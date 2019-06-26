قصة السموم التي تهدد العالم نتيجة ذوبان الثلوج في القطب الشمالي

مصدر الصورة Alamy

في عام 2012، زارت سو ناتالي، باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه، سيبيريا للمرة الأولى. وكان الهدف من الزيارة دراسة تأثيرات ذوبان ما يُعرف بالتربة الصقيعية هناك، بسبب التغير المناخي.

وبالرغم من أن ناتالي اطلعت قبل الزيارة على صور للموقع عدة مرات، فإن رؤيتها له على الطبيعة كان مفاجئا، نظرا للتأثيرات الهائلة التي أحدثها الذوبان المتسارع للجليد في البقعة التي زارتها، إلى حد تسبب في حدوث هبوط هائل في التربة، في أكثر من مكان.

وفي لقائي مع ناتالي، الباحثة حاليا في مركزٍ بولاية ماساشوستس الأمريكية، قالت لي إن "الأمر لا يصدق حقا، ولا يزال يبعث القشعريرة فيّ كلما تذكرته. لم أستطع تصديق حجم ما حدث؛ منحدرات منهارة بحجم مبان متعددة الطوابق. خلال السير هناك، تجد جذوعاً خارجةً من التربة، لكنها ليست بالجذوع على الإطلاق؛ بل هي عظام حيوانات من نوع الماموث، أو غير ذلك من الكائنات التي عاشت في عصر البليستوسين".

ما وصفته هذه الباحثة لي يمثل التأثيرات المرئية والدراماتيكية لظاهرة الارتفاع السريع في درجات الحرارة في منطقة القطب الشمالي. فالتربة الصقيعية - وهي عبارة عن الأراضي المتجمدة على نحو دائم، حتى الآن على الأقل - تذوب وتكشف عن أسرارها الخفية. وبجانب بقايا عصر البليستوسين؛ هناك كميات هائلة من انبعاثات الكربون والميثان، وكميات الزئبق السام، بل والأمراض التي ظهرت في حقب سحيقة، وظلت مُختزنة في هذه التربة.

مصدر الصورة Sue Natali Image caption يسبب الذوبان السريع للتربة الصقيعية "انهيارات ضخمة" تُحدث حفرا في الأرض تشبه الثقوب في قطعة الجبن السويسري

وتحتوي التربة الصقيعية - الغنية بالمواد العضوية - على ما يُقدر بـ 15 مليار طن من الكربون، وهو ما يوازي - حسبما تقول ناتالي - حوالي ضعفيْ الكربون الموجود في الغلاف الجوي، وثلاثة أضعاف الكربون المختزن في الغابات.

وتشير إلى أن نسبة تتراوح ما بين 30 في المئة إلى 70 في المئة من هذا النوع من التربة قد يتآكل بحلول عام 2100، وذلك بناء على مدى فاعلية الإجراءات التي نتخذها لمواجهة التغير المناخي. فإذا ظل الحال على ما هو عليه على صعيد استخدام الوقود الأحفوري، سنخسر 70 في المئة من تلك التربة، أما إذا قلصنا انبعاثات هذا الوقود بشكل كبير، فستصبح النسبة المُهددة 30 في المئة فقط.

وتقول ناتالي إن المساحة التي ستذوب - أيا كانت نسبتها - تحتوي على كربون حبيس داخل مواد عضوية، سيبدأ في التفتت والانطلاق بفعل ميكروبات ستستخدمه كمصدر للطاقة وتطلقه في صورة ثاني أكسيد الكربون أو الميثان.

وتفيد تقديرات بأن حجم عُشر الكربون المجمد، الذي قد ينبعث في صورة ثاني أكسيد الكربون، قد يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليار طن، وهو ما يساوي المعدل الإجمالي السنوي للانبعاثات الكربونية من الولايات المتحدة، اعتبارا من الآن وحتى عام 2100. ويعني ذلك أن ذوبان التربة الصقيعية سيضيف عمليا، ما سيكون بمثابة "دولة جديدة" تحتل المركز الثاني على قائمة الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات الكربونية، دون أن يكون بمقدورنا محاسبتها على ما تُحدثه من تلوث.

