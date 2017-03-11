حول العالم في أسبوع

إحدى المحتجات أثناء مظاهرة في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث احتج عشرات الآلاف على عزل رئيسة البلاد بارك غيون هي أثناء استعداد المحكمة لإصدار قرارها الذي أحدث هزة عنيفة في جميع أنحاء البلاد، إذ أيدت قرار البرلمان بعزلها.