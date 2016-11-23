مكتب رئيسة كوريا الجنوبية يبرر شراء 360 قرص فياغرا

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيسة تواجه محاكمة لعزلها

قال مكتب رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غوين-هي، إنه اشترى 360 قرص فياغرا لعلاج الضعف الجنسي في ديسمبر/كانون الأول، مؤكدا ما قاله أحد أعضاء المعارضة في البرلمان.

ومع ما أثاره ذلك التقرير على الإنترنت من أصداء واسعة، أوضح مكتب الرئيسة أنه اشترى تلك الأقراص لعلاج ارتفاع الإصابة الغثيان لدى مساعدي الرئيسة وموظفيها خلال رحلة بارك في مايو/أيار إلى إثيوبيا وأوغندا وكينيا، التي يبلغ ارتفاع عواصمها عن مستوى سطح البحر ما بين كيلومتر وكيلومترين.

وقال يونغ يون-كوك المتحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي إن الأقراص لم تستخدم.

ويصف الأطباء في كوريا الجنوبية أحيانا ذلك النوع من الأقراص وما يشبهه لمتسلقي الجبال، لاعتقادهم في أنها مؤثرة في منع الإصابة بالغثيان.

مصدر الصورة EPA Image caption خرج متظاهرون احتجاجا على الرئيسة في سيول

وموضوع الفياغرا هو أحدث تطور في الفضائح السياسية التي تتوالى حول بارك.

وتنتظر الرئيسة الآن المحاكمة لعزلها بعد مطالبة أحزاب المعارضة، وبعض أعضاء البرلمان في حزبها، ساينوري، وسط ادعاءات بأنها سمحت لإحدى المقربين منها بالتلاعب في شؤون الحكومة، والحصول على مبالغ طائلة من وراء ذلك، ويقول المنتقدون إن تلك الفضيحة تقوض الديمقراطية في البلاد.

وكان الادعاء قد قال الأحد إنه يعتقد أن بارك كانت مشاركة بالتواطؤ في الأنشطة الإجرامية لصديقتها التي ترجع علاقتها معها إلى فترة طويلة، تشوي سون-سيل، ومساعدين آخرين للرئاسة قيل إنهما كان يتسلطان على الشركات لمنح عشرات الملايين من الدولارات لمؤسسات وأعمال تتحكم فيها تشوي، وأنها ساعدت تشوي أيضا على التدخل في شؤون الدولة.