ورغم أن وسائل الإعلام اهتمت بانخفاض درجة الحرارة بشكل غير معتاد في مناطق بجنوب أمريكا الشمالية في شتاء 2018/2019، فإن ذلك صرف الانتباه عن أن العكس تماما كان يحدث في أقصى شمال الكرة الأرضية، في ما وراء الدائرة القطبية الشمالية. فقد شهد يناير/كانون الثاني الماضي، وصول متوسط مساحة الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية إلى 13.56 مليون كيلومتر مربع (5.24 مليون ميل مربع) وهو ما يقل بواقع نحو 860 ألف كيلومتر مربع (332 ألف ميل مربع) مما يُعرف بالمتوسط طويل الأمد لمساحة تلك البقعة، والذي ساد بين عامي 1981 و2001.

مصدر الصورة Alamy Image caption يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد إلى انبعاث الميثان المختزن بداخله، مما سيقود إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري

وعلاوة على ذلك، بلغت درجة الحرارة في مناطق في الدائرة القطبية الجنوبية 1.2 درجة مئوية خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يُفترض أن تكون الحرارة 25 درجة تحت الصفر في مثل هذا الوقت من العام. وترتفع درجة الحرارة في القطب الشمالي بوتيرة تزيد في سرعتها عن ضعف الوتيرة المعتادة في باقي العالم.

وتقول إميلي أوزبورن، المسؤولة في ما يُعرف بـ "برنامج أبحاث القطب الشمالي"، إن العالم يشهد زيادة كبير في "حجم ذوبان التربة الصقيعية"، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع درجة حرارة الهواء. وتضيف أن ذلك يقود بدوره إلى "تفتت وانهيار التضاريس الطبيعية" في هذه المنطقة، قائلة إن "الأمور تتغير هناك بسرعة بالغة، وبطرق لم يكن يتوقعها الباحثون قط".

وتتولى أوزبورن مسؤولية إعداد تقرير سنوي عن أوضاع البيئة في القطب الشمالي. وفي عام 2017، صدر التقرير بعنوان "لا مؤشرات على أن القطب الشمالي سيصبح من جديد منطقة متجمدة بشكل موثوق فيه".

وتناولت ورقة بحثية شاركت في إعدادها هانا كريستيانسين، باحثة بإحدى الجامعات النرويجية، درجة حرارة التربة الصقيعية على عمق 20 مترا، أي بعيدا بما يكفي عن التأثر بالتغيرات الموسمية قصيرة المدى. وكشفت الدراسة عن أن درجات الحرارة زادت عند هذا العمق بواقع 0.7 درجة مئوية منذ عام 2000.

وقالت كريستيانسين إن "درجات الحرارة تزيد بداخل التربة الصقيعية بسرعة عالية نسبيا. وهو ما يؤدي بالطبع إلى إمكانية أن يُطلق العنان لما كان مُجمدا فيها - كما يُفترض - على نحو دائم".

وأشارت كريستيانسين إلى أن درجة الحرارة في أرخبيل سفالبارد النرويجي ظلت - مثلا - أعلى من الصفر المئوي طيلة أيام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة هناك عام 1898.

وأضافت أن أمطارا غزيرة هطلت بعد ذلك بدلا من التساقط المعتاد للثلوج، مما أدى لحدوث انهيارات طينية، وأجبر السلطات على إجلاء السكان من بعض المناطق.

مصدر الصورة Alamy Image caption يؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى تغيير تضاريس ألاسكا

وتثير الوتيرة المتسارعة للتغيرات التي تشهدها التربة الصقيعية في أمريكا الشمالية قلقا مماثلا لذاك الذي تُحدثه مثيلاتها الجارية في القطب الشمالي. فبحسب سو ناتالي - التي انتقل عملها البحثي من سيبيريا إلى ألاسكا - يمكن للمرء "في المناطق القطبية بولاية ألاسكا، أن يطير فوق أراضٍ أشبه بالجبن السويسري بسبب الحفر القائمة فيها والناجمة عن وجود مناطق من اليابسة والبحيرات، تشكلت بفعل الانهيارات الأرضية".

وتشير إلى أن "المياه التي كانت قريبة من سطح الأرض أصبحت بركاً الآن". وتشهد الكثير من هذه البرك فورانا بفعل وجود الميثان، وذلك بعدما وجدت الميكروبات فجأة نفسها أمام وليمة شهية من المواد العضوية التي كانت مُختزنة بداخل الجليد منذ أمد بعيد. ويؤدي تغذي الميكروبات على تلك المواد إلى إطلاق غاز الميثان كمنتج ثانوي.

وأشارت ناتالي إلى أنه كان بوسعها في كثير من الأحيان السير عبر البحيرات نظرا لضحالة عمقها، قائلة إن المرء يجد نفسه وكأنه "في حوض استحمام ساخن في بعض المناطق، إذ أن هناك الكثير من الفقاعات" الناجمة عن وجود الميثان.

