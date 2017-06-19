بالصور: الهجوم على مصلين أمام مسجد فينسبري بارك

دهست الشاحنة المصلين بعدما صعدت على الرصيف، وذلك بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بالقرب من مسجد دار الرعاية في منطقة فينسبري بارك في شارع سفن سيسترز، شمالي لندن. وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما.