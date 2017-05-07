لحظات مهمة
مجموعة منتقاة من الصور التي توثق أهم القضايا في أمريكا اللاتينية التي التقطتها عدسة المصورة الصحفية الفنزويلية ميرديث كوهوت المرشحة لجائزة غيتي إيمدجز.
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MERIDITH KOHUT
صورة من مستشفى إل بامبيرو للأمراض النفسية في باركويزميتو في فنزويلا للمريض عمر مندوزا الذي يعاني من درجة خطيرة من أمراض سوء التغذية.
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MERIDITH KOHUT/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
وثقت ميرديث كوهوت مشكلة انقطاع التيار الكهربي في فنزويلا، وفي الصورة نادية رودريغوز، 54 سنة، من سكان كانا أوزوكار في فنزويلا وهي تشعل شموعا لإنارة منزلها أثناء انقطاع التيار الكهربي.
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MERIDITH KOHUT/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
وثقت كوهوت أيضا ارتفاع معدل الفقر في فنزويلا، وفي الصورة الأخوات غراتيرول ناتالي، ونيوركا، وإيديث يجلسن على سريرهن المصنوع من ألواح معدنية خفيفة في منطقة جبل كلوبريللا في فنزويلا.
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MERIDITH KOHUT
التقطت عدسات ميرديث صورا للصدامات بين مؤيدي سياسات الرئيس الراحل هوغو شافيز وخلفه نيكولاس مادورو ومعارضيها وكيف أدت إلى تصاعد التوترات في البلاد.
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MERIDITH KOHUT/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
صورة لأطفال يستعدون للقفز في المياه بالقرب من ميناء بورتو كابيللو الفنزويلي التي تدخل عبرها أطنان من اللحوم البرازيلية التي تُقدم مدعومة للفنزويليين. ونُشرت هذه الصورة بين مجموعة من الصور صاحبت تقريرا صحفيا عن الميناء وكيف يمكن أن تتعرض إمدادات اللحوم للخطر أثناء نقلها من الميناء إلى المتاجر المملوكة للدولة، إذ من الممكن أن تقع أعمال شغب أو احتجاجات للمعارضة.
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MERIDITH KOHUT
بذلت ميرديث جهدا كبيرا لالتقاط هذه الصورة، إذ سافرت إلى مدينة رينديل النائية في هاييتي لتوثيق انتشار وباء الكوليرا في المدينة، والذي تفاقم بسبب الدمار الذي خلفه الإعصار ماثيو.
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MERIDITH KOHUT/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
التقطت كوهوت هذه الصورة للطفل كينيي باجار وشقيقه وهما يتناولان الإفطار في مدينة أورويا في جمهورية بيرو في إطار توثيقها للصراع بين حكومة بيرو وجماعة الرينكو، وهي تكتل من العاملين في المناجم توجه إليهم اتهامات بالتأثير سلبا على صحة الأطفال وإصابتهم بالأمراض نتيجة لارتفاع نسبة الرصاص في الهواء.
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MERIDITH KOHUT/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
وثقت المصورة الفنزيويلية أيضا زلزال بقوة 7.8 ريختر ضرب منطقة بدرنايلز في الإكوادور في 16 إبريل/ نيسان 2016. وتظهر في الصورة طفلة صغيرة على أرجوحة وسط أنقاض المباني التي خلفها الزلزال.
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