وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم لندن بريدج
حشود غفيرة من البريطانيين تتجمع في لندن من أجل وقفة تضامنية بالشموع لتكريم ضحايا هجوم جسر لندن بريدج تزامنا مع استمرار تحقيقات الشرطة.
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PA
عمدة لندن صديق خان يتقدم جموعا حاشدة وقفت دقيقة صمت حدادا بالشموع تكريما للضحايا الذي سقطوا في الهجوم الذي وقع يوم السبت على جسر لندن بريدج.
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Getty Images
مئات الأشخاص تحدوا الأمطار في متنزه "بوترز فيلدز" لتكريم السبعة الذين لقوا حتفهم بالإضافة إلى عشرات المصابين في الهجوم.
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Reuters
بريطانيون من جميع الأديان شاركوا في هذه الفعالية مساء الاثنين، والكثير منهم أكدوا أن هذه المشاركة تأتي كنوع من التبجيل والتكريم للضحايا.
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PA
كان من بين الحشود مسعفون وضباط شرطة ورجال إطفاء وقادة من المجتمع المحلي.
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PA
الكثير من المشاركين حملوا معهم الزهور لتأبين الضحايا.
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Reuters
المشاركون يقفون خارج مقر بلدية لندن لتأبين ضحايا الهجوم الذي استخدمت فيه شاحنة صغيرة لمهاجمة المارة في جسر لندن بريدج وتبعه هجوم بالسكاكين في منطقة "بورو ماركت" القريب.
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EPA
بعض الأشخاص تركوا رسائل تحدي مع مجموعة من الزهور.
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PA
آخرون أضاؤوا الشموع لتأبين الضحايا.
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ISABEL INFANTES
بعض الأشخاص حرصوا على وضع أكاليل الزهور بالقرب من موقع الهجوم.
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AFP
تنظيم الدولة الإسلامية تبنى المسؤولية عن الهجوم.
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REX/SHUTTERSTOCK
لا تزال خمسة مستشفيات تعالج 36 مصابا. وتقارير تقول إن هناك 18 في حالة حرجة.
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AFP
صديق خان، الذي زار موقع الهجوم برفقة مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك الاثنين، وصف الهجوم بأنه "جبان وشرير".
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Reuters
الرسالة الأهم لسكان لندن كانت هي أنه يجب عليهم أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
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