حول العالم في أسبوع

  • 11 مارس/ آذار 2017

مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات المصورين الصحفيين حول العالم.

  • فارون من الحرب في الموصل GORAN TOMASEVIC/REUTERS

    الآلاف يفرون من مدينة الموصل العراقية بعد احتدام القتال بين قوات الجيش ومسلحي ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية". وقد أدى القتال الدائر في المدينة إلى نزوح حوالي 45 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

  • شعر ملون CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS

    هندي يحتفل بمهرجان الألوان - استعدادا لفصل الربيع - بتلوين شعره في مدينة فريندافان، في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

  • مظاهرة ED JONES/AFP

    إحدى المحتجات أثناء مظاهرة في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث احتج عشرات الآلاف على عزل رئيسة البلاد بارك غيون هي أثناء استعداد المحكمة لإصدار قرارها الذي أحدث هزة عنيفة في جميع أنحاء البلاد، إذ أيدت قرار البرلمان بعزلها.

  • عرض طيران MAL FAIRCLOUGH/AFP

    أحد أعضاء فريق تينستكس أوف ديناميت لألعاب الجو أثناء الطيران بالقرب من جدار ناري في إطار العرض الجوي الدولي بالقرب من مدينة ملبورن في أستراليا.

  • نساء الماساي DAI KUROKAWA/EPA

    نساء من قبائل الماساي أثناء الترحيب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في نيروبي في كينيا.

  • مسابقة تزلج على الجليد للرجال ALAMY

    متزلجون في مسابقة دولية للتزلج على الجليد في مدينة لاهتي في فنلندا.

  • راقصة سامبا YASUYOSHI CHIBA/AFP

    راقصة من مدرسة السامبا إمبريو سيرانو تؤدي رقصة في حي مادورييرا بالقرب من المدرسة في ريو دي جانيرو احتفالا بفوز المدرسة بالمركز الأول في مهرجان السامبا في البرازيل.

  • ألعاب نارية CARLOS JASSO/REUTERS

    محتفلون يلهون وسط ألعاب نارية تنطلق من دمية عملاقة على شكل ثور تُسمى "توريتو" أثناء مهرجان سان خوان دي ديوس في مدينة تولتبيك المكسيكية على أطراف ولاية مكسيكو سيتي.

  • مهرجان للكلاب MATT CARDY/GETTY IMAGES

    مشاركون في مهرجان كروفتس للكلاب في برمنغهام في إنجلترا. وينظم في مهرجان كروفتس أكبر عروض للكلاب في العالم. ويستمر الحدث السنوي لأربعة أيام بمشاركة آلاف المتسابقين الذين يتوافدون من كل مكان في العالم سعيا وراء الفوز بلقب أفضل عرض للكلاب.

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