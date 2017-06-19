بالصور: الهجوم على مصلين أمام مسجد فينسبري بارك
مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين بعدما قاد رجل شاحنة صغيرة ودهس مصلين بالقرب من مسجد شمال العاصمة البريطانية لندن.
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دهست الشاحنة المصلين بعدما صعدت على الرصيف، وذلك بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بالقرب من مسجد دار الرعاية في منطقة فينسبري بارك في شارع سفن سيسترز، شمالي لندن. وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما.
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Reuters
يُعتقد أن العديد من الضحايا كانوا قد انتهوا للتو من صلاة التراويح.
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قيل إن المصلين أصيبوا وهم يغادرون المسجد، وذكر شهود عيان أن سائق الشاحنة قال إنه يريد "قتل كل المسلمين".
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Getty Images
انتشر أفراد ضباط الشرطة الجنائية في مكان الحادث.
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أقام المصلون الصلاة في الشارع بعد وقوع الحادث.
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PA
فرضت السلطات طوقا أمنيا في منطقة فينسبري بارك، وأكدت أنها تتعامل معه كونه "حادث إرهابي".
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