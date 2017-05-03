الصراع في أفغانستان: هجوم انتحاري قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة كابول

مصدر الصورة AFP Image caption تتعرض القوات الأجنبية في أفغانستان لهجمات متكررة.

هز انفجار كبير بسبب "هجوم انتحاري" منطقة وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ووقع الانفجار قرب السفارة الأمريكية ومجمع تستخدمه القوات الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، حسب مسؤول أمني أفغاني.

وأكد نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن الهجوم انتحاري وقُتل فيه 8 وأصيب 25 مدنيا.

وتقول تقارير أولية إن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني أفغاني قوله إن قوات القافلة أجنبية.

ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أعلنت أخيرا ما تصفه بهجمات الربيع التي تستهدف أفراد الجيش والأمن الأفغاني والقوات الأجنبية في البلاد.