مصدر الصورة Alamy Image caption أدى ذوبان التربة الصقيعية في سيبيريا إلى إطلاق بكتريا "العصوية الجمرية" المُسببة لمرض الجمرة الخبيثة

لكن ذوبان التربة الصقيعية لا يؤدي لانبعاث الميثان وثاني أكسيد الكربون وحدهما. ففي سيبيريا كان هناك ما هو أخطر. ففي صيف عام 2016، أصيب مجموعة من الرعاة الرحل لحيوان الرنة بمرض غامض، ما أثار شائعات حول إمكانية أن يكون ذلك ناجما عن الإصابة بـ "الطاعون السيبيري"، الذي لم يحدث في هذه المنطقة منذ عام 1941.

ولم يتم تحديد الطبيعة الحقيقية للمرض سوى بعدما أدى لوفاة صبي صغير وهلاك نحو 2500 من حيوانات الرنة؛ ليُعلن أنه الجمرة الخبيثة. وكان منشأ المرض جيفة لرنة هلكت بسبب المرض نفسه وظلت متجمدة لـ 75 عاما، قبل أن تذوب التربة الصقيعية التي كانت محيطة بها.

وقد توقع التقرير المتعلق بالوضع البيئي في القطب الشمالي لعام 2018 أن "أمراضا قُضي عليها بشكل كامل مثل الأنفلونزا الإسبانية أو الجدري أو الطاعون، ربما تكون مُجمدة في التربة الصقيعية".

وفي عام 2014، أخذ القائمون على دراسة فرنسية فيروسا مُجمدا في هذا النوع من التربة منذ 30 ألف عام، وبثوا فيه الدفء من جديد في المختبر، ليعود فورا إلى النشاط والحياة، بعدما ظل خامدا 300 قرن كاملة.

ومما يفاقم هذه التصورات المروعة والكابوسية ما حدث في عام 2016، عندما تسربت مياه الجليد الذائبة إلى ما يُعرف بـ "قبو يوم القيامة"، وهي منشأة تقع في بقعة تسودها تربة شبه صقيعية في منطقة نرويجية في القطب الشمالي، وتُخزّن فيها ملايين من بذور النباتات المختلفة للحفاظ عليها "للأبد" حال وقوع أي أزمات أو كوارث كبيرة.

من جانب آخر، كان من اللافت وجود إدارة النفايات النووية السويدية على قائمة الجهات الأعضاء في برنامج "الشبكة العالمية لمناطق التربة الصقيعية"، والذي يتولى مراقبة أوضاع هذا النوع من التربة في العالم. وقاد ذلك إلى افتراض أن تلك الإدارة تعتمد على التربة الصقيعية بدورها.

من جهة أخرى، ربما يؤدي ذوبان تلك التربة إلى ظهور بقايا وآثار متصلة بالبشر وحياتهم، كانت محفوظة بدورها منذ حقب سحيقة. لكن المشكلة أن هذه الآثار تتلاشى بسرعة كذلك. وقد أدى ذلك - على سبيل المثال - لأن يواجه موقع يعود إلى نحو أربعة آلاف عام ويخص السكان الذين أقاموا في غرينلاند خلال تلك الحقبة، خطر الانجراف بفعل المياه، وهو واحد مما يُقدر بـ 180 ألف موقع أثري مماثل محفوظة جميعا في التربة الصقيعية.

وغالبا ما تحتوي هذه المواقع على أنسجة رخوة وثياب لا تزال سليمة على نحو فريد من نوعه. لكن هذه الأشياء قد تتعفن سريعا، إذا ذابت التربة التي تحيط بها. ويقول خبراء في هذا الشأن إن "تسارع التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، سيؤدي إلى خسارة الكثير من المواقع - أو القطع الأثرية التي تحتوي عليها - قبل أن تُكتشف من الأصل".

اللافت أن اللدائن الدقيقة الموجودة في مياه البحار- وهي من المخلفات البشرية الحديثة غير المرغوب فيها - لن تلقى المصير نفسه. فالتيارات البحرية السائدة في العالم حاليا تؤدي إلى أن ينتهي المطاف بالنفايات البلاستيكية في منطقة القطب الشمالي، لتُجمد ضمن الجليد البحري أو التربة الصقيعية.

