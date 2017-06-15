تفجير في مسجد مزدحم بالمصلين الشيعة غرب العاصمة الأفغانية

مصدر الصورة EAP Image caption جنود أفغان يرفعون الدارجة النارية التي انفجرت أمام المسجد الكبير في هيرات أوائل الشهر الحالي وأدت لمقتل 8 واصابة 15.

هز تفجير مسجدا مزدحما بالمصلين الشيعة في منطقة تقطنها غالبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما قال مسؤولون أفغان.

ووصفت وزارة الداخلية الأفغانية التفجير الذي وقع في مسجد الزهراء غربي المدينة بأنه "هجوم إرهابي".

وأكدت الشرطة لبي بي سي مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم ضابط وقائد وحدة وإصابة 10 أشخاص آخرين.

وأشارت تقارير إلى وقوع تبادل لإطلاق رصاص بعد التفجير، الذي وقع خلال صلاة المغرب بعد الإفطار.

وبحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، حاول شخص دخول المسجد ولكنه منع من دخول الباحة فقان بتفجير قنبلة في المطبخ الملحق بالمسجد.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

وكانت العاصمة الأفغانية قد شهدت يوم 31 من شهر مايو/آيار الماضي انفجار هائل بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة مئات.

ووصف الحادث بأنه الأكثر دموية في كابول منذ عام 2001.

وفي السادس من الشهر الحالي، انفجرت دراجة نارية مفخخة خارج المسجد الكبير في مدينة هيرات بوسط البلاد، ما أدى لمقتل 8 وإصابة 15 آخرين.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل أكثر من 30 شخصا في هجوم على مسجد للشيعة في كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن العملية.