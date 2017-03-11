حول العالم في أسبوع
مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات المصورين الصحفيين حول العالم.
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GORAN TOMASEVIC/REUTERS
الآلاف يفرون من مدينة الموصل العراقية بعد احتدام القتال بين قوات الجيش ومسلحي ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية". وقد أدى القتال الدائر في المدينة إلى نزوح حوالي 45 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
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CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS
هندي يحتفل بمهرجان الألوان - استعدادا لفصل الربيع - بتلوين شعره في مدينة فريندافان، في ولاية أوتار براديش شمال الهند.
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ED JONES/AFP
إحدى المحتجات أثناء مظاهرة في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث احتج عشرات الآلاف على عزل رئيسة البلاد بارك غيون هي أثناء استعداد المحكمة لإصدار قرارها الذي أحدث هزة عنيفة في جميع أنحاء البلاد، إذ أيدت قرار البرلمان بعزلها.
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MAL FAIRCLOUGH/AFP
أحد أعضاء فريق تينستكس أوف ديناميت لألعاب الجو أثناء الطيران بالقرب من جدار ناري في إطار العرض الجوي الدولي بالقرب من مدينة ملبورن في أستراليا.
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DAI KUROKAWA/EPA
نساء من قبائل الماساي أثناء الترحيب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في نيروبي في كينيا.
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ALAMY
متزلجون في مسابقة دولية للتزلج على الجليد في مدينة لاهتي في فنلندا.
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YASUYOSHI CHIBA/AFP
راقصة من مدرسة السامبا إمبريو سيرانو تؤدي رقصة في حي مادورييرا بالقرب من المدرسة في ريو دي جانيرو احتفالا بفوز المدرسة بالمركز الأول في مهرجان السامبا في البرازيل.
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CARLOS JASSO/REUTERS
محتفلون يلهون وسط ألعاب نارية تنطلق من دمية عملاقة على شكل ثور تُسمى "توريتو" أثناء مهرجان سان خوان دي ديوس في مدينة تولتبيك المكسيكية على أطراف ولاية مكسيكو سيتي.
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MATT CARDY/GETTY IMAGES
مشاركون في مهرجان كروفتس للكلاب في برمنغهام في إنجلترا. وينظم في مهرجان كروفتس أكبر عروض للكلاب في العالم. ويستمر الحدث السنوي لأربعة أيام بمشاركة آلاف المتسابقين الذين يتوافدون من كل مكان في العالم سعيا وراء الفوز بلقب أفضل عرض للكلاب.
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