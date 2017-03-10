مصدر الصورة AP Image caption اسماعيل اسحق يضم طفليه في مطار جيه إف كيه في نيويورك بعد أن أجل قرار ترامب لقاءهم

انضمت ثلاث ولايات إلى هاواي في تحدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقع قرارا تنفيذيا يضع حظرا مدته 90 يوما على سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وتقول ولاية نيويورك إن القانون يمثل حظرا للمسلمين وتقول واشنطن إنه يضر بالولاية. وانضمت أوريغون وماساتشوستس لاحقا.

ويبدا الحظر في 16 مارس/آذار الجاري، ويقول البيت الأبيض إنه "واثق تماما" من صحة القرار أمام المحكمة.

وكان القرار الأصلي لترامب أكثر شمولا من القرار الحالي ولكنه هُزم أمام المحكمة بعد تحديات قضائية تقدمت بها واشنطن ومنيسوتا.

ويحظر القرار المعدل حصول مواطني الصومال وإيران وسوريا والسودان وليبيا واليمن على تأشيرات دخول للولايات المتحدة. ويحظر القرار أيضا دخول اللاجئين جميعا بصورة مؤقتة.

وحُجب القرار السابق، الذي وقعه ترامب في يناير/كانون الثاني في محاكم فيدرالية وأدى إلى احتجاجات واسعة وفوضى في المطارات.

ولكن منتقدي القرار المعدل يرون أنه يميز ضد المسلمين. وقال إريك شنايدرمان المدعي العام لولاية نيويورك بعد إعلان تقدم نيويورك بتحد قضائي للحظر "الأمر التنفيذي الجديد للرئيس ترامب هو حظر على المسلمين ولكن بمسمى آخر، ويفرض سياسات تنتهك مادة تكافؤ الفرص في الدستور الأمريكي".

وقال بوب فيرغسون النائب العام لولاية واشنطن، الذي كان أول من تقدم بتحد قضائي ضد الحظر، إنه سيطلب من قاض فيدرالي أن يصدر حكمه باستمرار عمل القرار المؤقت الذي يوقف القرار التنفيذي الأول لترامب.

وعلى الرغم من أن البيت البيض يتعرض لانتقادات متزايدة بشأن قرارات الهجرة، إلا أن مؤيدي ترامب يقولون إنه يفي بتعهده الانتخابي بحماية الأمريكيين.