أبرز وقائع الاتهام بالتجديف

بعد أن قطع صبي باكستاني يده بنفسه عقب اتهامات علنية بالتجديف، تمكنت بي بي سي من لقائه في يناير/كانون الثاني. وقطع الصبي، البالغ 15 عاما، يده بعدما ازدراه قرويون من زملائه عندما اتهمه رجل دين بالتجديف. وكان الصبي في أحد الاحتفالات بمولد النبي محمد، عندما صاح رجل دين محلي في الحضور: "من منكم يتبع محمدا؟" فرفع الجميع أيديهم. ثم طلب منهم مرة أخرى: "من منكم لا يؤمن بتعاليم النبي الكريم، فليرفع يده!". لكن الصبي لم يسمع العبارة جيدا، فرفع يده دون قصد، ليواجه على الفور اتهامات بالتجديف، فعاد إلى منزله وقطع يده لإثبات حبه للنبي.