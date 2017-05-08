إيمانويل ماكرون: أصغر رؤساء الدول في العالم

أكبر رئيس دولة في العالم - روبرت موغابي، زيمبابوي: وعلى الجانب الأخر، يعتبر رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، أكبر زعيم في العالم، إذ يبلغ من العمر 93 عاما. ويقول موغابي، الذي وصل لسدة الحكم عام 1980، إنه سيبقى في منصبه طالما يريده شعبه. وقد صنع موغابي اسمه في سبعينيات القرن الماضي عندما كان يُنظر إليه على أنه بطل ثوري يقاتل حكم الأقلية البيضاء من أجل حرية شعبه. لكن النقاد يقولون إنه استخدم العنف لقمع المعارضين السياسيين وزور الانتخابات، فضلا عن أن فترة حكمه قد شهدت وصول التضخم لنسب قياسية، مما أدى إلى معاناة المواطنين في أنحاء البلاد.