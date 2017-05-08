إيمانويل ماكرون: أصغر رؤساء الدول في العالم
إيمانويل ماكرون، 39 عاما، أصبح أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، بعدما كسر رقما قياسيا ظل صامدا لمدة 170 عاما باسم لويس نابليون بونابرت الذى وصل إلى السلطة وهو في الأربعين من عمره عام 1848. ونستعرض هنا بعض أصغر القادة في العالم.
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ERIC FEFERBERG
بات إيمانويل ماكرون، 39 عاما، أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، بعدما حطم رقما قياسيا ظل مدة 170 عاما باسم لويس نابليون بونابرت الذى وصل إلى السلطة وهو في الأربعين من عمره عام 1848.
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Vanessa D'Ambrosio
فانيسا دامبروسيو، سان مارينو: تعد فانيسا دامبروسيو، 29 عاما، أصغر رئيس دولة على مستوى العالم، وتقود سان مارينو، أحد أصغر البلدان في العالم والتي يزيد عدد سكانها قليلا عن 33 ألف نسمة.
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STR
كيم جونغ-أون، كوريا الشمالية: قد لا يكون زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، شخصية عصرية ومألوفة لجيل الألفية الجديدة، لكنه لا يزال ثاني أصغر زعيم في العالم، إذ يبلغ من العمر 34 عاما. وقد تولى السلطة عام 2012، ويشرف على تطوير أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى.
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THIERRY CHARLIER
جوري راتاس، إستونيا: انتخبت إستونيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، حكومة ائتلافية برئاسة رئيس الوزراء جوري راتاس عام 2016. ويحظى الزعيم البالغ من العمر 38 عاما بشعبية كبيرة بين الأقلية الناطقة بالروسية فى تلك الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق.
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Reuters
فولوديمير غروسمان، أوكرانيا: شغل فولوديمير غروسمان، 38 عاما، منصب رئيس وزراء أوكرانيا عام 2016. ومع ذلك، يسيطر الرئيس بترو بوروشينكو على مقاليد السلطة في ثاني أكبر دولة في أوروبا. ويعد غروسمان ثاني أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد. ويؤيد غروسمان التعاون الدولي لكنه محافظ، فهو يؤيد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه يعارض زواج المثليين.
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HO
جيمغه خيشار نمجيل وانغشاك، مملكة بوتان: لو أضفنا الملوك غير المنتخبة، فإن ملك بوتان جيغمه خيشار نمجيل وانغشوك البالغ من العمر 37 عاما سينضم إلى قائمة أصغر القادة أيضا. ويُنظر إلى الحاكم الشاب الذي يحظى بشعبية طاغية، والذي وصل لسدة الحكم عام 2006، على أنه يسعى إلى تنمية البلاد دون الإضرار ببيئة الهيمالايا البكر. ويدعم وانغشاك تحويل البلاد من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية.
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DANIEL IRUNGU
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قطر: زعيم شاب آخر هو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تسلم السلطة من والده أميرا لدولة قطر عام 2013. ويشغل تميم، البالغ من العمر 36 عاما والذى تدرب فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية الشهيرة، أيضا منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية. ولعب تميم دورا رئيسيا في فوز بلاده باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
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Reuters
أكبر رئيس دولة في العالم - روبرت موغابي، زيمبابوي: وعلى الجانب الأخر، يعتبر رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، أكبر زعيم في العالم، إذ يبلغ من العمر 93 عاما. ويقول موغابي، الذي وصل لسدة الحكم عام 1980، إنه سيبقى في منصبه طالما يريده شعبه. وقد صنع موغابي اسمه في سبعينيات القرن الماضي عندما كان يُنظر إليه على أنه بطل ثوري يقاتل حكم الأقلية البيضاء من أجل حرية شعبه. لكن النقاد يقولون إنه استخدم العنف لقمع المعارضين السياسيين وزور الانتخابات، فضلا عن أن فترة حكمه قد شهدت وصول التضخم لنسب قياسية، مما أدى إلى معاناة المواطنين في أنحاء البلاد.
معرض الصور
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