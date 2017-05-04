دوق إدنبره الأمير فيليب يتقاعد عن واجباته الملكية

مصدر الصورة AFP Image caption الأمير فيليب يرأس مئات المنظمات الخيرية

أعلن القصر الملكي البريطاني أن الأمير فيليب، زوجة الملكة إليزابيث، ودوق إيدنبره، سيتقاعد عن أداء واجباته الملكية هذا الخريف.

وقال المتحدث باسم قصر باكينغهام، إن القرار اتخذه الأمير فيليب بنفسه وتدعمه فيه الملكة إليزابيث.

ويحضر الأمير فيليب المناسبات المرتبة سلفا له من الآن وحتى شهر أغسطس/آب، ولكنه لن يقبل دعوات أخرى مستقبلا.

وأوضح القصر أن "الملكة أليزابيث الثانية ستواصل أداء التزاماتها كاملة وفق البرنامج الرسمي".

وتبين الإحصائيات الملكية أن الأمير فيليب أدى 110 يوما من الالتزامات، خلال عام 2016، وهذا ما يجعله الأكثر نشاطا، من بين أعضاء العائلة المالكة.

ويرأس الأمير، البالغ من العمر 96 عاما هذا الشهر، ويرعى أكثر من 780 منظمة، وسيواصل التعامل معها، ولكنه لن يقوم بأي نشاط فاعل فيها مثلما كان يفعل من قبل، ولكنه سيحضر مناسباتها والتزاماتها، بحسب ما ذكره القصر الملكي.

مصدر الصورة AFP Image caption يحتفل الأمير فيليب والملكة بذكرى زواجهما السبعين في نوفمبر/ تشرين الثاني

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الملكية، نيكولاس ميتشل، إن "الدوق يشعر الآن برغبته في التقاعد عن واجباته الملكية"، بدعم من الملكة.

ويضيف أن "الملكة ستواصل عملها دون شك، وإن كانت ستقلل بعض الشيء من حجم نشاطها".

وسيحتفل الأمير فيليب والملكة بذكرى زواجهما السبعين في نوفمبر/تشرين الثاني، وبعيد ميلاد الأمير في 10 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.