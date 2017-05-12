موغابي "لا ينام في الاجتماعات بل يغلق عينيه ليريحهما"

مصدر الصورة AFP Image caption ثارت تكهنات بشأن صلاحية روبرت موغابي رئيس زيمبابوي البالغ من العمر 93 عاما لأداء مهام الرئيس

قال ناطق باسم رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، إنه يغلق عينيه مدة طويلة خلال الاجتماعات من أجل إراحتهما وليس من أجل النوم.

ونقلت صحيفة هيرالد ال كومية عن جورج شامبا قوله إن: "الرئيس لا يستطيع تحمل التعرض للأضواء الساطعة".

وشوهد موغابي، البالغ من العمر93 سنة، نائما في عدة مناسبات، مما أثار تكهنات بشأن قدرته على أداء مهام الرئيس، ولا سيما بعد ظهوره في حالة نوم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المخصص لمناقشة "الدول الهشة" الذي انعقد في جنوب أفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

إذ قال خلال ذلك المنتدى إن زيمبابوي إحدى الدول الأكثر نموا في أفريقيا".

وقال شامبا "أشعر بالإحباط عندما تحدث مثل هذه التأويلات التي تتحدث عن نوم الرئيس خلال المؤتمرات- ليس الأمر كذلك".

ثم قارن شامبا موغابي بالزعيم التاريخي لجنوب أفريقيا، نيسلون مانديلا الذي تضررت عيناه بسب سنوات من العمل في مقالع لاستخراج الحجر الجيري في جزيرة روبن حيث كان مسجونا.

واختتم قائلا "لا يسمح له حتى بالتعرض للومضات عندما يكون في الغرفة".

يذكر أن موغابي يتلقى علاجا متخصصا لعينيه في سنغافورة، ويعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة.