الشرطة تطلق النار على شخص "كان يرتدي حزاما ناسفا" بمحطة القطارات المركزية في بروكسل

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أفادت الأنباء الواردة من العاصمة البلجيكية بروكسل بأن قوات الأمن أطلقت النار على شخص في محطة القطارات المركزية عقب محاولته تفجير قنبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص المذكور كان يرتدي حزاما ناسفا ولكنه قوات الأمن "حيدته" في المحطة.

وقد أخلت السلطات محطة القطارات والمناطق المحيطة بها وفرضت طوقا أمنيا.

ووفقا لوكالة رويترز، لا يوجد أي خسائر بشرية.

وقال متحدث باسم الشرطة "وقع حادث في المحطة المركزية، بعد انفجار حول أحد الأشخاص. هذا الشخص حيدته الشرطة".

وأضاف "في هذه اللحظة انتشر عدد كبير من رجال الشرطة وكل الأمور تحت السيطرة".

وكانت بلجيكا قد شهدت هجمات في بروكسل في مارس / اذار 2016 راح ضحيتها 32 شخصا بعدما استهدف مهاجمون مطار بروكسل ومحطة لمترو الأنفاق.