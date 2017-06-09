بالصور: فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية 2017

إجمالي 109 مرشحا تنافسوا في أنحاء أيرلندا الشمالية، التي يصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها إلى 1.2 مليون شخصا. وهنا بدأ موظفو الانتخابات عمليات فرز الأصوات في أحد مراكز الفرز في بلفاست.