دوتيرتي: ترامب طلب مني التوسط لدى الرئيس الصيني

مصدر الصورة EPA Image caption الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الخميس إن المكالمة الهاتفية التي اجراها هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حول الأزمة المعتملة في شبه الجزيرة الكورية كانت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دوتيرتي إنه طلب من الرئيس شي الاضطلاع بدور اكثر فاعلية في نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وذلك عقب قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ جديد يوم السبت الماضي.

وكان دوتيرتي ناقش الاختبار الصاروخي الكوري الشمالي في وقت لاحق من يوم السبت مع الرئيس الأمريكي، وذلك بعد انفضاض قمة منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال الرئيس الفلبيني في كلمة القاها في مسقط رأسه مدينة دافاو "وبذا اتصلت هاتفيا بالرئيس شي جينبينغ وقلت له إني اكلمك بطلب من رئيس الولايات المتحدة، وقد اتفقنا في قمة آسيان وحتى الرئيس ترامب على ان بمقدروك عمل شيء ما، وفي حقيقة الأمر فإن تدخلك في هذا الأمر يعد أكبر مساهمة على الإطلاق."

من جانب آخر، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ بأن دوتيرتي هو الذي طلب اجراء المكالمة مع الرئيس شي.