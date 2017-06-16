وفاة المستشار الألماني السابق هيلموت كول
- 16 يونيو/ حزيران 2017
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توفي المستشار الألماني هيلموت كول، مهندس توحيد ألمانيا، عن عمر يناهز السابعة والثمانين، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وفارق كول الحياة في منزل في مدينة لودفيغ شافن.
وظل كول في السلطة على مدى 16 عاما ما بين 1982 و 1998.
وكان المستشار الألماني الذي خدم لأطول مدة، منذ بسمارك.
ولعب كول دورا مهما في الخطوات التي أدت إلى الاندماج الأوروبي.