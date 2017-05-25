معلومات عن بريطانيا

المملكة المتحدة أمة تتكون من دول انجلترا وويلز واسكتلندا اضافة الى ايرلندا الشمالية، وهي معروفة بأنها مولد الديمقراطية البرلمانية المعاصرة والثورة الصناعية.

انحسر دور بريطانيا العالمي في القرن العشرين بعد الحربين العالميتين خسارتها لامبراطوريتها التي كانت "لا تغرب عنها الشمس"، كما اثارت نتيجة الاستفتاء الذي اجري في عام 2016 حول عضوية الاتحاد الأوروبي تساؤلات جدية حول الدور الذي سوف تضطلع بها البلاد على الصعيد الدولي.

ومع ذلك، ما زالت المملكة المتحدة قوة اقتصادية وعسكرية يحسب لها حساب، ذات نفوذ سياسي وثقافي مؤثر في انحاء العالم.

حقائق

الزعماء السياسيون

رئيسة الدولة: الملكة إليزابيث الثانية

مصدر الصورة Getty Images

اعتلت الملكة اليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في عام 1952 بعد وفاة ابيها الملك جورج السادس.

وفي أيلول / سبتمبر 2015، تجاوزت الملكة اليزابيث فترة ولاية جدة جدتها الملكة فيكتوريا لتصبح صاحبة اطول فترة ولاية في التاريخ البريطاني.

كما تعد الملكة اليزابيث رئيسة 16 دولة مستقلة أخرى، منها كندا واستراليا.

رئيسة الحكومة: تيريزا ماي

مصدر الصورة Getty Images

تولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة البريطانية في تموز / يوليو 2016 عقب استقالة سلفها ديفيد كاميرون بعد استفتاء شعبي أقر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي قد أيدت مسعى كاميرون لابقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكنها الآن تواجه مهمة إخراج البلاد من الاتحاد.

وكانت ماي قد تولت منصب وزيرة الداخلية في الحكومتين اللتين ترأسهما كاميرون، وهما حكومة الائتلاف بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار بين عامي 2010 و2015، وحكومة الأغلبية المحافظة بين عامي 2015 و2016، وحظيت بسمعة جمعت بين الصرامة في القضايا الأمنية والتحرر نسبيا على الأقل في القضايا الاجتماعية.

الاعلام

مصدر الصورة Getty Images

تتميز المملكة المتحدة بتقاليد عريقة فيما يخص وسائل البث العامة الممولة عن طريق جباية الأموال من المستخدمين، كما تتمتع بسمعة دولية جيدة بما يتعلق بالابداع في إنتاج البرامج التلفزيونية والإذاعية.

انطلقت بي بي سي كاذاعة تبث برامجها يوميا في عام 1922، واصبحت بسرعة تلعب دورا مهما ومحوريا في الحياة العامة في بريطانيا. وتحصل بي بي سي على تمويلها عن طريق "اجازة التلفزيون" التي ينبغي على كل اسرة تمتلك جهاز تلفزيون ان تدفع قيمتها.

والآن تتبارى المئات من محطات البث التلفزيوني والاذاعي مع بي بي سي من اجل الفوز بمتابعة الجمهور ومتابعته.

كما هناك في بريطانيا العديد من الصحف الوطنية والمحلية، ولكن انتشار هذه الصحف بدأ بالانحسار في الفترة الأخيرة بينما يتوجه القراء الى متابعة الأخبار على الانترنت.

وهناك في بريطانيا أكثر من 60 مليون مستخدم للانترنت، كما ينشط معظم البريطانيين في وسائل التواصل الاجتماعي.

تسلسل زمني

بعض المحطات المهمة في تاريخ بريطانيا

1914 - اندلاع الحرب العالمية الأولى، وبريطانيا تشارك في الحرب ضد ألمانيا.

1917 - وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور يصدر وعده بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

1918 - الحرب العالمية الأولى تنتهي بهدنة تعقد في تشرين الثاني / نوفمبر، وذلك بعد أن خسرت بريطانيا مئات الآلاف من القتلى.

1921 - المملكة المتحدة توافق على تأسيس دولة أيرلندا الحرة، ولكن أيرلندا الشمالية تبقى جزءا من المملكة.

1924 - تولي أول حكومة عمالية الحكم برئاسة رامسي ماكدونالد.

1939 - ألمانيا النازية تغزو بولندا، والمملكة المتحدة تعلن الحرب على المانيا.

1940 - وينستون تشيرتشل يصبح رئيسا للحكومة البريطانية.

1944 - انزال الحلفاء في فرنسا في حزيران / يونيو. جيوش الحلفاء تبدأ زحفها نحو الاراضي الألمانية.

1945 - ألمانيا تستسلم. انتخاب الزعيم العمالي كلمنت أتلي رئيسا للحكومة البريطانية بدل تشيرتشل. الحكومة العمالية الجديدة تستحدث نظام الرعاية الاجتماعية.

1948 - تأسيس نظام التأمين الصحي الوطني.

1949 - المملكة المتحدة تصبح واحدة من الدول المؤسسة لحلف شمال الأطلسي.

1953 - اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة.

1956 - المملكة المتحدة تشارك مع فرنسا واسرائيل في الهجوم على مصر بعد ان أمم الزعيم المصري جمال عبدالناصر قناة السويس.

الستينيات - تسارع وتيرة استقلال المستعمرات عن المملكة المتحدة.

1969 - ارسال قوات بريطانية لاخماد الاضطرابات التي اندلعت في ايرلندا الشمالية.

1971 - المملكة المتحدة تنسحب بشكل نهائي من منطقة الشرق الأوسط (أو منطقة شرق السويس كما كان البريطانيون يطلقون عليها آنذاك).

1973 - المملكة المتحدة تنضم الى السوق الأوروبية المشتركة.

1979 - رئيسة الحكومة المحافظة مارغريت تاتشر تباشر بمشروع خصخصة الاقتصاد البريطاني.

2017 - بريطانيا تتقدم رسميا بطلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء أجري في العام السابق.