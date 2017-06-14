بالصور: حريق هائل يلتهم بناية في لندن

  • 14 يونيو/ حزيران 2017

اندلع حريق هائل في بناية سكنية شاهقة بغرب العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم.

  • حريق في لندن AFP

    شب الحريق بمنطقة نورث كنزينغتون بعد منتصف الليل بفترة وجيزة.

  • حريق في لندن AFP

    وقال شهود إن الحريق اندلع في واحدة من زوايا البناية قبل أن ينتشر اللهب في أنحائه.

  • حريق في لندن Getty Images

    ويتألف المبنى، الذي بُني في عام 1974، من 24 طابقا.

  • حريق في لندن AFP

    ويضم المبنى 120 شقة، ويسكن به نحو 500 شخص.

  • حريق في لندن Reuters

    وأفادت تقارير بأن الحريق اندلع في الطابق الرابع من البناية.

  • حريق في لندن Reuters

    وهرع العشرات من أفراد فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.

  • حريق في لندن Reuters

    ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.

  • حريق في لندن Reuters

    وأغلقت السلطات عددا من الطرق ومحطات قطارات الأنفاق في المنطقة، كما أخلت نحو 30 شقة من سكانها.

  • حريق في لندن AFP

    ومن شأن الحريق وسرعة انتشاره إثارة تساؤلات، إذ قال أحد السكان لبي بي سي إن أجهزة الإنذار من الحريق "لم تعمل".

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