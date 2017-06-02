بالصور: أفريقيا في أسبوع
مجموعة من الصور المنتقاة لأبرز الأحداث المتعلقة بأفريقيا والأفارقة حول العالم.
-
AFP
يوم الإثنين، 29 مايو/آيار، خرجت شرطية نيجيرية في زي المراسم الكامل احتفالا بيوم الديمقراطية، الذي يأتي في ذكرى انتهاء الحكم العسكري.
-
Getty Images
ومن نيجيريا أيضا، التقطت هذه الصورة للاعبة تنس الطاولة، أولوفونكي أوشونايكي، التي تنافس في الجولة الأولى من فردي السيدات في بطولة العالم لتنس الطاولة في ألمانيا، يوم الأربعاء 31 مايو/آيار.
-
Reuters
ويوم الثلاثاء، 30 مايو/آيار، التقطت هذه الصورة في تنزانيا لـ إيمانويل روتيما وهو يجرب ذراع تعويضي جديد، بعد أن بتر أحدهم ذراعه بغية الحصول على ذراع أمهق لأسباب خرافية.
-
Michael Khateli
وفي كينيا، افتُتحت يوم الأربعاء محطة قطارات مومباسا التي بناها الصينيون بطراز يشبه مركبة الفضاء، وذلك لرحلة افتتاحية.
-
AFP
يوم السبت، 27 مايو/آيار، التُطقت هذه الصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والغيني ألفا كوندي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا، ونائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، وذلك أثناء قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة.
-
AFP
كما كان لترامب جمهور في جنوب شرق نيجيريا، حيث أحيا الناس الذكرى الخمسين لإعلان استقلال بيافرا يوم الثلاثاء، 30 مايو/آيار. وأجج هذا الإعلان حربا أهلية آنذاك، تسببت في مقتل مليون شخص.
-
AFP
و في أبيدجان، بساحل العاج، يتعرف هؤلاء الأطفال لأول مرة على تاريخ الحرب الأهلية بصورة مختلفة تماما، إذ يطلعون على صور من هذه الحقبة.
-
AFP/PGDBA ^ HND
كما بدأت فتيات شيبوك، اللاتي أُنقذن من قبضة تنظيم بوكو حرام، رحلة التعافي النفسي هذا الأسبوع، في العاصمة النيجيرية أبوجا.
-
EPA
ويوم الجمعة، الثاني من يونيو/حزيران، تعرض لاعب كرة القدم الغيني، ساليف سيلا، لعرقلة أثناء مباراة أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم تحت سن العشرين. وأقيمت المباراة في كوريا الجنوبية.
-
Reuters
وفي هذه الصورة، عامل بناء في هراري، عاصمة زيمبابوي.
-
AFP
ويوم الإثنين، 29 مايو/آيار، زارت فرقة موسيقى البوب المعروفة في ساحل العاج "ماجيك سيستم" مدرسة تحمل نفس الاسم في مدينة أبيدجان.
-
EPA
وفي نفس اليوم، قدمت فرقة الرقص التراثي الكونغولية عرضا من الباليه الوطني للكونغو، في مدينة بوبال الهندية.
معرض الصور
بالصور: حاكم بنما مانويل نورييغا من السلطة إلى السجن
- 1 يونيو/ حزيران 2017
بالصور: شهر رمضان حول العالم
- 30 مايو/ أيار 2017
بالصور: الطفولة المسروقة في كشمير
- 29 مايو/ أيار 2017