مولود سوري يحمل اسم رئيس وزراء كندا

مصدر الصورة AFRAA BILAN Image caption جاستين ترودو آدم بلان في حضن أمه عفرا

عندما وصل محمد وعفراء بلان إلى كندا في فبراير/شباط من السنة الماضية، كانا بصدد بداية حياة جديدة في بلد جديد تماما، فقد كان الاثنان يسكنان في الأصل في العاصمة السورية دمشق، ووصلا في البداية رفقة ابنتهما نيا وابنهما نائل إلى مخيم لإيواء اللاجئين في مدينة مونريال وسط فصل الشتاء.

لم يكن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، حاضرا آنذاك لتحية اللاجئين الجدد في المطار كما كان يفعل في مناسبات أخرى عندما رحب باللاجئين السوريين.

مصدر الصورة Image copyrightFACEBOOK/SAM NAMMOURA Image caption سمي الرضيع باسم رئيس الوزراء الكندي شكرا له على جهوده في استقبال اللاجئين السوريين

وشعر الزوجان أنه يتعين عليهما أن يقدما الشكر بشكل أو بآخر إلى رئيس الوزراء الكندي، ولهذا سميا وليدهما باسم جاستين ترودو.

ولد جاستين ترودو آدم بلان يوم الخميس في مدينة كلغاري التي استقر فيها أبواه (اسم الوليد الأول هو جاستين ترودو وليس جاستين فقط).

مصدر الصورة Facebook/Muhammad Bilan Image caption محمد يقبل وليده

وكان محمد، البالغ من العمر 29 عاما، حلاقا في دمشق، لكنه تعرض للملاحقة والحجز من جانب الجيش السوري.

وعندما أطلق سراحه، علمت أسرته أن السلطات تبحث عنه مرة أخرى وقد يواجه الحجز لمدة أطول، وهو مصير لم يسلم منه كثير من المحتجزين في السجون السورية.

وجاءت الفرصة عندما علمت الأسرة أن كندا بدأت تستقبل اللاجئين السوريين عندما أصبح ترودو رئيسا لوزراء كندا. وبعد خمس سنوات من نشوب الحرب الأهلية في سوريا، اغتنما هذه الفرصة.

وقالت عفراء لبي بي سي في مقابلة بالهاتف إن "كندا بلد آمن تماما مقارنة مع سوريا ليس هناك أي شيء على الإطلاق".

واعترفت عفراء أنها شعرت "ببعض القلق" عندما وصلت الأسرة إلى كندا وقد وجدت صعوبة في التكيف وخصوصا خلال الشتاء.

لكنها تتحدث الآن الإنجليزية بطلاقة، كما أن زوجها يشتغل في محل تجاري لبيع المواد الغذائية.

مصدر الصورة Reuters Image caption الوليد الصغير ليس الوحيد الذي يحمل اسم جاستين ترودو في كندا

وتأمل الأسرة أن تُتاح الفرصة يوما ما لجاستين ترودو الصغير للقاء الشخص الذي يحمل اسمه.

وأضافت عفراء "إنه (رئيس وزراء كندا) رجل طيب حقا، لقد ساعدنا كثيرا. إن (هذه التسمية) ما هي إلا بادرة شكر صغيرة له ولكل الكنديين".

واستقبلت كندا ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما أصبح جاستين ترودو رئيسا لوزراء كندا، ويناير/كانون الثاني من السنة الجارية، أكثر من 40 ألف لاجئ في كندا.

وانتقل نحو 1000 منهم إلى مدينة كالغاري وسط كندا.