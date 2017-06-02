بالصور: أفريقيا في أسبوع

  • 2 يونيو/ حزيران 2017

مجموعة من الصور المنتقاة لأبرز الأحداث المتعلقة بأفريقيا والأفارقة حول العالم.

  • شرطية نيجيرية في زي المراسم AFP

    يوم الإثنين، 29 مايو/آيار، خرجت شرطية نيجيرية في زي المراسم الكامل احتفالا بيوم الديمقراطية، الذي يأتي في ذكرى انتهاء الحكم العسكري.

  • لاعبة تنس الطاولة، أولوفونكي أوشونايكي أثناء المباراة Getty Images

    ومن نيجيريا أيضا، التقطت هذه الصورة للاعبة تنس الطاولة، أولوفونكي أوشونايكي، التي تنافس في الجولة الأولى من فردي السيدات في بطولة العالم لتنس الطاولة في ألمانيا، يوم الأربعاء 31 مايو/آيار.

  • شاب أمهق يضع ذراعا تعويضيا جديدا Reuters

    ويوم الثلاثاء، 30 مايو/آيار، التقطت هذه الصورة في تنزانيا لـ إيمانويل روتيما وهو يجرب ذراع تعويضي جديد، بعد أن بتر أحدهم ذراعه بغية الحصول على ذراع أمهق لأسباب خرافية.

  • محطة قطارات مومباسا Michael Khateli

    وفي كينيا، افتُتحت يوم الأربعاء محطة قطارات مومباسا التي بناها الصينيون بطراز يشبه مركبة الفضاء، وذلك لرحلة افتتاحية.

  • دونالد ترامب برفقة (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والغيني ألفا كوندي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا، ونائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديسالين AFP

    يوم السبت، 27 مايو/آيار، التُطقت هذه الصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والغيني ألفا كوندي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا، ونائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، وذلك أثناء قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة.

  • المحتفلون يرتدون قمصان عليها صورة ترامب AFP

    كما كان لترامب جمهور في جنوب شرق نيجيريا، حيث أحيا الناس الذكرى الخمسين لإعلان استقلال بيافرا يوم الثلاثاء، 30 مايو/آيار. وأجج هذا الإعلان حربا أهلية آنذاك، تسببت في مقتل مليون شخص.

  • أطفال ينظرون إلى صور AFP

    و في أبيدجان، بساحل العاج، يتعرف هؤلاء الأطفال لأول مرة على تاريخ الحرب الأهلية بصورة مختلفة تماما، إذ يطلعون على صور من هذه الحقبة.

  • فتيات شيبوك AFP/PGDBA ^ HND

    كما بدأت فتيات شيبوك، اللاتي أُنقذن من قبضة تنظيم بوكو حرام، رحلة التعافي النفسي هذا الأسبوع، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

  • مشهد عرقلة لاعب غينيا EPA

    ويوم الجمعة، الثاني من يونيو/حزيران، تعرض لاعب كرة القدم الغيني، ساليف سيلا، لعرقلة أثناء مباراة أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم تحت سن العشرين. وأقيمت المباراة في كوريا الجنوبية.

  • عامل بناء Reuters

    وفي هذه الصورة، عامل بناء في هراري، عاصمة زيمبابوي.

  • أحد المغنين في مدرسة AFP

    ويوم الإثنين، 29 مايو/آيار، زارت فرقة موسيقى البوب المعروفة في ساحل العاج "ماجيك سيستم" مدرسة تحمل نفس الاسم في مدينة أبيدجان.

  • راقصات الباليه في فرقة الكونغو EPA

    وفي نفس اليوم، قدمت فرقة الرقص التراثي الكونغولية عرضا من الباليه الوطني للكونغو، في مدينة بوبال الهندية.

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