نقل 200 تلميذة إلى المستشفيات بعد تعرضن لتسرب غاز في العاصمة دلهي بالهند

مصدر الصورة EPA Image caption قالت الشرطة إن الإصابات غير خطيرة

قالت الشرطة الهندية إن مائتي تلميذة على الأقل نُقلن إلى مستشفيات في العاصمة الهندية دلهي بعد أن اشتكين من تهيج في مناطق العين والحلق.

ويعتقد أنهن قد تعرضن لمادة كيميائية تُستخدم في صناعة مبيدات الحشرات التي يستعملها المزارعون لتطهير المحاصيل، وتسمى : كلوروميثيل بيريدين.

وبالرغم من أن تلميذات المدرسة نقلن كلهن إلى المستشفيات، فإنهن لا يواجهن مخاطر جسيمة، كما يعتقد.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى المدرسة الحكومية لإيقاف التسريب ومعرفة طبيعة المادة الكيماوية التي تعرضن لها وسبب وقوع التسريب من مستودع حاويات.

وأُجلي موظفو المدرسة منها، كما طُوقت المنطقة بالكامل.

وقالت الشرطة إن "التلميذات نقلن إلى أربع مستشفيات، ولا يوجد خطر. كما أن الوضع طبيعي الآن".

يذكر أن الهند تشهد مرارا حواد لتسرب الغاز، ويعزى ذلك أساسا إلى عدم التقيد بمعايير السلامة.

وفي عام 2014 لقي ستة أشخاص حتفهم عندما حدث تسرب لغاز سام إثر تدفق الغاز من أكبر منشآت الصلب في جنوب البلاد.

أما في عام 1984 فقد تسبب تسرب للغاز في مقتل 25 ألف شخص على الأقل في مدينة بوبال بولاية ماديا براديش بوسط الهند، ويعد هذا الحادث أسوأ كارثة صناعية شهدها العالم.