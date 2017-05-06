بوكو حرام تطلق سراح 82 فتاة على الأقل من "طالبات تشيبوك"

مصدر الصورة AFP Image caption بعض الفتيات المختطفات يظهرن في إحدى الصور في مايو/ آيار عام 2014 بعد وقت قصير من الاختطاف

أطلقت جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة سراح 82 فتاة من إجمالي 276 فتاة كانت اختطفتهن جنوب شرقي البلاد منذ ثلاث سنوات، بحسب مسؤولين.

وقالت تقارير إن الإفراج عن الفتيات جاء عقب مفاوضات أجرتها الحكومة مع بوكو حرام.

وأثار اختطاف "فتيات تشيبوك"، نسبة إلى بلدة تشيبوك النيجيرية، انتقادات دولية واسعة، وانطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراحهن.

وقبل عملية الإفراج الأخيرة، كان قرابة 195 فتاة لا يزلن مفقودات.

نبذة عن جماعة بوكو حرام تأسست عام 2002، وركزت في البداية على رفض التعليم الغربي.

بدأت العمل العسكري عام 2009.

أسفر التمرد الذي تقوده الحركة عن مقتل الآلاف، سقط أغلبهم في شمالي شرق نيجيريا، واختطاف المئات من بينهم 200 فتاة على الأقل من تلميذات المدارس.

أعلنت ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم الدولة الإسلامية "في إقليم غرب أفريقيا".

سيطرت على مناطق واسعة في شمالي شرق نيجيريا، حيث أعلنت خلافة إسلامية هناك.

تمكنت قوات عسكرية إقليمية من استعادة السيطرة على معظم تلك المناطق العام الماضي.

وقالت مصادر لبي بي سي إن الفتيات المفرج عنهن في عهدة الجيش النيجيري الآن.

وسُلمت الفتيات اللائي نُقلن من منطقة نائية تحت حراسة مشددة إلى قاعدة للجيش في مدينة بانغي قرب الحدود مع الكاميرون.

وتقول مراسلة بي بي سي في لاغوس، ستيفاني هيغارتي، إن كثيرا من الأسر في تشيبوك سيسعدن بخبر الإفراج عن الفتيات، غير أنه لا يزال هناك ما يربو على 100 فتاة محتجزة حتى الآن.

وقال إينوك مارك، القس الذي لديه ابنتان مختطفتان، لوكالة فرانس برس: "هذه أخبار جيدة بالنسبة لنا. لقد انتظرنا هذا اليوم طويلا، ونأمل في إطلاق سراح باقي الفتيات قريبا."

ولم يتضح بعد إذا ما كانت ابنتاه من بين المفرج عنهن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري قوله إن الفتيات المفرج عنهن سيسافرن بالطائرة إلى ولاية بورنو عاصمة مايدوجوري، الأحد.

وبعد هجوم جماعة بوكو حرام على مدرسة الفتيات الثانوية الحكومية في تشيبوك في أبريل/ نيسان 2014، تمكنت أكثر من 50 فتاة من الهرب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أطلقت الجماعة سراح 21 فتاة آخرين بعد مفاوضات مع منظمة الصليب الأحمر.

وحظيت الحملة الواسعة الداعية إلى إطلاق سراح الفتات بدعم السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، وعدد كبير من نجوم هوليوود.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس النيجيري، محمد محمد بخاري، إن الحكومة لا تزال "على اتصال مستمر (مع الجماعة) من خلال المفاوضات عبر أجهزة استخبارات محلية، لضمان الإفراج عن باقي الفتيات".

وكان عدد كبير من الفتيات المختطفات من المسيحيات، لكنهن أُجبرن على اعتناق الإسلام والزواج من مختطفيهن خلال فترة احتجازهنّ.

واختطفت جماعة بوكو حرام الآلاف منذ إعلانها التمرد قبل ثماني سنوات بهدف تطبيق فهمها للشريعة في شمال شرقي نيجيريا.

وتقول الحكومة إن ما يربو على 30 ألف شخص قتلوا، وأجبر مئات الآلاف على النزوج من منازلهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أطلق سراح 21 فتاة