بالصور: أفريقيا في أسبوع

ومن نيجيريا أيضا، التقطت هذه الصورة للاعبة تنس الطاولة، أولوفونكي أوشونايكي، التي تنافس في الجولة الأولى من فردي السيدات في بطولة العالم لتنس الطاولة في ألمانيا، يوم الأربعاء 31 مايو/آيار.