مصدر الصورة Getty Images Image caption البنتاغون تؤكد أن تبادل الصور الفاضحة للمجندات"يتنافى" مع قيم الجيش الأمريكي

أظهرت معلومات جديدة أن واقعة تبادل صور لمجندات عاريات في الجيش الأمريكي على الانترنت طالت جميع أفرع الجيش الأمريكي وليس فقط عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز).

وكشفت تقارير الأسبوع الماضي أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بدأت التحقيق في واقعة تبادل عدد من الجنود الحاليين والسابقين في مشاة البحرية الأمريكية صورا عارية لزميلاتهم على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

لكن بي بي سي أطّلعت على منصة إلكترونية جرى خلالها تبادل مئات الصور من جنود في فروع أخرى بالجيش الأمريكي.

وقالت البنتاغون إن مثل هذا السلوك "يتنافى" مع قيم الجيش الأمريكي.

ويستخدم الجنود الأمريكيون منصة رسائل على موقع "آنون-آي بي" للصور المجهولة لتبادل صور عارية لزميلاتهم المجندات.

وينشر الجنود صورا لمجندات يرتدين ملابسهن، مأخوذة من حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسألون إذا كان لدى أي شخص صور عارية لهن.

وقد تتضمن بعض هذه الصور أحيانا أسماء المجندات وتفاصيل أخرى، من بينها مواقع تمركزهن. وترافق العديد من هذه الصور تعليقات بذيئة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن هذا السلوك يقتصر فقط على عناصر المارينز على موقع فيسبوك.

وتداول الجنود الصور عبر صفحة لمجموعة على فيسبوك تحمل اسم "مارينز يونايتد"، وصاحبت الصور عبارات نابية ورسائل ذات محتوى جنسي بذئ.

وأغلق موقع فيسبوك المجموعة حاليا.

Image caption بي بي سي اطّلعت على منصة إلكترونية جرى خلالها تبادل مئات الصور من جنود في فروع مختلفة بالجيش الأمريكي

ووصف قائد سلاح المارينز، الجنرال روبرت نيلر، في وقت سابق من الأسبوع هذه المعلومات بأنها "مصدر إحراج" للجيش.

وقال نيلر: "حينما أسمع مزاعم بأن المارينز يشوهون سمعة زميلاتهم من المارينز، فإنني لا أعتقد أن مثل هذا السلوك قد يصدر بالفعل من محاربين حقيقيين أو مقاتلي حروب."

لكن منصة الرسائل "آنون-آي بي" لا تزال متاحة على الإنترنت، وتكشف أن مثل هذه الممارسات تنتشر عبر جميع أفرع الجيش.

وتساءل تعليق من مستخدم مجهول على المنصة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الماضي: "هل هناك أي صور لمجندات من قاعدة رايت باترسون الجوية؟ سأبدا في بث (صور) للبعض." ويشير المستخدم إلى المجندات في قاعدة رايت باترسون الجوية في أوهايو.

وبث هذا المستخدم بعد ذلك صورا التقطتها امرأة لنفسها وهي ترتدي بكيني، وتظهر بعد ذلك في صورة أخرى عارية. وشملت المنصة العديد من الصور الفاضحة الأخرى.

وذكر البنتاغون في بيان إنه أصدر "إرشادات سياسية" لمنع "التحرش الجنسي والمعاكسات" والتعامل معهما.

وقال مايلز كاجنز، المتحدث باسم البنتاغون، لـ بي بي سي إن الوزارة بدأت إعداد "سياسة شاملة لمنع التحرش في أماكن العمل (للجنود) وسبل التعامل معها."

Image caption منصة الرسائل "آنون-آي بي" لا تزال متاحة على الانترنت، وتكشف أن مثل هذه الممارسات تنتشر عبر جميع أفرع الجيش

وأضاف: "هذا السلوك المزعوم يتنافى مع قيمنا."

وبالرغم من إغلاق مجموعة "مارينز يونايتد"، فإن هناك على الأقل ست مجموعات أو مواقع مشابهة تبث هذه الصور، حسبما أفاد مسؤولون في سلاح المارينز لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ جلسة استماع حول هذه القضية الأسبوع المقبل.

وبدأ جهاز التحقيق الجنائي البحري تحقيقاته، وطالب من لديهم معلومات بتقديمها.

وكشفت امرأتان يوم الأربعاء، برفقة محاميهما، إنهما وقعتا ضحية لتبادل الصور، ودعتا أخريات بأن يقدمن ما لديهن من معلومات.

وقالت اريكا بوتنر (23 عاما)، والتي عملت في سلاح المارينز لأربع سنوات حتى يونيو/تموز الماضي :"يمكنني أن أقول لكم إن هذا السلوك بالضبط يؤدي إلى اعتبار التحرش الجنسي، وحتى العنف الجنسي، أمرا طبيعيا."

ويُعتقد أن بعض الصور التقطت خلسة، والبعض الآخر بموافقة الفتيات، لكن نشر الصور جاء دون إذن.