بالصور: الهجوم على مصلين أمام مسجد فينسبري بارك

  • 19 يونيو/ حزيران 2017

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين بعدما قاد رجل شاحنة صغيرة ودهس مصلين بالقرب من مسجد شمال العاصمة البريطانية لندن.

  • انتشار أمني مكثف بعد حادث دهس مصلين أمام مسجد شمالي لندن Getty Images

    دهست الشاحنة المصلين بعدما صعدت على الرصيف، وذلك بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بالقرب من مسجد دار الرعاية في منطقة فينسبري بارك في شارع سفن سيسترز، شمالي لندن. وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما.

  • حادث دهس المصلين أمام مسجد شمالي لندن Reuters

    يُعتقد أن العديد من الضحايا كانوا قد انتهوا للتو من صلاة التراويح.

  • حادث دهس المصلين أمام مسجد شمالي لندن Getty Images

    قيل إن المصلين أصيبوا وهم يغادرون المسجد، وذكر شهود عيان أن سائق الشاحنة قال إنه يريد "قتل كل المسلمين".

  • حادث دهس المصلين أمام مسجد شمالي لندن Getty Images

    انتشر أفراد ضباط الشرطة الجنائية في مكان الحادث.

  • المصلون في الشارع Getty Images

    أقام المصلون الصلاة في الشارع بعد وقوع الحادث.

  • تواجد أمني مكثف في مكان الحادث PA

    فرضت السلطات طوقا أمنيا في منطقة فينسبري بارك، وأكدت أنها تتعامل معه كونه "حادث إرهابي".

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