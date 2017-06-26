المحكمة الأمريكية العليا ترفع جزئيا التحفظات على قرار ترامب منع دخول المسلمين

نصر لترامب - انتوني زورشر، بي بي سي، واشنطن

هذا نصر لدونالد ترامب. فامكانية دخول الولايات المتحدة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين من الدول المعنية - اذا لم تكن لديهم علاقات مثبتة مع اشخاص او جهات في البلاد من خلال العلاقات الأسرية او الدراسة او العمل - اصبحت اصعب بكثير.

ويؤكد قرار المحكمة العليا السلطات الواسعة التي منحها القضاء للرئيس الامريكي في مجال الأمن الوطني. وكانت تسري في بعض الدوائر مخاوف من أن التنفيذ العشوائي للادارة لسياستها ازاء الهجرة قد تسبب ضررا دائما لسلطات الرئيس. ولكن يبدو أن هذا الأمر ليس صحيحا بموجب القرار الأخير.

إذ قال قضاة المحكمة في قرارهم إن للحكومة "مخولة بحماية أمن الوطن"، ويشمل ذلك القدرة على اغلاق الحدود اعتمادا على تقييم للتهديدات الخارجية - في الوضع الراهن على الأقل.

وسيتدارس قضاة المحكمة العليا آراء مؤيدي القرار الرئاسي ومعارضيه في الخريف المقبل، ولكن حينذاك لن يكون الموضع ذا اهمية. وللادارة الآن فترة امدها ثلاثة شهور لاعادة النظر في سياستها ازاء الهجرة وبلورة تعليمات جديدة.

في غضون ذلك، اصبحت أبواب امريكا اصغر قليلا.