وقد كشفت دراسة حديثة بشأن الجزيئات البحرية الدقيقة أن تركيز هذه المواد كانت أعلى في حوض المحيط المتجمد الشمالي منها في أي حوض محيط آخر على وجه الأرض. وقد تضاعف تركيز لدائن البلاستيك الدقيقة في بحر غرينلاند بين عامي 2004 و2015.

وتقول أوزبورن إن هذا أمر "لم نكن ندرك في السابق أنه مشكلة. ما يسعى العلماء لمعرفته حاليا هو طبيعة تكوين هذه اللدائن، وما هي أنواع الأسماك التي تتغذى عليها. وما إذا كنا نأكل لدائن البلاستيك الدقيقة عبر التهام تلك الأسماك أم لا".

مصدر الصورة Alamy Image caption في عام 2016 تسربت مياه الثلوج الذائبة إلى "قبة يوم القيامة"، وهي منشأة مُقامة في بقعة تسودها تربة شبه صقيعية في منطقة نرويجية بالقطب الشمالي، ويتم فيها تخزين ملايين من بذور النباتات المختلفة لحمايتها "للأبد" من أي أزمات أو كوارث

بجانب ذلك، بدأ الزئبق يدخل بدوره في سلسلة الغذاء، بفعل ذوبان التربة الصقيعية. فالقطب الشمالي يمثل موطنا للجانب الأكبر من كميات هذا العنصر الكيمياوي الموجودة على كوكبنا. وتفيد تقديرات وكالة "المسح الجيولوجي الأمريكي" بأن قرابة مليون و656 ألف طن من الزئبق تقبع في ثنايا الجليد القطبي والتربة الصقيعية، وهو ما يزيد تقريبا بواقع الضعف على ما هو موجود من هذا العنصر، في الغلاف الجوي والمحيطات وكل أنواع التربة الأخرى في الأرض.

وتقول سو ناتالي إن التربة الصقيعية تشكل المكان المثالي تقريبا لتراكم الزئبق "الذي يتحرر في منظومات الأراضي الرطبة، التي تمثل البيئة الملائمة للكائنات الحية لامتصاصه، ومن ثم توجيهه إلى شبكة الغذاء. ويشكل هذا مصدر قلق لأوساط المهتمين بالحياة البرية، ولصناعة الصيد لأغراض تجارية كذلك".

لكن هل هناك بعض الإيجابيات التي تنجم عن ذوبان جليد القطب الشمالي؟ فهل من الممكن - مثلا - أن يشهد قطبٌ شماليٌ أكثر اخضرارا بدء نمو أشجار ونباتات، ما يؤدي لامتصاص قدر أكبر من الكربون، ويوفر مناطق رعي جديدة للحيوانات؟

رغم أن الباحثة أوزبورن تتفق مع الرأي القائل بأن "القطب الشمالي يصبح أخضر بشكل أكبر"، فإنها تقول إن الدراسات تفيد بأن "ارتفاع درجات الحرارة يزيد كذلك من انتشار الفيروسات والأمراض" بين الحيوانات التي اعتادت العيش في درجات حرارة منخفضة.

وتشير سو ناتالي إلى أن الكثير من مناطق القطب الشمالي تشهد ظاهرة يمكن أن تُعرف باسم "ارتفاع درجة حرارة السهول الجرداء"، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة في إطارها إلى تبخر المياه السطحية في الهواء، ما يقود إلى انقراض هذا النباتات تدريجيا.

في الوقت نفسه، تشهد مناطق أخرى في القطب فيضانات مفاجئة بسبب الانهيارات الأرضية. وتقول ناتالي: "إن ذلك لن يحدث عام 2100 أو 2050 بل يجري الآن".

لكن ناتالي لم تشأ أن ينتهي حوارنا بحديث ذي طابع سلبي أو متشائم، إذ قالت إن هناك الكثير مما يمكن للإنسان فعله على هذا الصعيد، وأن تلك التوقعات الكئيبة لمصير القطب الشمالي ليست قدرا مقدورا. وتشير إلى أن "التحركات التي يقوم بها المجتمع الدولي سيكون لها تأثير كبير على قدر الكربون الذي ينبعث من هذه المنطقة، وحجم التربة الصقيعية التي ستذوب فيها".

وتضيف: " نحتاج للحفاظ على أكبر مساحة ممكنة من هذه التربة مُجمدة بقدر ما نستطيع، ولدينا بعض السيطرة على ذلك. فلا ينبغي أن تبقى الانبعاثات الغازية على وضعها الحالي". فمنطقة القطب الشمالي تعتمد على ذلك، ونحن نعتمد بدورنا عليها.

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future