أبرز وقائع الاتهام بالتجديف
إدانة حاكم جاكرتا السابق، باسوكي بورناما، بالإساءة إلى الدين الإسلامي (تجديف) أحدثت دويا قويا في أنحاء العالم، وهو ما وصفته منظمات حقوق إنسان بـ "انتكاسة" لسجل أندونيسيا في التسامح. وتعتبر الواقعة أحدث حلقة من حلقات القضايا المرتبطة بالتجديف في عام 2017.
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WPA Pool
في السادس من مايو/ آيار 2017، واجه الممثل الكوميدي البريطاني، ستيفن فراي، اتهامات بالتجديف في جمهورية آيرلندا، وفتحت السلطات هناك تحقيقا موسعا معه. واتُهم فراي بالإدلاء بعبارات مثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية عام 2015، فعندما سُئل ما الذي يمكن أن يقوله لله أمام أبواب السماء، أجاب ستيفن متسائلا "لماذا يتعين علي احترام إله متقلب المزاج وتافه وغبي، خلق عالما مليئا بالظلم." لكن فراي قال في وقت لاحق إن "عباراته لم تكن تسيء إلى دين بعينه". وتقول وسائل الإعلام الآيرلندية إن السلطات أوفقت التحقيق بسبب "قلة عدد الغاضبين من تعليقات فراي".
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REHAN KHAN
في أبريل/نيسان عام 2017، أثار مقتل طالب جامعي على يد ثمانية أشخاص، اتهموه بالتجديف، سخطا في باكستان. وقُتل الطالب مشال خان، 26 عاما، بعدما احتداد نقاش مع زملائه في موضوع الدين. وذكرت تقارير أن خان تلقى في السابق تهديدات، واتُهم بنشر تعليقات مسيئة على فيسبوك بعدما عبّر صراحة عن آرائه. وتعتبر حوادث التجديف من القضايا الحساسة للغاية والمثيرة للجدل في البلاد. ووفقا لأحد مراكز البحث في باكستان، قُتل 65 شخصا على الأقل في البلاد منذ 1990 بعد اتهامهم بالتجديف.
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HAMMAD KHAN FAROOQI
وبعد أيام من مقتل مشال خان، ضرب جمعٌ غاضب داخل مسجد رجلا بطريقة وحشية، إذ اتهموه بالتجديف. وكانت الواقعة في مقاطعة خيبر باختونخوا، المعروفة بشدة تقاليدها المحافظة. وقال شاهد عيان إن الضحية يُعتقد بأنه يعاني من اضطرابات نفسية. وكان رجل دين قد سلم الرجل إلى الشرطة خوفا على حياته.
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BBC
بعد أن قطع صبي باكستاني يده بنفسه عقب اتهامات علنية بالتجديف، تمكنت بي بي سي من لقائه في يناير/كانون الثاني. وقطع الصبي، البالغ 15 عاما، يده بعدما ازدراه قرويون من زملائه عندما اتهمه رجل دين بالتجديف. وكان الصبي في أحد الاحتفالات بمولد النبي محمد، عندما صاح رجل دين محلي في الحضور: "من منكم يتبع محمدا؟" فرفع الجميع أيديهم. ثم طلب منهم مرة أخرى: "من منكم لا يؤمن بتعاليم النبي الكريم، فليرفع يده!". لكن الصبي لم يسمع العبارة جيدا، فرفع يده دون قصد، ليواجه على الفور اتهامات بالتجديف، فعاد إلى منزله وقطع يده لإثبات حبه للنبي.
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PA
واجه دنماركي اتهامات بالتجديف بعدما حرق القرآن ونشر فيديو لجزء من عملية الحرق على فيسبوك، وهي الحادثة التي أثارت هزة عنيفة في بلد تتبنى غالبتيه العلمانية. وكان الرجل أول شخص يُتهم بالتجديف، وفقا لقانون التجديف في الدنمارك، على مدار 46 عاما. وباتت النقاشات الدينية وحرية الرأي موضوع خلاف في البلاد منذ عام 2005، عندما نشرت صحيفة "جايلاندز بوستن" رسوما كارتونية للنبي محمد، وأثارت الصور موجة غضب شديدة بين المسلمين في أنحاء العالم، الذين يعتبرون مثل هذه الصور مسيئة لدينهم.
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Ahmen Khawaja
في أبريل/نيسان عام 2017، اتُهمت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بالتجديف، وسط ردود فعل غاضبة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن منتج جديد من مجموعتها التجارية "كيموجي"، وهو عبارة عن شمعة رُسمت عليه النجمة في هيئة مريم العذراء. و"كيموجي" هو تطبيق يتيح للمستخدمين كثيرا من صور كارداشيان الرمزية والخاصة. ولاقت النجمة انتقادات لاذعة من متابعيها الذين أعربوا عن استيائهم بسبب شكل الشمعة "غير المهذب"، واتهموها بالإساءة إلى المعتقدات الكاثوليكية.
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