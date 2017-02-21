وفاة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في مقر عمله في نيويورك

مصدر الصورة AFP Image caption عمل تشوركين مبعوثا لبلده لدى الأمم المتحدة منذ عام 2006

توفي مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قبل يوم من بلوغه 65 عاما.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تشوركين توفي فجأة في مقر عمله في نيويورك.

وعمل الدبلوماسي المخضرم مبعوثا لبلده لدى الأمم المتحدة منذ عام 2006.

ونعته الوزارة بوصفه "دبلوماسيا رائعا"، وتقدمت بالعزاء لأسرته.

ومن جهته، أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن صدمته.

وتقدم حق بالتعازي لأسرة تشوركين وأصدقائه وبلده.

وأبدت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور حزنها لوفاة تشوركين.

وقالت باور في تغريدة بموقع تويتر "حزينة لوفاة السفير الروسي بالأمم المتحدة".

وأضافت أنه "مايسترو دبلوماسي ورجل حريص جدا، بذل كل ما في وسعه للتغلب على الخلافات الأمريكية الروسية".

وفي السابق، عمل تشوركين مبعوثا إلى كندا وبلجيكا، وممثلا خاصا في المحادثات بشأن يوغوسلافيا في بداية تسعينات القرن الماضي.

كما اختارته موسكو ليدلي بشهادة أمام البرلمان الأمريكي (الكونغرس) بشأن كارثة مفاعل تشرنوبل التي حدثت في عام 1986.