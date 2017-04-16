"فشل" إطلاق صاروخ كوريا الشمالية

مصدر الصورة Reuters Image caption يأتي فشل محاولة إطلاق الصاروخ بعد يوم من استعراض عسكري في بيونغيانغ

قالت الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أخفقت في إطلاق صاروخ على سواحلها الشرقية.

وذكرت الولايات المتحدة أنها رصدت صاروخا باليستيا، انفجر بعد لحظات فقط من من إطلاقه.

ويأتي هذا الإطلاق بعد يوم من تحذير كوريا الشمالية "بالرد بحرب نووية" على الولايات المتحدة، وسط تزايد التوتر في المنطقة.

وسبق لبيونغيانغ أن أجرت 5 تجارب نووية وأطلقت عددا من الصواريخ الباليستية.

ويسافر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى كوريا الجنوبية، لبحث سبل التعامل مع صواريخ كوريا الشمالية وتجاربها النووية.

انفجار سريع

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية حاولت تجريب صاروخ غير معروف الطراز من ميناء سينبو شرقي البلاد، ولكن المحاولة باءت بالفشل".

وأضافت أنها تواصل التحقيق في القضية للحصول على المزيد من التفاصيل.

وأكدت قيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ فشل المحاولة، وقالت إنها رصدت وتابعت ما يعتقد أنه صاروخ كوري شمالي.

ونقلت وكالة رويتزر عن قائد القوات البحرية الأمريكية، ديفيد بينهام، قوله إن ّالصاروخ انفجر بعد لحظات من إطلاقه".

وأحيت كوريا الشمالية الذكرى 150 لميلاد مؤسسها، كيم إيل سونغ، ونظمت استعراضا عسكريا في العاصمة بيونغيانغ، وسط توقعات بأن يأمر الزعيم، كيم جونغ أون، بتجارب نووية جديدة.

وكان الاستعراض، الذي تضمن إطلاق صواريخ عابرة للقارات وغواصات، رسالة موجهة من بيونغيانغ إلى الدول التي تعاديها.

وتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بتقدم حاملة طائرات أمريكية نحو المنطقة.