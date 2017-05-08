حقائق عن فرنسا

تشتهر فرنسا عالميا بمطبخها المميز وازيائها وثقافتها ولغتها. وفرنسا هي البلد الذي يقصده أكبر عدد من السائحين في العالم.

وفرنسا، التي تعد لاعبا اساسيا على المسرح الدولي وتقع في قلب السياسة الأوروبية، دفعت ثمنا غاليا انسانيا واقتصاديا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وشهدت السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية حروبا مطولة افضت في نهاية المطاف الى استقلال الجزائر ومعظم المستعمرات الفرنسية في افريقيا وجنوب شرق آسيا.

كانت فرنسا من الدول المؤسسة لفكرة الاندماج الأوروبي عندما كانت القارة تسعى لاعادة بناء نفسها عقب الدمار الذي تسببت به الحرب العالمية الثانية.

حقائق

القيادات السياسية

رئيس الجمهوريةالمنصرف: فرنسوا هولاند

مصدر الصورة Getty Images

فاز الاشتراكي فرنسوا هولاند على الرئيس المحافظ (اليميني) نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أيار / مايو 2012 ليصبح أول رئيس اشتراكي فرنسي منذ تولي فرنسوا ميتران المنصب بين عامي 1981 و1995.

ورغم فوزه المتواضع في تلك الانتخابات، روج هولاند لسياسات يسارية منها رفع نسبة ضريبة الدخل على الاغنياء الى 75 بالمئة وتعيين 60 الف مدرس جديد واعادة التفاوض حول اتفاقية الاتحاد الاوروبي النقدية.

وفاز حزبه الاشتراكي بسهولة في الانتخابات التشريعية التي اجريت في حزيران / يونيو 2012.

رئيس الحكومة: برنار كازينوف

مصدر الصورة Getty Images

تولى برنار كازينوف رئاسة الحكومة الفرنسية في كانون الأول / ديسمبر 2016 بعد ان تخلى عنها سلفه مانويل فال من اجل التفرغ للسعي الى الفوز بترشيح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية، وهو المسعى الذي فشل فيه في نهاية المطاف.

وكان كازينوف تعامل اثناء توليه منصب وزير الداخلية مع سلسلة من الهجمات الارهابية غير المسبوقة في فرنسا.

الاعلام

مصدر الصورة Getty Images Image caption لفرنسا اعلام حر واكثر من 100 صحيفة بومية

في فرنسا صحافة حرة، وهناك في البلاد اكثر من 100 صحيفة يومية مطبوعة معظمها في ايدي القطاع الخاص وليس لديها أي ارتباط بالاحزاب السياسية.

وتستهدف اذاعة (راديو فرانس) المملوكة للقطاع العام الجمهور المحلي والاراضي الفرنسية فيما وراء البحار والجمهور الاجنبي ايضا، اما اذاعة (راديو فرانس الدولي) فتعد من كبريات المحطات الاذاعية الدولية. وتبث اذاعة مونتي كارلو التابعة لـ (راديو فرانس الدولي) لمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

كما تبث قناة (فرانس 24) التلفزيونية باللغات الفرنسية والانجليزية والعربية، وتقول إن هدفها هو "تقديم وجهات نظر مغايرة لتلك التي تبثها المحطات الانجلو سكسونية".

جدول زمني

محطات مهمة في تاريخ فرنسا

1789 - اندلاع الثورة الفرنسية التي تطيح بالملكية التي حكمت البلاد منذ القرن التاسع. تأسيس الجمهورية الأولى.

من 1804 الى 1814 - نابليون بونابرت يتوج نفسه امبراطورا للامبراطورية الفرنسية الأولى، ويسيطر على الجزء الاكبر من القارة الاوروبية عقب سلسلة من الانتصارات العسكرية.

1815 - دحر جيش نابليون في معركة واترلو، والاطاحة بالنظام الامبراطوري.

من 1914 الى 1918 - الحرب العالمية الأولى. فرنسا تتكبد خسائر فادحة في حرب الخنادق التي جرت شمالي البلاد، إذ قتل من الفرنسيين 1,3 مليونا واصيب عدد اكبر بجروح في الحرب.

من 1939 الى 1945 - الحرب العالمية الثانية. الجيوش الالمانية تحتل معظم الاراضي الفرنسية. حكومة فيشي في جنوبي البلاد غير المحتل تتعاون مع الالمان. الجنرال ديغول يشكل حكومة منفى في لندن تنتقل فيما بعد الى الجزائر. ظهور المقاومة الفرنسية للاحتلال الألماني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لافتة تعلن عن قيم الجمهورية الفرنسية: الحرية، المساواة، الاخاء

من 1946 الى 1958 - الجمهورية الرابعة وسماتها احياء الاقتصاد ومنح الاستقلال للعديد من المستعمرات الفرنسية.

1957 - فرنسا والمانيا الغربية وعدد من الدول الأوروبية تتفق على انشاء المجموعة الاقتصادية الاوروبية التي تعرف الآن بالاتحاد الأوروبي.

1958 - شارل ديغول يعود الى الحكم على خلفية الحرب الجزائرية، ويؤسس الجمهورية الخامسة.

1962 - استقلال الجزائر من الحكم الاستعماري الفرنسي.

1969 - ديغول يتنحى عن الرئاسة، وانتخاب جورج بومبيدو رئيسا لفرنسا.

1981 - الاشتراكي فرنسوا ميتران ينتخب رئيسا.

1995 - انتخاب جاك شيراك رئيسا للبلاد، مما يضع نهاية لـ 14 سنة من الحكم الاشتراكي.