بالصور: حريق هائل يلتهم بناية في لندن
اندلع حريق هائل في بناية سكنية شاهقة بغرب العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم.
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AFP
شب الحريق بمنطقة نورث كنزينغتون بعد منتصف الليل بفترة وجيزة.
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AFP
وقال شهود إن الحريق اندلع في واحدة من زوايا البناية قبل أن ينتشر اللهب في أنحائه.
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Getty Images
ويتألف المبنى، الذي بُني في عام 1974، من 24 طابقا.
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AFP
ويضم المبنى 120 شقة، ويسكن به نحو 500 شخص.
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Reuters
وأفادت تقارير بأن الحريق اندلع في الطابق الرابع من البناية.
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Reuters
وهرع العشرات من أفراد فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.
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Reuters
ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.
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Reuters
وأغلقت السلطات عددا من الطرق ومحطات قطارات الأنفاق في المنطقة، كما أخلت نحو 30 شقة من سكانها.
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AFP
ومن شأن الحريق وسرعة انتشاره إثارة تساؤلات، إذ قال أحد السكان لبي بي سي إن أجهزة الإنذار من الحريق "لم تعمل".
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