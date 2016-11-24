مصدر الصورة Getty Images Image caption وصفت هيومان رايتس ووتش الأمر بأنه انتهاك "لحق الناس في التنقل"

طلبت السلطات الصينية من كل مواطني إقليم شينجيانغ الشاسع ذي الأغلبية المسلمة الواقع في غرب البلاد تسليم جوازات سفرهم للشرطة، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وقال ستيفان ماكدونيل مراسل بي بي سي في الصين إن طلب تسليم جوازات السفر جاء عبر إعلان رسمي للشرطة على الإنترنت.

ويتوجب الآن على كل المواطنين في شينجيانغ تسليم جوازات سفرهم، ثم تحتفظ الشرطة يجوازات السفر في حوزتها.

ويعني الأمر أنه من الآن فصاعدا يتعين على كل مواطني الإقليم التقدم بطلب إذا أرادوا السفر، حتى يتمكنوا من استرداد جوازات سفرهم.

ووصفت هيومان رايتس ووتش الأمر بأنه انتهاك "لحق الناس في التنقل".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الأمر ضروري "للحفاظ على النظام الاجتماعي" ومحاربة تهديد "الإرهاب".

ويطبق إجراء مماثل بشأن جوازات سفر المواطنين في التبت.