تسمى غرفة المحاكاة، حيث يحاكي فريق المدربين المشكلات التي قد تطرأ في البعثات الفضائية.

وتقول غريفين: "يستعرض المدربين في غرفة المحاكاة الأخطاء التي قد تطرأ أثناء مراقبة البعثات لنتعلم كيفية تلافيها. وقد يعرضوا علينا أخطاء عديدة حتى نصاب بالإحباط"

وتقول تيتلي: "ويوجد في مؤخرة غرفة المحاكاة باب كان يسمى باب هروب المشرف، إذ كان المراقبون والمدربون يخرجون من هذا الباب الخلفي للتنفيس عن غضبهم عندما تتوتر الأجواء فيما بينهم."

وفي السنوات الأخيرة، كان زوار مركز المراقبة الأرضية يجلسون على المقاعد ليقوموا بأدوار أعضاء فريق مراقبة البعثات الفضائية. لكن بعد التجديد، لن يسمح لأحد بمس أجهزة التحكم والمراقبة للحفاظ على غرفة العمليات كإرث للإنسانية. وسيشاهد الزوار الغرفة من وراء حاجز زجاجي بالركن المخصص للمتفرجين في مؤخرة الغرفة، كما لو كانوا يتابعون بعثة فضائية حقيقية.

وبمجرد اكتمال عمليات التجديد والترميم، ستوجه الدعوة لفريق مراقبة البعثات الفضائية الحقيقي للجلوس على المقاعد أمام أجهزة المراقبة مع انطلاق الاحتفالات بأول هبوط بشري على القمر. وستخلد الصور التي ستلتقط لهم مساهماتهم في الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

وتقول تيتلي إنه "من الممتع أن ترى عودة هؤلاء المراقبين إلى مقاعدهم في غرفة العمليات. سيكونون سعداء كالأطفال في متاجر الحلوى. وستكون لحظة مؤثرة للغاية عندما نرى تقديرهم لعملهم الذي يؤدونه."

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future

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