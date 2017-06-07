وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم لندن بريدج

  • 7 يونيو/ حزيران 2017

حشود غفيرة من البريطانيين تتجمع في لندن من أجل وقفة تضامنية بالشموع لتكريم ضحايا هجوم جسر لندن بريدج تزامنا مع استمرار تحقيقات الشرطة.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج PA

    عمدة لندن صديق خان يتقدم جموعا حاشدة وقفت دقيقة صمت حدادا بالشموع تكريما للضحايا الذي سقطوا في الهجوم الذي وقع يوم السبت على جسر لندن بريدج.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج Getty Images

    مئات الأشخاص تحدوا الأمطار في متنزه "بوترز فيلدز" لتكريم السبعة الذين لقوا حتفهم بالإضافة إلى عشرات المصابين في الهجوم.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج Reuters

    بريطانيون من جميع الأديان شاركوا في هذه الفعالية مساء الاثنين، والكثير منهم أكدوا أن هذه المشاركة تأتي كنوع من التبجيل والتكريم للضحايا.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج PA

    كان من بين الحشود مسعفون وضباط شرطة ورجال إطفاء وقادة من المجتمع المحلي.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج PA

    الكثير من المشاركين حملوا معهم الزهور لتأبين الضحايا.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج Reuters

    المشاركون يقفون خارج مقر بلدية لندن لتأبين ضحايا الهجوم الذي استخدمت فيه شاحنة صغيرة لمهاجمة المارة في جسر لندن بريدج وتبعه هجوم بالسكاكين في منطقة "بورو ماركت" القريب.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج EPA

    بعض الأشخاص تركوا رسائل تحدي مع مجموعة من الزهور.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج PA

    آخرون أضاؤوا الشموع لتأبين الضحايا.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج ISABEL INFANTES

    بعض الأشخاص حرصوا على وضع أكاليل الزهور بالقرب من موقع الهجوم.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج AFP

    تنظيم الدولة الإسلامية تبنى المسؤولية عن الهجوم.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج REX/SHUTTERSTOCK

    لا تزال خمسة مستشفيات تعالج 36 مصابا. وتقارير تقول إن هناك 18 في حالة حرجة.

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج AFP

    صديق خان، الذي زار موقع الهجوم برفقة مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك الاثنين، وصف الهجوم بأنه "جبان وشرير".

  • وقفة حاشدة بالشموع لتأبين ضحايا هجوم جسر لندن بريدج Reuters

    الرسالة الأهم لسكان لندن كانت هي أنه يجب عليهم أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.