الانتخابات البريطانية: برلمان معلق بعد فشل المحافظين في الفوز بالأغلبية المطلقة

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فاز حزب المحافظين بأكبر عدد من أصوات الناخبين ولكنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة بمفرده ما يعني أن البرلمان أصبح معلقا.

وتعد نتائج الانتخابات بمثابة ضربة قاسية لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي دعت إلى إجراء الانتخابات المبكرة.

ومع فرز معظم أصوات الناخبين يتوقع أن يحصل المحافظون على 318 مقعدا في البرلمان، بينما يتوقع فوز العمال بـ261 مقعدا والحزب القومي الاسكتلندي 35 مقعدا.

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ودعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن ماي إلى الاستقالة.

وكانت ماي قد قالت في كلمة ألقتها عقب فوزها بمقعدها في البرلمان إن "أكثر ما يحتاجه هذا البلد هو فترة من الاستقرار" وهو ما ستوفره إذا فاز حزبها بأكبر عدد من الأصوات.

وكان كوربن قد قال عقب فوزه بمقعده إن "الوقت قد حان لرحيل تيريزا ماي وعليها إفساح الطريق لحكومة تمثل بحق الشعب البريطاني".

وأعرب كوربن عن فخره الشديد بنتائج الانتخابات التي قال إنها "تصويت من أجل المستقبل"، مضيفا أن "الناخبين أولوا ظهورهم للسياسة التقشفية".