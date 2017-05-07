لحظات مهمة

صورة لأطفال يستعدون للقفز في المياه بالقرب من ميناء بورتو كابيللو الفنزويلي التي تدخل عبرها أطنان من اللحوم البرازيلية التي تُقدم مدعومة للفنزويليين. ونُشرت هذه الصورة بين مجموعة من الصور صاحبت تقريرا صحفيا عن الميناء وكيف يمكن أن تتعرض إمدادات اللحوم للخطر أثناء نقلها من الميناء إلى المتاجر المملوكة للدولة، إذ من الممكن أن تقع أعمال شغب أو احتجاجات للمعارضة.