بالصور: فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية 2017

  • 9 يونيو/ حزيران 2017

نستعرض فيما يلي بالصور عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية التي أسفرت عن برلمان معلق بعد أن فشل حزب المحافظين الحاكم في الفوز بأغلبية مطلقة.

  • رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي BEN STANSALL/AFP

    دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لإجراء انتخابات مبكرة جاءت بنتائج عكسية، إذ فشل حزب المحافظين الحاكم في الفوز بأغلبية مطلقة. وحصل على 317 مقعدا في البرلمان.

  • زعيم حزب العمال جيريمي كوربين DOMINIC LIPINSKI/PA

    زعيم حزب العمال جيريمي كوربين دعا تريزا ماي إلى الاستقالة، ووذلك قبل إعلان فوز حزب العمال بـ 261 مقعدا.

  • رئيسة الحزب القومي الأسكتلندي نيكولا ستيرجن MARK RUNNACLES

    الحزب القومي الأسكتلندي خسر في هذه الانتخابات 21 مقعدا، في ليلة سيئة لرئيسة الحزب نيكولا ستيرجن، بعد أن فقد حزبها مقاعد لصالح المحافظين والعمال والديمقراطيين الأحرار.

  • النائبة البارزة في حزب الخضر كارولين لوكاس ADAM HOLT/REUTERS/

    النائبة البارزة في حزب الخضر، كارولين لوكاس، احتفظت بمقعدها في برايتون بفارق كبير، إذ حصلت على أكثر من 30 ألف صوت.

  • زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون DAVE THOMPSON/GETTY IMAGES

    زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، تيم فارون، يحتفل بفوزه على مرشح حزب المحافظين جيمس ايري، والمرشح المستقل فيش فينغر، ومرشح حزب العمال إيلي البريدج، بعد فرز الأصوات في دائرة "ويستمورلاند ولاندسيل" في "كيندال".

  • زعيم حزب الاستقلال بول نوتال PAUL CHILDS/REUTERS

    حملة زعيم حزب الاستقلال، بول نوتال، ركزت على الدفع بما وصفه "بخروج بريطانيا الحقيقي من الاتحاد الأوروبي"، لكنه فشل في الفوز بمقعد في دائرة بوسطن وسكيغنيس. وأعلن نوتال استقالته من منصبه كزعيم للحزب.

  • عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية DANNY LAWSON/PA

    عمليات فرز الأصوات استمرت طوال الليل

  • عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية DAVE THOMPSON/GETTY IMAGES

    وتنافس أكثر من 2700 مرشح على 533 مقعدا في انجلترا من بين إجمالي 650 مقعدا في عموم بريطانيا.

  • عرض نتائج استطلاعات الرأي على مبنى بي بي سي JEFF OVERS/BBC

    ولدى انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع، أُعلنت استطلاعات للرأي أشارت إلى حصول المحافظين على 314 مقعدا، والعمال على 266 مقعدا.

  • عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية JACK TAYLOR/GETTY IMAGES

    أندرو مار، مقدم برنامج "أندرو مار شو" على بي بي سي، يقول إنه لم يكن أحد يتوقع أن تتعرض حملة حزب المحافظين "لعثرات كثيرة" وأن تكون النتائج "غير مرضية" تماما لتريزا ماي.

  • عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية DARREN STAPLES/REUTERS

    في المقابل، يقول مار إن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال كانت له على ما يبدو "حملة قوية جدا."

  • عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية ANDREW MILLIGAN/PA

    موظفو الانتخابات يفرزون أوراق الاقتراع في "أرينا الإمارات" في غلاسكو، بالتزامن مع نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن الحزب القومي الأسكتلندي سيواجه نتائج سيئة.

  • نشطاء الأحزاب يراقبون فرز الأصوات في الانتخابات البريطانية جنوب انجلترا KEVIN COOMBS/REUTERS

    نشطاء الأحزاب يراقبون فرز الأصوات في هيستينغز بجنوب انجلترا.

  • عمليات فرز الأصوات في بلفاست بأيرلندا الشمالية PAUL FAITH/AFP

    إجمالي 109 مرشحا تنافسوا في أنحاء أيرلندا الشمالية، التي يصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها إلى 1.2 مليون شخصا. وهنا بدأ موظفو الانتخابات عمليات فرز الأصوات في أحد مراكز الفرز في بلفاست.

  • أنصار الحزب الديمقراطي الاتحادي يتابعون فرز الأصوات في الانتخابات البريطانية BRIAN LAWLESS/PA

    أنصار الحزب الديمقراطي الاتحادي ينتظرون خلال فرز الأصوات في مركز "آيكسون" للمعارض في ليسبورن. وفاز جيم شانون وجيفري دونالدسون، المرشحان عن الحزب، بأغلبية في سترانجفورد ولاغان فالي.

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