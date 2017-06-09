بالصور: فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية 2017
نستعرض فيما يلي بالصور عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية التي أسفرت عن برلمان معلق بعد أن فشل حزب المحافظين الحاكم في الفوز بأغلبية مطلقة.
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BEN STANSALL/AFP
دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لإجراء انتخابات مبكرة جاءت بنتائج عكسية، إذ فشل حزب المحافظين الحاكم في الفوز بأغلبية مطلقة. وحصل على 317 مقعدا في البرلمان.
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DOMINIC LIPINSKI/PA
زعيم حزب العمال جيريمي كوربين دعا تريزا ماي إلى الاستقالة، ووذلك قبل إعلان فوز حزب العمال بـ 261 مقعدا.
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MARK RUNNACLES
الحزب القومي الأسكتلندي خسر في هذه الانتخابات 21 مقعدا، في ليلة سيئة لرئيسة الحزب نيكولا ستيرجن، بعد أن فقد حزبها مقاعد لصالح المحافظين والعمال والديمقراطيين الأحرار.
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ADAM HOLT/REUTERS/
النائبة البارزة في حزب الخضر، كارولين لوكاس، احتفظت بمقعدها في برايتون بفارق كبير، إذ حصلت على أكثر من 30 ألف صوت.
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DAVE THOMPSON/GETTY IMAGES
زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، تيم فارون، يحتفل بفوزه على مرشح حزب المحافظين جيمس ايري، والمرشح المستقل فيش فينغر، ومرشح حزب العمال إيلي البريدج، بعد فرز الأصوات في دائرة "ويستمورلاند ولاندسيل" في "كيندال".
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PAUL CHILDS/REUTERS
حملة زعيم حزب الاستقلال، بول نوتال، ركزت على الدفع بما وصفه "بخروج بريطانيا الحقيقي من الاتحاد الأوروبي"، لكنه فشل في الفوز بمقعد في دائرة بوسطن وسكيغنيس. وأعلن نوتال استقالته من منصبه كزعيم للحزب.
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DANNY LAWSON/PA
عمليات فرز الأصوات استمرت طوال الليل
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DAVE THOMPSON/GETTY IMAGES
وتنافس أكثر من 2700 مرشح على 533 مقعدا في انجلترا من بين إجمالي 650 مقعدا في عموم بريطانيا.
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JEFF OVERS/BBC
ولدى انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع، أُعلنت استطلاعات للرأي أشارت إلى حصول المحافظين على 314 مقعدا، والعمال على 266 مقعدا.
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JACK TAYLOR/GETTY IMAGES
أندرو مار، مقدم برنامج "أندرو مار شو" على بي بي سي، يقول إنه لم يكن أحد يتوقع أن تتعرض حملة حزب المحافظين "لعثرات كثيرة" وأن تكون النتائج "غير مرضية" تماما لتريزا ماي.
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DARREN STAPLES/REUTERS
في المقابل، يقول مار إن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال كانت له على ما يبدو "حملة قوية جدا."
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ANDREW MILLIGAN/PA
موظفو الانتخابات يفرزون أوراق الاقتراع في "أرينا الإمارات" في غلاسكو، بالتزامن مع نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن الحزب القومي الأسكتلندي سيواجه نتائج سيئة.
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KEVIN COOMBS/REUTERS
نشطاء الأحزاب يراقبون فرز الأصوات في هيستينغز بجنوب انجلترا.
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PAUL FAITH/AFP
إجمالي 109 مرشحا تنافسوا في أنحاء أيرلندا الشمالية، التي يصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها إلى 1.2 مليون شخصا. وهنا بدأ موظفو الانتخابات عمليات فرز الأصوات في أحد مراكز الفرز في بلفاست.
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BRIAN LAWLESS/PA
أنصار الحزب الديمقراطي الاتحادي ينتظرون خلال فرز الأصوات في مركز "آيكسون" للمعارض في ليسبورن. وفاز جيم شانون وجيفري دونالدسون، المرشحان عن الحزب، بأغلبية في سترانجفورد ولاغان فالي.
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