نبذة عن فيتالي تشوركين مندوب روسيا الراحل في الأمم المتحدة

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ولد فيتالي تشوركين في 21 فبراير/شباط عام 1952، وتخرج في معهد موسكو للعلاقات الدولية، ثم بدأ مسيرته الدبلوماسية كموظف في وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي عام 1974.

حصل تشوركين على شهادة الدكتوراة في التاريخ من الأكاديمية الدبلوماسية في الاتحاد السوفيتي عام 1981، ثم عمل في سفارة الاتحاد السوفيتي في واشنطن.

وخلال الفترة بين عامي 1990 و1992 عين تشوركين رئيسا لقسم الإعلام التابع لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، قبل أن يشغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي بين عامي 1992 و1994.

ولاحقا، عُين تشوركين سفيرا لروسيا في بلجيكا خلال الفترة بين عامي 1994 و1998، ثم سفيرا لدى كندا بين عامي 1998 و2003.

وعمل أيضا كممثل خاص في المحادثات بشأن يوغوسلافيا في بداية تسعينات القرن الماضي، واختارته موسكو ليدلي بشهادة أمام الكونغرس الأمريكي بشأن كارثة مفاعل تشرنوبل التي حدثت عام 1986.

كما شارك تشوركين في طفولته في ثلاثة أفلام سينمائية، كان أولها وهو في الحادية عشرة من عمره في فيلم أنتج عام 1963، حول حياة قائد الثورة الشيوعية في روسيا فلاديمير لينين.

وفي عام 1964 شارك في فيلم يركز على عمل الطواقم الطبية والمسعفين، قبل أن يخوض آخر تجاربه السينمائية بعد ذلك بثلاث سنوات في فيلم بعنوان "قلب الأم"، يتناول أيضا جزءا من حياة لينين.

وفي أبريل/نيسان 2006، عُين تشوركين ممثلا دائما لروسيا في الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في 20 فبراير/شباط الجاري وفاته في مقر عمله في نيويورك، قبل يوم واحد من إتمام عامه الخامس والستين.