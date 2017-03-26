اعتقال زعيم المعارضة الروسية في موسكو

مصدر الصورة Reuters Image caption رجال الشرطة اعتقلوا نافانلي خلال مشاركة في مسيرة احتجاجية بوسط موسكو

اعتقلت السلطات الروسية زعيم المعارضة الرئيسي اليكسي نافانلي بالإضافة إلى عشرات آخرين خلال مسيرة احتجاجية ضد الفساد نظمها نافانلي في العاصمة موسكو، حسبما أفاد شهود عيان.

وحاول متظاهرون منع سيارة الشرطة من نقل نافانلي بعيدا عن موقع الاحتجاجات.

وانضم آلاف الأشخاص إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بسبب اتهامات بالفساد.

وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة للسيطرة على هذه الاحتجاجات في العاصمة الروسية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين وهم يهتفون "يسقط بوتين"، "وروسيا بدون بوتين"، و"بوتين لص."

مصدر الصورة AFP Image caption الآلاف تجمعوا في موسكو للمشاركة في الاحتجاجات ضد الفساد

مصدر الصورة AP Image caption متظاهرون يعترضون طريق الحافلة التي تُقل نافانلي في موقع الاحتجاجات

واعتقل نافانلي فور وصوله لموقع الاحتجاج، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ودعا المعارض الروسي البارز في تغريدة له على موقع تويتر المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاج.

وقال باللغة الروسية: "أيها الرجال، إنني بخير. ليس هناك حاجة للقتال من أجل إنهاء اعتقالي. اكملوا مسيرتكم (الاحتجاجية) على تفرسكايا (شارع موسكو الرئيسي). قضيتنا اليوم هي النضال ضد الفساد."

ويُعرف عن اليكسي نافانلي حملته لمكافحة الفساد والتي استهدفت مسؤولين كبار مقربين من الرئاسة الروسية (الكرملين).

ويُحظر على نافانلي الترشح لمنافسة بوتين في الانتخابات المقررة العام المقبل بعد إدانته في قضية قال إنها ذات دوافع سياسية.